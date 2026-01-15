Australian Open: Il Tabellone Principale (compresi i qualificati). Alcaraz e Sinner i giocatori da battere. Berrettini subito all’ostacolo De Minaur. Atmane per Maestrelli. Nove azzurri al via

Fonseca, Khachanov, Shelton nei quarti e un potenziale derby azzurro con Musetti (o Fritz/Mensik) in semifinale, questa in linea teorica è la strada che attende Jannik Sinner per la difesa del titolo agli Australian Open 2026, …o per dirla con le sue parole non c’è niente da difendere, solo l’ambizione di continuare a vincere. E per farlo ci sarà da giocare bene e non disperdere inutili energie cammin facendo. Un percorso non scontato per il due volte campione a Melbourne ma con un ingresso nel torneo “comodo” (Gaston all’esordio non dovrebbe costituire un ostacolo così pericoloso) e l’incognita delle condizioni di Fonseca, alle prese con seri problemi alla schiena che non hanno ancora permesso al nativo di Rio di esordire nella nuova stagione.

Guardando il draw nel suo complesso, si può affermare che è stato un sorteggio equilibrato: nessuno dei big ha una vera autostrada a quattro corsie ma nemmeno un cammino a ostacoli terribile. Forse tra i favoriti Alcaraz è quello che ha pescato meglio, non tanto per le teste di serie quanto per gli “altri”, che spesso possono costituire insidie immediate e inattese. Il n.1 del seeding infatti non dovrebbe aver alcun problema a regolare Walton, Hanfmann e quindi Moutet nei primi turni; dagli ottavi il livello si alza, soprattutto se Tommy Paul avesse recuperato il massimo dell’efficienza fisica (vanta una semifinale nel torneo) o Davidovich Fokina fosse centrato e continuo. Nei quarti per Carlos potrebbe esserci Bublik o l’idolo di casa De Minaur, che tuttavia ha pescato malissimo: “Demon” infatti esordirà contro Berrettini (lo possiamo dire, che sfiga Matteo ma nemmeno l’aussie ride…) in quello che si annuncia come il primo punto più scoppiettante in assoluto insieme a Hurkacz vs. Bergs e Shelton vs. Humbert. C’è tanta curiosità per vedere Alcaraz alla prima senza Ferrero, ma tutto lascia pensare che avanzerà spedito fino agli ottavi e da lì in poi ci sarà da giocare per davvero. In questo settore c’è anche Flavio Cobolli (tds n.20) che non è stato granché fortunato: parte con una qualificato (spesso insidioso) poi ci sarà Etcheverry e quindi al terzo turno addirittura Bublik o Brooksby, che affronta subito il kazako ed era uno di quelli da evitare al 1° turno in assoluto. Flavio per andare avanti dovrà partire forte e continuare a spingere.

Scendendo nel draw, Zverev non è stato fortunatissimo: Diallo all’esordio, tennista col servizio super e che nel 2025 è migliorato molto. Ma più degli avversari, il tedesco dovrà darsi una scossa da solo e svoltare da un periodo tutt’altro che positivo. Poco sotto c’è Matteo Arnaldi che ha pescato malissimo… Rublev all’esordio, partita difficile a dir poco. Il redivivo Medvedev è nello slot successivo e chissà la sua ritrovata verve non possa portarlo ad essere una delle sorprese del torneo. Per lui c’è Rinderknech al terzo turno e un potenziale ottavo con Auger-Aliassime. C’è anche Tien in questo settore, proprio a Melbourne lo scorso anno esplose battendo Medvedev quindi occhio al giovane californiano, in grande ascesa. È questa una sezione di tabellone molto aperta, potrebbe anche uscire una sorpresa, magari proprio Medvedev invece di Zverev.

Il terzo settore del draw vede Musetti come tds n.5, ma come starà Lorenzo? C’è un po’ di preoccupazione, vista la finale ad Hong Kong e lo stop precauzionale nell’allenamento con Zverev. Il tennis del toscano è davvero da top 5, ma fisicamente qualcosa non va: troppo sforzo per performare? Un eccesso di tensione sottostante lo irrigidisce e lo porta a problemi muscolari? È una situazione da monitorare e non solo in questo torneo. Non è andata nemmeno così bene per Musetti tra l’altro: Collignon all’esordio può già essere un match da giocare con attenzione, quindi c’è Lorenzo Sonego al secondo turno (esordio con Taberner per il torinese) e quindi un terzo turno terribile, sia che sia Dimitrov, Machach o Tsitsipas l’avversario. Come terzo match, “Muso” ha pescato peggio di tutti e servirà una sua ottima versione per avanzare. Altrettanto difficile il potenziale ottavo di finale per l’azzurro: nello slot successivo infatti c’è Fritz, Struff o Lehecka, qualità e sostanza. L’americano, nono del seeding, se vorrà brillare a Melbourne dovrà subito mettere le marce alte e pedalare…

Si arriva alla grossa incognita del torneo: Djokovic. Novak preoccupa i suoi fan per le condizioni di salute, col collo bloccato e un’evidente affaticamento mostrato dopo poco più di un’ora di allenamento a buon ritmo. Quarto nel seeding, ha pescato subito Martinez che non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile ma di sicuro ha gambe e “garra” per tenerlo un po’ in campo. Atmane al secondo turno è un match imprevedibile e contro Nakashima ci sarà da correre…. ma è negli ottavi di finale che servirà un ottimo Novak per avanzare ancora: troverà infatti uno tra Mensik, Carreno, Hurkack, Bergs o Griekspoor, uno degli slot di tabellone più duri questo. Djokovic rinascerà per l’ennesima volta? Applausi a Maestrelli, bravo a centrare la qualificazione, è stato inserito in tabellone contro Atmane, partita non facile ma dal francese ci si può aspettare di tutto, anche in negativo. Di sicuro non avrà niente da perdere e, se si sblocca mentalmente, il pisano ha potenza e colpi per fare male…

Si arriva al quarto di finale di Jannik, dove ci sono altri tre italiani. Nardi pesca un qualificato, e in caso di vittoria potrebbe trovare Fonseca. Darderi è nello slot sopra, da tds n.22. Per Luciano c’è Garin quindi un secondo turno molto difficile, che sia il servizio di Mpetshi Perricard o la corsa di Baez, scattato molto bene quest’anno. Pescato male invece Bellucci: c’è Ruud, match a dir poco difficile a meno che il norvegese sia già con la testa al figlio in arrivo. Shelton, ottava testa di serie, cercherà il riscatto contro Sinner ma dovrà giocare bene per arrivare alla sfida vs. l’italiano: Humbert subito è un pessimo primo turno e poi c’è Monfils e Vacherot, due da prendere con le molle.

In conclusione, di temi interessanti all’Australian Open 2026 ce ne sono a bizzeffe e fin dai primi turni. Chi è il favorito? Sinner da due volte campione in carica resta l’uomo da battere e il suo percorso non affatto malvagio, ma ci sono sette partite da vincere per alzare il terzo Norman Brookes Trophy e tante insidie nascoste, oltre ad Alcaraz. Non sarà una passeggiata, fare tripletta sarebbe una nuova grandissima impresa. Caffè sul fuoco già dalla sera prima e via, pronti a nottate entusiasmanti.

Marco Mazzoni

🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) C. Alcaraz vs A. Walton

Y. Hanfmann vs (Q) Z. Svajda

(Q) M. Zheng vs S. Korda

T. Schoolkate vs (32) C. Moutet

(19) T. Paul vs A. Kovacevic

T. Tirante vs A. Vukic

(Q) N. Budkov Kjaer vs R. Opelka

F. Misolic vs (14) A. Davidovich Fokina

(10) A. Bublik vs J. Brooksby

C. Ugo Carabelli vs M. Fucsovics

M. Kecmanovic vs T. Etcheverry

(Q) A. Fery vs (20) F. Cobolli

(29) F. Tiafoe vs (Q) J. Kubler

(WC) P. Kypson vs F. Comesana

M. Navone vs H. Medjedovic

M. Berrettini vs (6) A. de Minaur

(3) A. Zverev vs G. Diallo

A. Popyrin vs A. Muller

E. Nava vs (WC) K. Jacquet

B. Bonzi vs (26) C. Norrie

(18) F. Cerundolo vs Z. Zhang

(Q) L. Draxl vs D. Dzumhur

A. Cazaux vs (Q) J. Faria

M. Arnaldi vs (13) A. Rublev

(11) D. Medvedev vs J. de Jong

Q. Halys vs A. Tabilo

K. Majchrzak vs J. Fearnley

F. Marozsan vs (24) A. Rinderknech

(25) L. Tien vs M. Giron

(Q) E. Ymer vs A. Shevchenko

J. Cerundolo vs (WC) J. Thompson

N. Borges vs (7) F. Auger-Aliassime

🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Bassa

(5) L. Musetti vs R. Collignon

L. Sonego vs C. Taberner

G. Dimitrov vs T. Machac

S. Mochizuki vs (31) S. Tsitsipas

(17) J. Lehecka vs (Q) A. Gea

L. Djere vs (WC) S. Wawrinka

V. Kopriva vs J. Struff

V. Royer vs (9) T. Fritz

(16) J. Mensik vs P. Carreno Busta

(Q) R. Sakamoto vs (Q) R. Jodar

H. Hurkacz vs Z. Bergs

E. Quinn vs (23) T. Griekspoor

(27) B. Nakashima vs B. van de Zandschulp

J. Shang vs R. Bautista Agut

T. Atmane vs (Q) F. Maestrelli

P. Martinez vs (4) N. Djokovic

(8) B. Shelton vs U. Humbert

(Q) D. Sweeny vs G. Monfils

A. Mannarino vs (WC) R. Hijikata

(Q) M. Damm vs (30) V. Vacherot

(21) D. Shapovalov vs (WC) Y. Bu

D. Altmaier vs M. Cilic

J. Munar vs D. Svrcina

M. Bellucci vs (12) C. Ruud

(15) K. Khachanov vs A. Michelsen

(WC) C. O’Connell vs (Q) N. Basavareddy

G. Mpetshi Perricard vs S. Baez

C. Garin vs (22) L. Darderi

(28) J. Fonseca vs E. Spizzirri

L. Nardi vs (Q) Y. Wu

(WC) J. Duckworth vs (LL) D. Prizmic

H. Gaston vs (2) J. Sinner