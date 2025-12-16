WTA 125 Canberra: Entry list Md. Due le azzurre al via nel primo torneo 125 del 2026
CANBERRA WTA 125
📍 Canberra (Australia) 🇦🇺
📅 Dal 5 gennaio
🏟️ Superficie: cemento (hard)
Entry List Md
Simona Waltert 🇨🇭
Moyuka Uchijima 🇯🇵
Polina Kudermetova 🇷🇺
Lucia Bronzetti 🇮🇹
Mayar Sherif 🇪🇬
Diane Parry 🇫🇷
Joanna Garland 🇹🇼
Hanne Vandewinkel 🇧🇪
Tamara Korpatsch 🇩🇪
Yue Yuan 🇨🇳
Tereza Bartunkova 🇨🇿
Marina Stakusic 🇨🇦
Lanlana Tararudee 🇹🇭
Lucrezia Stefanini 🇮🇹
Lola Radivojevic 🇷🇸
Dominika Salkova 🇨🇿
Tereza Vidmanova 🇨🇿
Alina Korneeva 🇷🇺
Madison Brengle 🇺🇸 (PR)
Zhuoxuan Bai 🇨🇳 (PR)
TAG: Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, WTA 125 Canberra
1 commento
Redazione, Polina Kudermetova non rappresenta più Putin, ma l’Urtzebistan. Cambiategli la bandiera, anzi bruciatela !!!!