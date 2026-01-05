Fritz si scaglia contro la qualità delle palle: “Si usurano subito, diventa difficile fare un vincente. Il tennis deve premiare i giocatori aggressivi”

Taylor Fritz grande protagonista anche a livello mediatico della United Cup, evento misto a squadre per nazioni che apre idealmente la nuova stagione tennistica. Dopo una sconfitta contro Baez al termine di una dura battaglia nella quale ha sofferto per problemi al ginocchio, il californiano si è ripreso battendo al tiebreak del terzo set un tosto Munar, punto decisivo al passaggio del turno degli USA insieme alla vittoria nel doppio misto ottenuta da Gauff – Harrison sul duo spagnolo. Ma ancora una volta altre scintille sono arrivate nella press conference post partita. Fritz, come molti altri suoi colleghi, si è scagliato senza mezzi termine sulle palle da gioco, di pessima qualità e minima tenuta sull’usura, come già mostrato nei primi allenamenti in Australia da Bublik con palle già gonfie e spelacchiate dopo pochi minuti di palleggio. Fritz punta il dito contro lo status quo, con parole inequivocabili.

“Ne ho parlato con molti altri giocatori e, anche se è vero che in alcuni tornei, come Shanghai o Parigi, i campi sono stati resi più lenti, l’impatto maggiore deriva dal calo di qualità delle palle” afferma Taylor. “Si usurano moltissimo in poco tempo, diventano più grandi ed è molto difficile praticare un tennis aggressivo che sia davvero efficace“.

“Dovrebbe esserci varietà nella velocità delle palle, in modo che in certi tornei giocare in modo aggressivo venga premiato. In questo torneo posso colpire la palla al massimo della potenza cinque volte, e il mio avversario riesce comunque ad arrivarci e a rimetterla in gioco. Fare un vincente è difficilissimo. Abbiamo bisogno che il tennis premi i giocatori aggressivi”. Un problema noto da tempo e sul quale il presidente ATP Gaudenzi – anche alle ATP Finals dello scorso novembre – ha assicurato il massimo impegno con i fornitori affinché si possa porre rimedio. Si ipotizzava un cambio di rotta all’avvio del 2026 ma, evidentemente, la qualità dei materiali non è cambiata rispetto alla scorsa stagione, o non a sufficienza.

Fritz ha poi parlato anche del suo ginocchio: non è al 100%, ma rispetto alla sconfitta contri Baez ha avuto sensazioni migliori: “Ho avvertito un leggero fastidio verso la fine del primo set al ginocchio che era già un po’ sollecitato, ma non è degenerato. In realtà non è stato un problema che mi abbia condizionato e, considerando il grande sforzo che ho dovuto fare per vincere, ora mi sento davvero bene. Questo è molto positivo e sono orgoglioso del mio spirito combattivo, perché Jaume ha giocato una gran partita e mi ha messo le cose davvero complicate” conclude l’americano.

Marco Mazzoni