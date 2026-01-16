Australian Open: Il programma completo di Domenica 18 Gennaio 2026. Subito in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli
Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) A. Sasnovich vs (7) J. Paolini
(3) A. Zverev vs G. Diallo
Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(1) A. Sabalenka vs (WC) T. Rakotomanga Rajaonah
(1) C. Alcaraz vs A. Walton
Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
M. Sakkari vs L. Jeanjean
(18) F. Cerundolo vs Z. Zhang
Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik vs J. Brooksby
M. Sawangkaew vs (28) E. Raducanu
John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) A. Fery vs (20) F. Cobolli
(12) E. Svitolina vs C. Bucsa
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)
John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) F. Tiafoe vs (Q) J. Kubler
O. Danilovic vs (WC) V. Williams
Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson vs A. Blinkova
T. Schoolkate vs (32) C. Moutet
(Q) M. Zheng vs S. Korda
(Ora italiana: 05:30 – locale: 15:30)
A. Pavlyuchenkova vs (Q) Z. Bai
1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kecmanovic vs T. Etcheverry
(11) E. Alexandrova vs (Q) Z. Sonmez
B. Bonzi vs (26) C. Norrie
ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(26) D. Yastremska vs E. Ruse
E. Jacquemot vs (20) M. Kostyuk
C. Ugo Carabelli vs M. Fucsovics
S. Lamens vs A. Potapova
Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Y. Putintseva vs B. Haddad Maia
E. Nava vs (WC) K. Jacquet
Y. Hanfmann vs (Q) Z. Svajda
Court 7 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
(WC) P. Kypson vs F. Comesana
P. Kudermetova vs (Q) G. Maristany Zuleta De Reales
Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
C. McNally vs (Q) H. Sakatsume
(Q) L. Draxl vs D. Dzumhur
Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
H. Baptiste vs (32) M. Vondrousova
A. Cazaux vs (Q) J. Faria
TAG: Australian Open, Australian Open 2026
Jas aprirà le danze sulla Rod Laver Arena mentre a Cobolli hanno affidato il primo match sulla John Cain Arena, mica male direi anche se noi italiani dovremo scegliere tra dormire o stare alzati all’una di notte