Le pagelle 2025 degli italiani: Lorenzo Sonego
“A un passo da…”. Questa può essere la sintesi ideale a descrivere il 2025 di Lorenzo Sonego, una stagione segnata da una manciata di momenti eccellenti, in particolare la cavalcata esaltante agli Australian Open dove il torinese è arrivato nei quarti di finale (prima volta tra i migliori otto in uno Slam) e troppe settimane buie, con sconfitte al primo o secondo turno, dando la sensazione di perdere sempre allo stesso modo, con occasioni sprecate e un calo evidente di concentrazione e spinta, con un break subito che diventa condanna. Sonego è tennista encomiabile per impegno, dedizione e coraggio, questa resta la base della sua competitività e modus operandi, ma in troppe partite del 2025 ha subito cali improvvisi e game buttati al vento con errori gratuiti, per troppa fretta di attaccare oppure al contrario subendo il momento e diventando passivo, con rovesci totalmente sbagliati, la prima palla – il suo punto di forza assoluto – che s’inceppa e scivolando due metri dietro a subire. Lorenzo è un giocatore che basa la sua prestazione sul coraggio, in attacco o difesa, prendendosi un bel rischio in spinta verso la rete o entrando in modalità “polipo” per rimettere traiettorie impossibili e quindi trovando risorse per il contrattacco. È un equilibrio sottile, spesso instabile, che mantiene con la perseveranza di chi ci prova sempre e comunque, ma per performare serve non solo un’eccellente condizione atletica ma anche fiducia, e questa forse nella stagione da poco conclusa è un po’ mancata.
Il 2025 di “Sonny” era iniziato col botto a Melbourne: batte uno dopo l’altro Wawrinka, Fonseca, Marozsan, Tien e quindi si arrende nei quarti a Shelton solo al termine di quattro set equilibratissimi. Sfuma di poco il sogno di una semifinale tutta azzurra con Sinner, ma Sonego se ne torna a casa con il miglior risultato in carriera a livello Major e un bel balzo in classifica. Purtroppo lo slancio di questo super risultato si esaurisce nel lungo viaggio di rientro in Europa… Da Rotterdam a Roland Garros vince solo tre partite (una Marsiglia, una Miami e una a Madrid), perdendone alcune con occasioni sprecate per vincerle e dando la netta sensazione di un tennis bloccato appena la prima palla smette di funzionare. Il vero peccato originale di questa fase difficile è stato proprio il perdere un po’ in fotocopia: buon inizio di match, appena la prima palla va in tilt, tutto il resto crolla. Sull’erba il gioco di Lorenzo funziona, e i risultati migliorano. Torna a vincere qualche partita e disputa un buon Wimbledon, con una battaglia micidiale contro Nakashima e la sconfitta negli ottavi per mano di Shelton, ancora lui. Il grigiore torna in estate sul duro nordamericano, dove di gloria ne trova proprio poca e stavolta nemmeno lo Slam lo rianima, con una sconfitta amara all’esordio di US Open contro Schoolkate, rimontando uno svantaggio di due set ma poi sconfitto al super tiebreak del quinto. Nemmeno la trasferta in Asia porta risultati, meglio invece negli ultimi tornei indoor in Europa, condizioni che adora. Il servizio e l’energia nel suo tennis sono superiori, tanto che arriva ai quarti a Stoccolma, si prende la soddisfazione di rimontare e sconfiggere Musetti nel secondo turno del 1000 di Parigi indoor (dove Lorenzo era a caccia di punti pesanti per qualificarsi alle Finals) e chiude l’anno con la semifinale a Metz, un torneo da lui vinto in passato e che proprio quest’anno ha visto la sua ultima edizione.
Il 2025 di Sonego si chiude con 25 vittorie e 29 sconfitte, troppe, ma un miglioramento nel ranking, passato da n.53 a 39, perlopiù grazie ai punti pesanti degli Australian Open. Un peccato che una stagione iniziata così bene sia stata vissuta con troppe settimane di sconfitte premature, figlie degli stessi problemi. A fine anno si è conclusa la sua strada con Fabio Colangelo, Sonego riparte solo con Vincenzo Santopadre e una preparazione alla Rafa Nadal Academy insieme a molti altri Pro. A 30 anni compiuti non si affatto “vecchi”, ma forse il gioco del piemontese necessita di qualche taratura per tornare a brillare.
Punto tecnico: dove intervenire
Un tennista maturo e strutturato come Sonego, con qualità eccellenti e qualche difetto più che noto, è difficile che possa rivoltare il proprio tennis in modo radicale o riuscire a colmare lacune finora rimaste sospese. Probabilmente nel suo caso l’aspetto più importante può essere ritrovare la massima efficacia dei suoi punti di forza, in modo da riuscire ad imporre il più possibile il proprio tennis e quindi, affidandosi al concetto di gioco “percentuale”, andare a massimizzare l’efficacia e allo stesso tempo scappare dalle debolezze. Ergo: servire bene, con più continuità nell’arco del match, riducendo drasticamente i cali di concentrazione o energia. Lorenzo si è sempre più spostato verso l’attacco alla rete, anche banalmente per scappare da continue e faticose rincorse difensive; ritengo sia la tattica corretta, se possibile da incrementare ancora con tempi di gioco più rapidi, magari con meno bordate di diritto per aprirsi il campo e qualche back di rovescio in più, proprio per commettere meno errori in spinta. In questo Santopadre può essere un coach perfetto: è un grande motivatore, conosce il gioco e l’animo umano come dimostrato benissimo insieme a Matteo Berrettini; e se ci pensiamo, in fondo Lorenzo ha servizio e diritto pesante come punti di forza, proprio come Matteo – seppur con declinazioni e uso differenti. Quindi indispensabile ripresentarsi nel 2026 tirato a lucido fisicamente, convinto dei propri mezzi e pronto alla pugna.
Obiettivi per il 2026
Difendere i quarti di finale agli Australian Open sarà subito un compito arduo, è possibile un crollo in classifica nelle prime settimane e questo potrebbe complicare le cose. Tuttavia per molte settimane – da febbraio – potrà solo fare meglio rispetto al 2025, quindi cercare ottimi risultati nei primi tornei dell’anno sarà decisivo. Sonego nell’anno delle sue 31 primavere resta tennista da impresa, più che da continuità di risultati. L’obiettivo per il 2026 può essere tornare a vincere un torneo (un 250 indoor, come Montpellier?) e arrivare nella seconda settimana in uno Slam, magari Wimbledon se il sorteggio non sarà beffardo. Vedremo come il binomio con Santopadre, dopo una preparazione invernale insieme, funzionerà
Voto al 2025 di Lorenzo Sonego: 6, grazie agli Australian Open, altrimenti non sarebbe sufficiente
Marco Mazzoni
Personalmente 6 mi sembra basso. I voti per me si danno sulla base di quello che ci si puó aspettare da un giocatore, e da Sonego non ci si puó aspettare la top 20, che un tempo é stata ad un passo ma ora comincia ad entrare un certo logorio.
Mantenersi nelle prime 60-70 posizioni al netto degli AO, per un trentenne che parte dal 53, é già da 6. I quarti di finale degli AO, e una seconda settimana a Wimbledon, alzano di un punto (oltre ad alzare la classifica) . Per me voto 7.
Per quanto riguarda il rapporto fra vittorie e sconfitte, più della metà delle seconde (15 su 29) sono avvenute contro top 20.
Contro giocatori sotto la ventesima posizione il record di Sonego nel 2025 é 24-14. Certo ci sono stati momenti bruttissimi come Roma e Shangai, ma il dsto sopra mostra che in fin dei conti c’é stato un rendimento sufficientemente continuo anche dopo gli AO. Semplicemente non gli si possono chiedere miracoli contro giocatori più forti di lui
@ tinapica (#4536006)
Anche io non ho capito gli acronimi.
Comunque usare termini anglosassoni non è un delitto nè un segno di prostrazione agli americani.
Sempre meglio che italianizzare, storpiando i cognomi.
Anche la lingua scritta merita rispetto, e Djokovic non sarà mai Giocovic.
Ah sì, adesso ce l’ho fatta.
Maledetti anglicismi, per di più in forma di acronimi, inframmezzati da un desueto rimasuglio congiungente della Lingua di Dante.
Ma va così: fa più figo usare la Lingua di chi ci controlla e comanda.
@ walden (#4535985)
“od, ed, id” ?!?
Dopo l’exploit di Melbourne ci si aspettava ben altra stagione. Purtroppo Lorenzo non è mai stato continuo, e difficilmente troverà un equilibrio tale da stare in Top30 stabile. Vediamo se Santopadre riuscirà a colmare almeno in parte le sue lacune. Già una seconda di servizio più efficace lo aiuterebbe moltissimo, poi magari rovescio in back per guadagnare tempo e accentrare meglio la posizione da fondocampo, e una risposta meno carente…
Sonego è un miracolo. Un tennista che a 22 anni non era in top400, che brucia le tappe ed a 26 è praticamente top 20, poi scende, poi risale, poi scende, poi risale… Senza mai uscire dai 70. Un tennista di grande resilienza, con un solo grande fondamentale, la prima di servizio, che riesce a vincere su tutte e 3 le superfici, od ed id.
Il fisico è integro, pochissimi problemi, nessuno grave, se ne ha voglia e con un buon preparatore atletico può andare avanti ancora 10 anni, magari fra un paio d’anni passando al doppio. Con Santopadre sta cercando di migliorare, lui non ha i problemi fisici (ma neppure la tecnica) di Berrettini. Avesse fatto certe scelte 3 anni fa…
Caro Mazzoni, il 6 gli va stretto, io gli darei almeno 8, perchè ci sono tennisti più dotati di lui (Cecchinato, Travaglia, persino Mager) che la sua carriera se la sognano. Se devo fare una lista dei tennisti che più mi hanno (positivamente) sorpreso negli ultimi 40 anni ci sono Gianluca Pozzi, Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e lui.
Pure secondo me, PAVAROTTI Sonego si merita un bel 6 nel tennis, ma un bel 9 nella canto.
Forza Giovane Cuore Granata!