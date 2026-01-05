ITF Nonthaburi e Antalya: I Main Draw
ITF NONTHABURI(Tha 75k cemento outdoor)
[1] Xinyu Gao vs Mia Ristic
Fangran Tian vs Polona Hercog
Xinxin Yao vs Nastasja Schunk
Yuki Naito vs [6] Jule Niemeier
[3] Kathinka Von deichmann vs Kamonwan Yodpetch
Ekaterina Maklakova vs Lisa Pigato
Patcharin Cheapchandej vs Anchisa Chanta
Sahaja Yamalapalli vs [5] Chloe Paquet
[8] Kyoka Okamura vs Hiromi Abe
Sakura Hosogi vs Junhan Zhang
Thasaporn Naklo vs Peangtarn Plipuech
Priska Madelyn Nugroho vs [4] Mananchaya Sawangkaew
[7] Anastasia Tikhonova vs Sara Saito
Yidi Yang vs Rina Saigo
Wushuang Zheng vs Naiktha Bains
Katrina Scott vs [2] YeXin Ma
ITF ANTALYA(Tur 35k terra)
[1] Amarissa Kiara Toth vs TBD
Andreea Prisacariu vs TBD
Stefania Bojica vs TBD
Melissa Boyden vs [5] Sofia Shapatava
[4] Katarina Zavatska vs Maria Sara Popa
Briana Szabo vs TBD
Daria Lodikova vs TBD
Darya Astakhova vs [8] Ylena In-albon
[7] Denislava Glushkova vs Adelina Lacinova
Yaren Ozen vs Daniela Darta Feldmane
Carlota Martinez cirez vs TBD
Valentina Mediorreal arias vs [3] Dalila Jakupovic
[6] Alexandra Shubladze vs Naho Sato
Lucija Ciric bagaric vs EYLUL ASYA Yilmaz
TBD vs TBD
[2] Francesca Pace vs TBD
