Classifica WTA Italiane: Segni positivi per diverse azzurre
05/01/2026 12:27 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (05-01-2026)
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4236
Punti
18
Tornei
81
Best: 29
▲
2
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
837
Punti
28
Tornei
105
Best: 46
▲
3
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
739
Punti
30
Tornei
136
Best: 99
▲
5
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
518
Punti
28
Tornei
161
Best: 150
▲
6
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
430
Punti
22
Tornei
213
Best: 203
▲
4
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
336
Punti
28
Tornei
215
Best: 201
▲
3
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
333
Punti
22
Tornei
226
Best: 205
▲
4
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
318
Punti
27
Tornei
234
Best: 234
▲
4
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
309
Punti
20
Tornei
266
Best: 266
▲
6
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
257
Punti
21
Tornei
312
Best: 312
▲
1
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
202
Punti
21
Tornei
320
Best: 292
▲
2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
197
Punti
24
Tornei
330
Best: 330
▲
1
Francesca Pace
ITA, 0
189
Punti
19
Tornei
335
Best: 305
▲
1
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
187
Punti
19
Tornei
338
Best: 338
▲
1
Samira De Stefano
ITA, 0
186
Punti
23
Tornei
349
Best: 322
▲
1
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
177
Punti
23
Tornei
352
Best: 352
▲
1
Giorgia Pedone
ITA, 0
174
Punti
26
Tornei
353
Best: 310
▲
2
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
174
Punti
19
Tornei
367
Best: 367
▲
2
Diletta Cherubini
ITA, 0
166
Punti
30
Tornei
413
Best: 413
▲
1
Vittoria Paganetti
ITA, 0
144
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
--
0
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
142
Punti
25
Tornei
443
Best: 443
▲
1
Federica Urgesi
ITA, 0
126
Punti
24
Tornei
450
Best: 347
▲
1
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
123
Punti
18
Tornei
484
Best: 484
▲
1
Alessandra Mazzola
ITA, 0
109
Punti
18
Tornei
496
Best: 496
▼
-1
Noemi Basiletti
ITA, 0
106
Punti
18
Tornei
518
Best: 518
▼
-1
Arianna Zucchini
ITA, 0
98
Punti
20
Tornei
527
Best: 491
▼
-1
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
96
Punti
14
Tornei
535
Best: 143
▼
-1
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
94
Punti
16
Tornei
537
Best: 537
▼
-1
Camilla Zanolini
ITA, 0
94
Punti
18
Tornei
539
Best: 487
--
0
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
92
Punti
22
Tornei
584
Best: 584
--
0
Isabella Maria Serban
ITA, 0
80
Punti
14
Tornei
606
Best: 604
▲
3
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
75
Punti
19
Tornei
623
Best: 515
▲
1
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
73
Punti
19
Tornei
628
Best: 628
▲
1
Laura Mair
ITA, 0
73
Punti
16
Tornei
631
Best: 5
▲
2
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
71
Punti
8
Tornei
677
Best: 380
▲
1
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
61
Punti
16
Tornei
686
Best: 686
▼
-1
Gaia Maduzzi
ITA, 0
58
Punti
12
Tornei
690
Best: 192
▲
1
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
56
Punti
12
Tornei
696
Best: 18
▲
1
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
55
Punti
11
Tornei
702
Best: 702
▲
1
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
55
Punti
13
Tornei
769
Best: 769
▼
-1
Matilde Paoletti
ITA, 0
46
Punti
4
Tornei
773
Best: 658
▼
-2
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
46
Punti
12
Tornei
787
Best: 787
▲
1
Beatrice Ricci
ITA, 0
43
Punti
12
Tornei
820
Best: 820
▼
-1
Noemi Maines
ITA, 0
38
Punti
17
Tornei
824
Best: 824
▼
-1
Viola Turini
ITA, 0
37
Punti
12
Tornei
843
Best: 843
▲
1
Maddalena Giordano
ITA, 0
35
Punti
15
Tornei
844
Best: 844
▲
1
Lavinia Luciano
ITA, 0
35
Punti
16
Tornei
851
Best: 627
▲
1
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
34
Punti
11
Tornei
889
Best: 889
▲
2
Camilla Gennaro
ITA, 0
29
Punti
14
Tornei
916
Best: 916
▲
1
Beatrice Stagno
ITA, 0
26
Punti
7
Tornei
954
Best: 954
▲
1
Marta Lombardini
ITA, 0
23
Punti
7
Tornei
963
Best: 963
▲
3
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
971
Best: 970
▲
2
Valentina Losciale
ITA, 04-01-1997
22
Punti
10
Tornei
989
Best: 989
▲
1
Eleonora Alvisi
ITA, 0
20
Punti
11
Tornei
1030
Best: 1030
▲
1
Carlotta Moccia
ITA, 0
18
Punti
7
Tornei
1068
Best: 660
--
0
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
16
Punti
7
Tornei
1071
Best: 1071
--
0
Giuliana Bestetti
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1071
Best: 1071
--
0
Giulia Paterno
ITA, 0
16
Punti
10
Tornei
1084
Best: 1084
▲
4
Giulia Alessia Monteleone
ITA, 0
15
Punti
5
Tornei
1133
Best: 428
--
0
Federica Bilardo
ITA, 06-07-1999
13
Punti
3
Tornei
1141
Best: 1141
--
0
Lara Pfeifer
ITA, 0
13
Punti
6
Tornei
1149
Best: 1149
▼
-1
Barbara Dessolis
ITA, 0
13
Punti
11
Tornei
1221
Best: 1221
▼
-5
Lucrezia Musetti
ITA, 0
10
Punti
3
Tornei
1234
Best: 1229
▼
-5
Francesca Dell\'Edera
ITA, 28-06-1996
10
Punti
6
Tornei
1234
Best: 1234
▼
-5
Francesca Gandolfi
ITA, 0
10
Punti
6
Tornei
1253
Best: 1253
▼
-3
Marcella Dessolis
ITA, 0
9
Punti
5
Tornei
1265
Best: 1265
▼
-3
Caterina Odorizzi
ITA, 0
9
Punti
7
Tornei
1315
Best: 1315
--
0
Benedetta Ortenzi
ITA, 0
7
Punti
3
Tornei
1336
Best: 1336
▲
3
Chiara Fornasieri
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1378
Best: 1378
▲
4
Ginevra Parentini Vallega Montebruno
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1378
Best: 1378
▲
4
Aurora Urso
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1378
Best: 1378
▲
4
Angelica Sara
ITA, 0
6
Punti
6
Tornei
1446
Best: 1446
▲
3
Gloria Contrino
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1446
Best: 1446
▲
3
Sofia Avataneo
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1446
Best: 1446
▲
3
Aurora Corvi
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1477
Best: 1477
▲
1
Denise Valente
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1477
Best: 1477
▲
1
Emma Ottavia Ghirardato
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1477
Best: 1477
▲
1
Giada Di Paola
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1477
Best: 1477
▲
1
Viola Bedini
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
1477
Best: 1477
▲
1
Aurora Nosei
ITA, 0
3
Punti
3
Tornei
