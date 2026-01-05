Tornei ITF Copertina, WTA

ITF Nonthaburi e Antalya: I Main Draw

05/01/2026 19:21 1 commento
Francesca Pace nella foto

ITF NONTHABURI(Tha 75k cemento outdoor)
[1] Xinyu Gao CHN vs Mia Ristic SRB
Fangran Tian CHN vs Polona Hercog SLO
Xinxin Yao CHN vs Nastasja Schunk GER
Yuki Naito JPN vs [6] Jule Niemeier GER

[3] Kathinka Von deichmann LIE vs Kamonwan Yodpetch THA
Ekaterina Maklakova RUS vs Lisa Pigato ITA
Patcharin Cheapchandej THA vs Anchisa Chanta THA
Sahaja Yamalapalli IND vs [5] Chloe Paquet FRA

[8] Kyoka Okamura JPN vs Hiromi Abe JPN
Sakura Hosogi JPN vs Junhan Zhang CHN
Thasaporn Naklo THA vs Peangtarn Plipuech THA
Priska Madelyn Nugroho INA vs [4] Mananchaya Sawangkaew THA

[7] Anastasia Tikhonova RUS vs Sara Saito JPN
Yidi Yang CHN vs Rina Saigo JPN
Wushuang Zheng CHN vs Naiktha Bains GBR
Katrina Scott USA vs [2] YeXin Ma CHN

ITF ANTALYA(Tur 35k terra)
[1] Amarissa Kiara Toth HUN vs TBD
Andreea Prisacariu ROU vs TBD
Stefania Bojica ROU vs TBD
Melissa Boyden GBR vs [5] Sofia Shapatava GEO

[4] Katarina Zavatska UKR vs Maria Sara Popa ROU
Briana Szabo ROU vs TBD
Daria Lodikova RUS vs TBD
Darya Astakhova RUS vs [8] Ylena In-albon SUI

[7] Denislava Glushkova BUL vs Adelina Lacinova LAT
Yaren Ozen TUR vs Daniela Darta Feldmane LAT
Carlota Martinez cirez ESP vs TBD
Valentina Mediorreal arias COL vs [3] Dalila Jakupovic SLO

[6] Alexandra Shubladze RUS vs Naho Sato JPN
Lucija Ciric bagaric CRO vs EYLUL ASYA Yilmaz TUR
TBD vs TBD
[2] Francesca Pace ITA vs TBD

