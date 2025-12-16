Allarme Norrie: lesione in Argentina e dubbi su Melbourne

Il 2026 non è ancora iniziato, ma il circuito ATP deve già fare i conti con le prime brutte notizie sul fronte degli infortuni. A fermarsi è Cameron Norrie, che ha confermato di aver subito una lesione durante la pre season in Argentina, mettendo seriamente in dubbio la sua partecipazione al prossimo Australian Open.

Il tennista britannico ha annunciato che non prenderà parte ai tornei di preparazione della tradizionale Road to Australia, rinunciando quindi agli eventi che precedono il primo Slam della stagione. Una decisione obbligata, presa per non aggravare il problema fisico e cercare di recuperare in tempo per Melbourne.

A spiegare la situazione è stato lo stesso Norrie, attraverso un video pubblicato sui social: «Mi sto allenando a Buenos Aires e, sfortunatamente, ho subito una piccola lesione. Non potrò competere quest’anno nella Road to Australia. Mi dispiace molto, ma spero di poter tornare in forma ed essere pronto per l’Australian Open».

Parole che riflettono preoccupazione, ma anche una cauta speranza. Al momento non sono stati forniti dettagli precisi sull’entità dell’infortunio, ma lo stop nei tornei di avvicinamento rappresenta un segnale chiaro: Norrie e il suo team stanno puntando tutto su un recupero completo, anche a costo di arrivare a Melbourne con meno partite nelle gambe.

Un inizio d’anno complicato per il britannico, che ora dovrà fare i conti con il tempo e con le risposte del proprio fisico. Nei prossimi giorni saranno decisive le valutazioni mediche per capire se Cameron Norrie potrà davvero essere al via dell’Australian Open, o se il 2026 inizierà con uno stop più lungo del previsto.





Marco Rossi