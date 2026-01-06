Hong Kong, Sonego parte con una vittoria: Sakamoto battuto all’esordio, avanti al secondo turno

Buona partenza nel 2026 per Lorenzo Sonego, che supera l’esordio all’ATP 250 di Hong Kong battendo il giapponese Rei Sakamoto, numero 200 del mondo, con il punteggio di 6-2 7-6(4) dopo un’ora e quarantacinque minuti di gioco. Una vittoria meritata per il piemontese, anche se il match si è complicato più del previsto nel secondo set, prima della zampata decisiva nel tie-break.

Sonego ha impostato l’incontro su buone basi grazie soprattutto a un servizio solido: quattro ace, il 77% di punti vinti con la prima e il 63% con la seconda, numeri che gli hanno permesso di tenere spesso il controllo degli scambi. Dall’altra parte, Sakamoto ha alternato spunti interessanti – chiudendo con 22 vincenti contro i 20 dell’azzurro – a una lunga serie di errori non forzati, ben 39, che alla fine hanno pesato nell’economia del match.

Il primo set si è indirizzato rapidamente dalla parte di Sonego. Dopo aver annullato una palla break in avvio, l’azzurro ha trovato il break nel terzo gioco, approfittando di un dritto sbagliato del giapponese. Con il servizio sempre affidabile, il torinese ha poi messo al sicuro il parziale strappando nuovamente la battuta a Sakamoto nel settimo game e chiudendo 6-2 senza particolari difficoltà.

Anche la seconda frazione sembrava seguire lo stesso copione: break di Sonego nel terzo gioco e partita apparentemente sotto controllo. Ma proprio quando l’incontro sembrava avviato verso una conclusione rapida, l’azzurro ha accusato un passaggio a vuoto. Sakamoto ne ha approfittato, recuperando il break e riportando il set in equilibrio sul 4-4. Da lì in avanti, il giapponese ha trovato nuovo coraggio, arrivando a mettere pressione a Sonego sul 5-4 e poi sul 6-5.

Nel momento più delicato, però, l’esperienza del piemontese ha fatto la differenza. Raggiunto il tie-break, Sonego ha ritrovato lucidità e profondità nei colpi, tornando a comandare gli scambi e chiudendo 7-4 per assicurarsi la prima vittoria dell’anno.

Nel prossimo turno, la quinta testa di serie del torneo affronterà il vincente del match tra il cinese Shang e l’argentino Comesana, con l’obiettivo di dare continuità a un avvio di stagione che, al di là di qualche passaggio a vuoto, lascia segnali positivi.

ATP Hong Kong Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 6 7 Rei Sakamoto Rei Sakamoto 2 6 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Sakamoto 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Sakamoto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 R. Sakamoto 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Sakamoto 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 5-2 → 6-2 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 R. Sakamoto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Sonego 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Sakamoto 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Sakamoto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

SONEGO 🇮🇹 vs SAKAMOTO 🇯🇵 SERVICE STATS 293

Serve Rating

240 4

Aces

1 0

Double Faults

2 39/63 (62%)

First Serve

43/78 (55%) 30/39 (77%)

1st Serve Pts Won

25/43 (58%) 15/24 (63%)

2nd Serve Pts Won

20/35 (57%) 1/2 (50%)

Break Pts Saved

3/6 (50%) 10

Service Games Played

10 RETURN STATS 165

Return Rating

121 18/43 (42%)

1st Srv Return Pts

9/39 (23%) 15/35 (43%)

2nd Srv Return Pts

9/24 (38%) 3/6 (50%)

Break Pts Converted

1/2 (50%) 10

Return Games Played

10 POINT STATS 9/11 (82%)

Net Points Won

13/15 (87%) 20

Winners

22 24

Unforced Errors

39 45/63 (71%)

Service Pts Won

45/78 (58%) 33/78 (42%)

Return Pts Won

18/63 (29%) 78/141 (55%)

Total Points Won

63/141 (45%) SERVICE SPEED 215 km/h

Max Speed

214 km/h 196 km/h

1st Serve Avg

196 km/h 163 km/h

2nd Serve Avg

172 km/h





Marco Rossi