Hong Kong, Sonego parte con una vittoria: Sakamoto battuto all’esordio, avanti al secondo turno
Buona partenza nel 2026 per Lorenzo Sonego, che supera l’esordio all’ATP 250 di Hong Kong battendo il giapponese Rei Sakamoto, numero 200 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Una vittoria meritata per il piemontese, anche se il match si è complicato più del previsto nel secondo set, prima della zampata decisiva nel tie-break.
Sonego ha impostato l’incontro su buone basi grazie soprattutto a un servizio solido: quattro ace, il 77% di punti vinti con la prima e il 63% con la seconda, numeri che gli hanno permesso di tenere spesso il controllo degli scambi. Dall’altra parte, Sakamoto ha alternato spunti interessanti – chiudendo con 22 vincenti contro i 20 dell’azzurro – a una lunga serie di errori non forzati, ben 39, che alla fine hanno pesato nell’economia del match.
Il primo set si è indirizzato rapidamente dalla parte di Sonego. Dopo aver annullato una palla break in avvio, l’azzurro ha trovato il break nel terzo gioco, approfittando di un dritto sbagliato del giapponese. Con il servizio sempre affidabile, il torinese ha poi messo al sicuro il parziale strappando nuovamente la battuta a Sakamoto nel settimo game e chiudendo 6-2 senza particolari difficoltà.
Anche la seconda frazione sembrava seguire lo stesso copione: break di Sonego nel terzo gioco e partita apparentemente sotto controllo. Ma proprio quando l’incontro sembrava avviato verso una conclusione rapida, l’azzurro ha accusato un passaggio a vuoto. Sakamoto ne ha approfittato, recuperando il break e riportando il set in equilibrio sul 4-4. Da lì in avanti, il giapponese ha trovato nuovo coraggio, arrivando a mettere pressione a Sonego sul 5-4 e poi sul 6-5.
Nel momento più delicato, però, l’esperienza del piemontese ha fatto la differenza. Raggiunto il tie-break, Sonego ha ritrovato lucidità e profondità nei colpi, tornando a comandare gli scambi e chiudendo 7-4 per assicurarsi la prima vittoria dell’anno.
Nel prossimo turno, la quinta testa di serie del torneo affronterà il vincente del match tra il cinese Shang e l’argentino Comesana, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione che, al di là di qualche passaggio a vuoto, lascia segnali positivi.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Hong Kong, ATP 250 Hong Kong 2026, Lorenzo Sonego
Non ci crederete ma Lorenzo Sonego è da anni uno dei miei tennisti preferiti, dopo Fabio Fognini. Il suo se lo fa regolarmente. ezo
Forza Sonny! La testa di serie per gli Australian Open è purtroppo molto difficile da ottenere a meno di altri forfait dei Top30 (nella Live l’ultimo posto disponibile lo occupa Moutet che starà davanti a meno che il torinese non vinca il torneo di Hong Kong), meglio pensare a fare punti che a Melbourne ne scadono ben 400
Buona la prima del grande Tenore.
Bravo sonego.
sonego il nostro daniel san che almeno lui ci offre un po di gustoso tennis