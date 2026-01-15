Australian Open: Il Tabellone Principale Femminile (comprese le qualificate). Jasmine Paolini nella parte alta con una qualificata (Sasnovich). Presente anche Elisabetta Cocciaretto

🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta

A. Sabalenka 🇧🇾 1 vs T. Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 WC

A. Pavlyuchenkova 🇷🇺 vs Z. Bai 🇨🇳 Q

S. Lamens 🇳🇱 vs A. Potapova 🇷🇺

M. Sawangkaew 🇹🇭 vs E. Raducanu 🇬🇧 28

V. Mboko 🇨🇦 17 vs E. Jones 🇦🇺 WC

C. McNally 🇺🇸 vs H. Sakatsume 🇯🇵 Q

P. Kudermetova 🇷🇺 vs G. Maristany Zuleta De Reales 🇪🇸 Q

D. Galfi 🇭🇺 vs C. Tauson 🇩🇰 14

E. Alexandrova 🇷🇺 11 vs Z. Sonmez 🇹🇷 Q

A. Bondar 🇭🇺 vs E. Mandlik 🇺🇸 WC

Y. Putintseva 🇰🇿 vs B. Haddad Maia 🇧🇷

E. Jacquemot 🇫🇷 vs M. Kostyuk 🇺🇦 20

I. Jovic 🇺🇸 29 vs K. Volynets 🇺🇸

P. Hon 🇦🇺 WC vs M. Stakusic 🇨🇦 Q

V. Erjavec 🇸🇮 vs M. Frech 🇵🇱

A. Sasnovich 🇧🇾 Q vs J. Paolini 🇮🇹 7

C. Gauff 🇺🇸 3 vs K. Rakhimova 🇷🇺

O. Danilovic 🇷🇸 vs V. Williams 🇺🇸 WC

S. Hunter 🇦🇺 Q vs J. Bouzas Maneiro 🇪🇸

H. Baptiste 🇺🇸 vs M. Vondrousova 🇨🇿 32

K. Muchova 🇨🇿 19 vs J. Cristian 🇷🇴

A. Parks 🇺🇸 vs A. Eala 🇵🇭

A. Li 🇺🇸 vs M. Osorio Serrano 🇨🇴

M. Linette 🇵🇱 vs E. Navarro 🇺🇸 15

E. Svitolina 🇺🇦 12 vs C. Bucsa 🇪🇸

L. Klimovicova 🇨🇿 Q vs F. Jones 🇬🇧

T. Gibson 🇦🇺 WC vs A. Blinkova 🇷🇺

B. Krejcikova 🇨🇿 vs D. Shnaider 🇷🇺 23

D. Yastremska 🇺🇦 26 vs E. Ruse 🇷🇴

Y. Starodubtseva 🇺🇦 Q vs A. Tomljanovic 🇦🇺

M. Sakkari 🇬🇷 vs L. Jeanjean 🇫🇷

D. Vekic 🇭🇷 vs M. Andreeva 🇷🇺 8

J. Pegula 🇺🇸 6 vs A. Zakharova 🇷🇺E. Arango 🇨🇴 vs M. Kessler 🇺🇸O. Selekhmeteva 🇷🇺 vs E. Seidel 🇩🇪Z. Diyas 🇰🇿 WC vs P. Badosa 🇪🇸 25

L. Fernandez 🇨🇦 22 vs J. Tjen 🇳🇱

K. Pliskova 🇨🇿 vs S. Stephens 🇺🇸 Q

A. Krueger 🇺🇸 vs S. Bejlek 🇨🇿

O. Oliynykova 🇺🇦 vs M. Keys 🇺🇸 9

L. Noskova 🇨🇿 13 vs D. Semenistaja 🇱🇻

S. Zhang 🇨🇳 vs T. Preston 🇦🇺 WC

X. Wang 🇨🇳 vs A. Kalinina 🇺🇦 Q

R. Sramkova 🇸🇰 vs J. Ostapenko 🇱🇻 24

S. Kenin 🇺🇸 27 vs P. Stearns 🇺🇸

P. Marcinko 🇭🇷 vs T. Maria 🇩🇪

P. Udvardy 🇭🇺 vs K. Siniakova 🇨🇿

S. Waltert 🇨🇭 vs A. Anisimova 🇺🇸 4

E. Rybakina 🇰🇿 5 vs K. Juvan 🇸🇮

V. Gracheva 🇫🇷 vs V. Golubic 🇨🇭

L. Sun 🇨🇳 vs L. Fruhvirtova 🇨🇿 Q

T. Valentova 🇨🇿 vs M. Joint 🇦🇺 30

E. Mertens 🇧🇪 21 vs L. Tararudee 🇹🇭 Q

S. Sierra 🇦🇷 vs M. Uchijima 🇯🇵

D. Kasatkina 🇷🇺 vs N. Bartunkova 🇨🇿 Q

K. Boulter 🇬🇧 vs B. Bencic 🇨🇭 10

N. Osaka 🇯🇵 16 vs A. Ruzic 🇭🇷

S. Cirstea 🇷🇴 vs E. Lys 🇩🇪

M. Inglis 🇦🇺 Q vs K. Birrell 🇦🇺

L. Siegemund 🇩🇪 vs L. Samsonova 🇷🇺 18

A. Kalinskaya 🇷🇺 31 vs S. Kartal 🇬🇧

J. Grabher 🇦🇹 vs E. Cocciaretto 🇮🇹

R. Zarazua 🇲🇽 vs M. Bouzkova 🇨🇿

Y. Yuan 🇨🇳 Q vs I. Swiatek 🇵🇱 2