Australian Open: Il Tabellone Principale (compresi i qualificati). Alcaraz e Sinner i giocatori da battere. Berrettini subito all’ostacolo De Minaur. Atmane per Maestrelli. Nove azzurri al via
Fonseca, Khachanov, Shelton nei quarti e un potenziale derby azzurro con Musetti (o Fritz/Mensik) in semifinale, questa in linea teorica è la strada che attende Jannik Sinner per la difesa del titolo agli Australian Open 2026, …o per dirla con le sue parole non c’è niente da difendere, solo l’ambizione di continuare a vincere. E per farlo ci sarà da giocare bene e non disperdere inutili energie cammin facendo. Un percorso non scontato per il due volte campione a Melbourne ma con un ingresso nel torneo “comodo” (Gaston all’esordio non dovrebbe costituire un ostacolo così pericoloso) e l’incognita delle condizioni di Fonseca, alle prese con seri problemi alla schiena che non hanno ancora permesso al nativo di Rio di esordire nella nuova stagione.
Guardando il draw nel suo complesso, si può affermare che è stato un sorteggio equilibrato: nessuno dei big ha una vera autostrada a quattro corsie ma nemmeno un cammino a ostacoli terribile. Forse tra i favoriti Alcaraz è quello che ha pescato meglio, non tanto per le teste di serie quanto per gli “altri”, che spesso possono costituire insidie immediate e inattese. Il n.1 del seeding infatti non dovrebbe aver alcun problema a regolare Walton, Hanfmann e quindi Moutet nei primi turni; dagli ottavi il livello si alza, soprattutto se Tommy Paul avesse recuperato il massimo dell’efficienza fisica (vanta una semifinale nel torneo) o Davidovich Fokina fosse centrato e continuo. Nei quarti per Carlos potrebbe esserci Bublik o l’idolo di casa De Minaur, che tuttavia ha pescato malissimo: “Demon” infatti esordirà contro Berrettini (lo possiamo dire, che sfiga Matteo ma nemmeno l’aussie ride…) in quello che si annuncia come il primo punto più scoppiettante in assoluto insieme a Hurkacz vs. Bergs e Shelton vs. Humbert. C’è tanta curiosità per vedere Alcaraz alla prima senza Ferrero, ma tutto lascia pensare che avanzerà spedito fino agli ottavi e da lì in poi ci sarà da giocare per davvero. In questo settore c’è anche Flavio Cobolli (tds n.20) che non è stato granché fortunato: parte con una qualificato (spesso insidioso) poi ci sarà Etcheverry e quindi al terzo turno addirittura Bublik o Brooksby, che affronta subito il kazako ed era uno di quelli da evitare al 1° turno in assoluto. Flavio per andare avanti dovrà partire forte e continuare a spingere.
Scendendo nel draw, Zverev non è stato fortunatissimo: Diallo all’esordio, tennista col servizio super e che nel 2025 è migliorato molto. Ma più degli avversari, il tedesco dovrà darsi una scossa da solo e svoltare da un periodo tutt’altro che positivo. Poco sotto c’è Matteo Arnaldi che ha pescato malissimo… Rublev all’esordio, partita difficile a dir poco. Il redivivo Medvedev è nello slot successivo e chissà la sua ritrovata verve non possa portarlo ad essere una delle sorprese del torneo. Per lui c’è Rinderknech al terzo turno e un potenziale ottavo con Auger-Aliassime. C’è anche Tien in questo settore, proprio a Melbourne lo scorso anno esplose battendo Medvedev quindi occhio al giovane californiano, in grande ascesa. È questa una sezione di tabellone molto aperta, potrebbe anche uscire una sorpresa, magari proprio Medvedev invece di Zverev.
Il terzo settore del draw vede Musetti come tds n.5, ma come starà Lorenzo? C’è un po’ di preoccupazione, vista la finale ad Hong Kong e lo stop precauzionale nell’allenamento con Zverev. Il tennis del toscano è davvero da top 5, ma fisicamente qualcosa non va: troppo sforzo per performare? Un eccesso di tensione sottostante lo irrigidisce e lo porta a problemi muscolari? È una situazione da monitorare e non solo in questo torneo. Non è andata nemmeno così bene per Musetti tra l’altro: Collignon all’esordio può già essere un match da giocare con attenzione, quindi c’è Lorenzo Sonego al secondo turno (esordio con Taberner per il torinese) e quindi un terzo turno terribile, sia che sia Dimitrov, Machach o Tsitsipas l’avversario. Come terzo match, “Muso” ha pescato peggio di tutti e servirà una sua ottima versione per avanzare. Altrettanto difficile il potenziale ottavo di finale per l’azzurro: nello slot successivo infatti c’è Fritz, Struff o Lehecka, qualità e sostanza. L’americano, nono del seeding, se vorrà brillare a Melbourne dovrà subito mettere le marce alte e pedalare…
Si arriva alla grossa incognita del torneo: Djokovic. Novak preoccupa i suoi fan per le condizioni di salute, col collo bloccato e un’evidente affaticamento mostrato dopo poco più di un’ora di allenamento a buon ritmo. Quarto nel seeding, ha pescato subito Martinez che non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile ma di sicuro ha gambe e “garra” per tenerlo un po’ in campo. Atmane al secondo turno è un match imprevedibile e contro Nakashima ci sarà da correre…. ma è negli ottavi di finale che servirà un ottimo Novak per avanzare ancora: troverà infatti uno tra Mensik, Carreno, Hurkack, Bergs o Griekspoor, uno degli slot di tabellone più duri questo. Djokovic rinascerà per l’ennesima volta? Applausi a Maestrelli, bravo a centrare la qualificazione, è stato inserito in tabellone contro Atmane, partita non facile ma dal francese ci si può aspettare di tutto, anche in negativo. Di sicuro non avrà niente da perdere e, se si sblocca mentalmente, il pisano ha potenza e colpi per fare male…
Si arriva al quarto di finale di Jannik, dove ci sono altri tre italiani. Nardi pesca un qualificato, e in caso di vittoria potrebbe trovare Fonseca. Darderi è nello slot sopra, da tds n.22. Per Luciano c’è Garin quindi un secondo turno molto difficile, che sia il servizio di Mpetshi Perricard o la corsa di Baez, scattato molto bene quest’anno. Pescato male invece Bellucci: c’è Ruud, match a dir poco difficile a meno che il norvegese sia già con la testa al figlio in arrivo. Shelton, ottava testa di serie, cercherà il riscatto contro Sinner ma dovrà giocare bene per arrivare alla sfida vs. l’italiano: Humbert subito è un pessimo primo turno e poi c’è Monfils e Vacherot, due da prendere con le molle.
In conclusione, di temi interessanti all’Australian Open 2026 ce ne sono a bizzeffe e fin dai primi turni. Chi è il favorito? Sinner da due volte campione in carica resta l’uomo da battere e il suo percorso non affatto malvagio, ma ci sono sette partite da vincere per alzare il terzo Norman Brookes Trophy e tante insidie nascoste, oltre ad Alcaraz. Non sarà una passeggiata, fare tripletta sarebbe una nuova grandissima impresa. Caffè sul fuoco già dalla sera prima e via, pronti a nottate entusiasmanti.
Marco Mazzoni
🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Alta
(1) C. Alcaraz vs A. Walton
Y. Hanfmann vs (Q) Z. Svajda
(Q) M. Zheng vs S. Korda
T. Schoolkate vs (32) C. Moutet
(19) T. Paul vs A. Kovacevic
T. Tirante vs A. Vukic
(Q) N. Budkov Kjaer vs R. Opelka
F. Misolic vs (14) A. Davidovich Fokina
(10) A. Bublik vs J. Brooksby
C. Ugo Carabelli vs M. Fucsovics
M. Kecmanovic vs T. Etcheverry
(Q) A. Fery vs (20) F. Cobolli
(29) F. Tiafoe vs (Q) J. Kubler
(WC) P. Kypson vs F. Comesana
M. Navone vs H. Medjedovic
M. Berrettini vs (6) A. de Minaur
(3) A. Zverev vs G. Diallo
A. Popyrin vs A. Muller
E. Nava vs (WC) K. Jacquet
B. Bonzi vs (26) C. Norrie
(18) F. Cerundolo vs Z. Zhang
(Q) L. Draxl vs D. Dzumhur
A. Cazaux vs (Q) J. Faria
M. Arnaldi vs (13) A. Rublev
(11) D. Medvedev vs J. de Jong
Q. Halys vs A. Tabilo
K. Majchrzak vs J. Fearnley
F. Marozsan vs (24) A. Rinderknech
(25) L. Tien vs M. Giron
(Q) E. Ymer vs A. Shevchenko
J. Cerundolo vs (WC) J. Thompson
N. Borges vs (7) F. Auger-Aliassime
🇦🇺 Australian Open – Tabellone Principale – Parte Bassa
(5) L. Musetti vs R. Collignon
L. Sonego vs C. Taberner
G. Dimitrov vs T. Machac
S. Mochizuki vs (31) S. Tsitsipas
(17) J. Lehecka vs (Q) A. Gea
L. Djere vs (WC) S. Wawrinka
V. Kopriva vs J. Struff
V. Royer vs (9) T. Fritz
(16) J. Mensik vs P. Carreno Busta
(Q) R. Sakamoto vs (Q) R. Jodar
H. Hurkacz vs Z. Bergs
E. Quinn vs (23) T. Griekspoor
(27) B. Nakashima vs B. van de Zandschulp
J. Shang vs R. Bautista Agut
T. Atmane vs (Q) F. Maestrelli
P. Martinez vs (4) N. Djokovic
(8) B. Shelton vs U. Humbert
(Q) D. Sweeny vs G. Monfils
A. Mannarino vs (WC) R. Hijikata
(Q) M. Damm vs (30) V. Vacherot
(21) D. Shapovalov vs (WC) Y. Bu
D. Altmaier vs M. Cilic
J. Munar vs D. Svrcina
M. Bellucci vs (12) C. Ruud
(15) K. Khachanov vs A. Michelsen
(WC) C. O’Connell vs (Q) N. Basavareddy
G. Mpetshi Perricard vs S. Baez
C. Garin vs (22) L. Darderi
(28) J. Fonseca vs E. Spizzirri
L. Nardi vs (Q) Y. Wu
(WC) J. Duckworth vs (LL) D. Prizmic
H. Gaston vs (2) J. Sinner
Per me sono tabelloni equilibrati, gli avversari più accreditati per Jannik devono arrivarci a sfidarlo, non è detto che Khachanov e Shelton arrivino all’incontro con lui. E neanche Nole o Fritz visto che nei loro spicchi ci sono anche Hurkacz e Mensik.
Comunque anche Alcaraz ha le sue belle gatte da pelare, probabilmente Tommy Paul, Bublik, e uno tra Zverev, Medvedev e Aliassime che se arrivano a Carlos vuol dire che non sono messi per niente male.
Degli altri italiani non dico nulla, potremmo trovarne due (oltre Jannik) nella seconda settimana come avere il solo Sinner dal terzo turno in poi.
Un pelo di sfiga Bublik, se Brooksby sta bene è un primo turno tosto.
@ italo (#4545283)
Una semi da far saltare tutto il banco! 😀
Cobolli e Berrettini sfigatissimi
Walton e Gaston hanno vinto l bambolina. Interessante il primo turno Shelton – Humbert e anche Dimitrov-Machac.
E poi tutti aspettiamo il primo Sinner-Fonseca di una possibile lunga serie……
Tanto per sfoltire i ranghi, fuori subito Berrettini, Arnaldi, Bellucci e Sonego
Sono tutti giocatori che possono perdere prima e comunque per batterli basta un Sinner al 70%
le partite vanno giocate, il sole , l’ombra e quant’altro, 3 su 5, non è uno scherzo sul campo dei canguri
Tabellone interessante quello di Alcaraz che gli propone Korda al terzo turno, tennista che può metterlo in difficoltà con la risposta aggressiva, o un giocatore atipico tra Moutet e Schoolkate. Da valutare le condizioni di Paul, altro giocatore che ha sofferto in passato, agli ottavi. Non penso invece avrà problemi con Bublik o De Minaur ai quarti. Semi probabilmente con Zverev (tabellone tosto) o Medvedev. Aliassime ha iniziato malissimo l’anno, vedremo se si riprende per lo slam.
Parte bassa con Jannik che a mio avviso vede già la finale. Fonseca, sempre che non si ritiri prima dell’inizio, rischia già con Spizzirri, giocatore aggressivo e rodato. Per me ci sarà un terzo turno con Wu, uno dei migliori colpitori della sua generazione, ad oggi limitato dai tantissimi infortuni. Agli ottavi chissà che non arrivi il nostro Darderi o Baez, anche se il servizio in kick di Perricard su un campo secondario sarà duro da gestire per un tennista della sua altezza. Bel primo turno Khachanov michelsen, col russo che di solito negli slam rende. Per Jannik poi quarti con Shelton (sempre tabelloni comodi nei primi turni) o Ruud, con la speranza Shapo.
Grande occasione secondo me per Musetti, con Fritz in condizioni pietose e Djokovic che ha interrotto l’allenamento dopo 12 minuti. Se dovessi mettere soldi su un semifinalista a sorpresa, perché non Hurkacz, che è sembrato in netta ripresa nella United Cup.
@ walden (#4545269)
Sono tutti giocatori che possono perdere prima e comunque per batterli basta un Sinner al 70%
Flavio non é stato fortunatissimo.
Fery lo vidi contro Alcaraz a Wimbledon ed ha ottime armi.
Ha superato in scioltezza le qualificazioni, battendo avversari di spessore.
Anche il secondo turno é piuttosto ostico (specie contro Etcheverry). Quindi prima di un eventuale Bublik c’é tanto da risolvere.
Sperem!
Vedo che come al solito lo spagnolo trova un tabellone perfetto, primi turni, nei quali spesso si distrae e rischia, perfettamente facili così da arrivare fresco alle partite che contano, complimenti…
Nardi perde al primo turno. Ma c’è ancora chi confida in questo ragazzo ?
Per me, contando che è uno SLAM, ha avuto un ottimo sorteggio eccome Jannik: Nole è una incognita, ma temo che farà fatica già dal secondo terzo turno ed è molto più plausibile che in semifinale arrivi Fritz con Jannik (che comunque è abbordabile).
Fonseca, Kachanov e Shelton, per me, soprattutto 3 su 5, non sono avversari che possano veramente far male a Sinner.
Io credo che senza cose strane il tabellone di JAnnik è ottimo.
Shelton e Nole hanno raccolto le briciole negli ultimi 2 anni, Shelton ne ha perse 8 di fila ad esempio…e Kachanov e’ forse da quell’AO quando batte’ un giovane Sinner al quinto che non vince contro il dolimitico (a memoria..). Sinceramente preferisco lasciare Bublik, Zverev (o Medvedev) dalla parte di Carlitos. Per Fonseca, non credo che possa impensierire il rosso. Jannik deve solo. temere il caldo, che si idrati per bene e siamo a posto.
Nessun parla di Cobolli. Bene così. Potrebbe arrivare a fari spenti fino a Bublik, che resta uno imprevedibile. Anche in negativo. Quindi non è escluso che lo batta, come ha già fatto. Per me Cobolli può essere la sorpresa di questi AO
Il miglior Berrettini batte(va) De Minaur con una certa regolarità. Vedremo che Berrettini è questo. Secondo me non parte battuto. Se comincia bene, vincendo il primo set, può fare l’impresa. Dopo di che non avrebbe comunque un secondo turno facile e al terzo potrebbe trovarsi Tiafoe. Insomma, sicuramente non è stato fortunato.
Ci pensa Nardi a Fonseca 😀 😀 😀
Carlone dovrà fare attenzione a Moutet (se ispirato) e poi ha la strada spianata fino ai QF potenziale con il Demonio casalingo (o con Cobolli se dovesse batter AdM).
Musetti con Dimitrov o Tsitsipas ai sedicesimi (ma dovrà fare attenzione a Sonego prima) e Fritz ottavi, ha la strada molto in salita
Berrettini, Arnaldi e Bellucci non hanno chance
Nardi può superare solo un turno così come Maestrelli (che avrebbe il sogno di regalarsi Nole ai trentaduesimi però)
Darderi un paio
Sebbene Fonseca abbia talento da vendere, sta attraversando un momento molto difficile dal punto di vista fisico con una schiena non a posto.
Il tirolese non lo incontrerà proprio.
Sulla carta potrebbe esser insidioso il match con Prizmic, ma poi vedo che é lucky loser quindi è ancora molto incostante.
Primi turni insidiosi per tutti, tranne Darderi.
Maestrelli sorteggiato contro Atmane, poteva andare meglio ma anche peggio.
Gli azzurri non teste di serie sono andati un po’ male: Arnaldi, Bellucci e Berrettini contro teste di serie; Nardi becca Wu che è uno dei qualificati più tosti; Sonego dovrebbe farcela con Taberner ma poi si ritrova Musetti al secondo turno. Mi sa che il torinese uscirà dalla Top60 dopo Melbourne.
Che sfiga matteone
Da un lato meglio così inizia a gasarsi se li batte, d’altro lato, arriva poi stanco al clou
@ JannikUberAlles (#4545285)
Scusate… è partito!
Come tra GIORNO e NOTTE 🙁 🙁
Tra Korda e Fonseca…
…come tra GIONO
Vorrei vedere Nardi-Jodar. Credo che ne sarebbe stimolato
Fonseca al primo turno ha occasione per una bella rivincita
Mi sembra sia un ottimo tabellone sia per Jannik che ancora meglio per Alcaraz, le eventuali insidie si sfiniscono fra loro prima di incontrarli .
Per Djokovic dagli ottavi iniziano le tappe in salita.
Bello spicchio invece quello di Lorenzo , intrigante e tosto.
@ italo (#4545274)
le bandierine io le vedo!
un tabellone equilibrato.
Il terzo è il turno chiave. Alcaraz potrebbe avere Korda, Sinner Fonseca.
Li’ si testa la vera condizione dei 2 contendenti.
Ritengo che la parte alta(Alcaraz) abbia almeno 3 cagnacci. parlo di Zverev, Medvedev e Auger.
Parte bassa Hurkacz,per il resto credo che Sinner non abbia troppi problemi.
mannaggia nn si vedono le bandierine come prima!
Sinner – Fonseca, aspettavo che si incontrassero.
Le partite vanno sempre giocate, ma mi stupirebbe Sinner non in semifinale.
Sinner ovviamente strafavorito ma affrontare un talento come João Fonseca così presto in uno Slam è sempre un’insidia. Si troverà di fronte un avversario giovane, potente e senza nulla da perdere: la combinazione più pericolosa. È il tipo di match che arriva troppo presto, quando il torneo è ancora lungo e le certezze vanno costruite punto dopo punto. Primo incrocio tra i due, ma con l’aria di una sfida destinata a ripetersi: oggi trappola, domani forse una classica
Mi dimenticavo… NARDI vs Q/LL (un cinese?)… la vedo durissima! 🙁
Insomma , Fonseca al terzo turno, Kachanov agli ottavi, Shelton ai quarti….Djokovic in semifinale….sono incognite
Primi turni di gran lunga più difficili per Jannik, dagli ottavi in giù è andata peggio a Carlos
Molto Interessante il probabile incrocio tra Sinner e Fonseca al terzo turno per capire a che punto è il progetto top player del brasiliano ….
Italiani sicuramente non baciati dalla Fortuna!
Sinner trova Fonseca in 4 passi!
Musetti verso il derby con Sonego e poi Dimitrov o Tsitsipas.
Cobolli nello “spicchio” di Bublik.
Darderi sbatte su Perricard 🙁
Berrettini pesca ADM 🙁 🙁 🙁
Arnaldi subito con Rublev (#_#)
Bellucci con Ruud (#_#)
Mentre Alcaraz deve guardarsi da Fokina 😀 😀 😀
Berrettini sfortunato a pescare DeMinaur all’esordio, ma se facesse il colpaccio poi sarebbe in uno spicchio di tabellone ottimo.
Chiaramente parte sfavorito, ma Matteo se trova la giornata giusta al servizio se la può giocare
@ Pikario Furioso (#4545255)
Insomma.
Fonseca, Perricard e Shelton sono giocatori da grande prestazione in singola partita, specie se freschi e Fonseca lo sarà.
Alcaraz idem con Zverev Medvedev ritrovato Tsitsipas (???? con nuovo telaio babolat) Bublik in ascesa e De Minaur in casa
Semifinali
Sinner- fritz
Alcaraz – medvdev/zverev
L eventuale quarto medvdev/zverev sarà un massacro….alcaraz intanto pantofole in finale
buon tabellone per Jannik, intrigante la possibile prima sfida con fonseca al terzo turno, sebbene siano da verificare le condizioni fisiche del brasiliano. Per il resto tabellone senza particolari insidie, così come quello di alcaraz a cui è andata ancora meglio.
Sorteggio più scomodo per musetti: collignon e sonego non sono due primi turni così banali, e poi uno fra dimitrov/machac/tsitsipas al 3T prima del possibile ottavo con Fritz. Non sarà così scontata la faccenda.
Anche l’Olonese, a meno di miracoli, esce subito.
Questo torneo deve ancora cominciare e già non mi piace!
Beh, mi sembra ottimo per Jannik. Nole dalla sua parte, mentre Carlitos si Becca Bublik e Zverev.
Peccato per Berrettini, contro De Minaur e’ quasi mission impossible, come per Bellucci e Arnaldi. Darderi dovrebbe passare in scioltezza, mentre Sonny e il Muso si scontreranno Al secondo turno.
Ma vacca miseria, tre rovesci monomani (e Sonego) nello stesso spicchio di tabellone!
Se si è ripreso dal grave infortunio londinese ne uscirà vincente Dimitrov e non è cosa sia buona che giusta perché viene fatto fuori Muso!
Altrimenti Musetti, parimenti non cosa buona e giusta perché verrebbe fatto fuori il Bulgaro.
Quando si dice che “ci vede benissimo”…
Sulla carta Musetti dovrà giocare bene in fretta (cosa che stava facendo in effetti).
Vincerà lui, ma anche De Minaur non sarà contento.
Per gli altri non so dire. Ho guardato in fretta.
Sinner andando avanti dei giocatori forti li ha ed giusto. Più che altro ho visto che ha tutta gente che tira forte ma forte forte…
Non mi piace x nulla!!!
Meglio per Berrettini. Capirà da subito come sta veramente e se cè margine per risalire la china dopo stagioni deludenti!