Australian Open: Il programma completo di Domenica 18 Gennaio 2026. Subito in campo Jasmine Paolini e Flavio Cobolli

Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
(Q) A. Sasnovich BLR vs (7) J. Paolini ITA
(3) A. Zverev GER vs G. Diallo CAN

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(1) A. Sabalenka BLR vs (WC) T. Rakotomanga Rajaonah FRA
(1) C. Alcaraz ESP vs A. Walton AUS

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:30 (locale: 11:30)
M. Sakkari GRE vs L. Jeanjean FRA
(18) F. Cerundolo ARG vs Z. Zhang CHN

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)
(10) A. Bublik KAZ vs J. Brooksby USA
M. Sawangkaew THA vs (28) E. Raducanu GBR

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(Q) A. Fery GBR vs (20) F. Cobolli ITA
(12) E. Svitolina UKR vs C. Bucsa ESP
(Ora italiana: 03:30 – locale: 13:30)

John Cain Arena – Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00)
(29) F. Tiafoe USA vs (Q) J. Kubler AUS
O. Danilovic SRB vs (WC) V. Williams USA

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(WC) T. Gibson AUS vs A. Blinkova RUS
T. Schoolkate AUS vs (32) C. Moutet FRA
(Q) M. Zheng USA vs S. Korda USA
(Ora italiana: 05:30 – locale: 15:30)
A. Pavlyuchenkova RUS vs (Q) Z. Bai CHN

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
M. Kecmanovic SRB vs T. Etcheverry ARG
(11) E. Alexandrova RUS vs (Q) Z. Sonmez TUR
B. Bonzi FRA vs (26) C. Norrie GBR

ANZ Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
(26) D. Yastremska UKR vs E. Ruse ROU
E. Jacquemot FRA vs (20) M. Kostyuk UKR
C. Ugo Carabelli ARG vs M. Fucsovics HUN
S. Lamens NED vs A. Potapova AUT

Court 6 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)
Y. Putintseva KAZ vs B. Haddad Maia BRA
E. Nava USA vs (WC) K. Jacquet FRA
Y. Hanfmann GER vs (Q) Z. Svajda USA

Court 7 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
(WC) P. Kypson USA vs F. Comesana ARG
P. Kudermetova UZB vs (Q) G. Maristany Zuleta De Reales ESP

Court 8 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)
C. McNally USA vs (Q) H. Sakatsume JPN
(Q) L. Draxl CAN vs D. Dzumhur BIH

Court 13 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)
H. Baptiste USA vs (32) M. Vondrousova CZE
A. Cazaux FRA vs (Q) J. Faria POR

