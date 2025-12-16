Adelaide International, sopresa: c’è anche Novak Djokovic. Al via anche il nostro Matteo Berrettini

Novak Djokovic ha cambiato i piani all’ultimo momento e sarà al via dell’Adelaide International, entrando ufficialmente nel tabellone dell’ATP 250 australiano in programma dal prossimo 12 gennaio. Tutti gli indizi facevano pensare che il 24 volte campione Slam avrebbe scelto di saltare i tornei di preparazione in vista dell’Australian Open, ma alla fine il serbo ha deciso di aggiungersi a un campo già di altissimo livello.

Il torneo di Adelaide si preannuncia così particolarmente competitivo, con nomi come Jack Draper, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini pronti a contendersi il titolo insieme a Djokovic. Una settimana di grande tennis, resa ancora più interessante dall’ingresso last minute di “Nole”.

Un cambio di strategia verso Melbourne

Djokovic non compariva nelle liste preliminari degli eventi che precedono il primo Slam dell’anno. Dopo la pubblicazione dell’entry list di Brisbane – torneo che aveva giocato nel 2024 – e quella della United Cup, dove aveva iniziato la stagione nel 2023, tutto lasciava pensare a un avvio diretto in Australia senza match ufficiali. L’iscrizione ad Adelaide suggerisce invece un cambio di strategia: il serbo ha probabilmente deciso di aver bisogno di partite vere nelle gambe prima di presentarsi a Melbourne Park.

Un anno fa, Djokovic aveva cominciato la stagione proprio a Brisbane, raggiungendo i quarti di finale dopo aver battuto Rinky Hijikata e Gael Monfils, prima della sorprendente sconfitta contro Reilly Opelka. Quello fu il suo unico torneo di preparazione in singolare per l’Australian Open. In quell’occasione, Nole scese in campo anche in doppio insieme a Nick Kyrgios, tornato nel circuito dopo un lungo stop: la coppia superò il primo turno contro Erler/Miedler, prima di arrendersi ai numeri uno del seeding Mektic/Venus.

Adelaide e il legame con Djokovic

L’Adelaide International si appresta a vivere l’ottava edizione della sua storia. Il campione in carica è Felix Auger-Aliassime, vincitore della finale 2025 contro Sebastian Korda. Proprio Korda è un nome legato anche a Djokovic: il serbo conquistò il titolo all’Adelaide International 1 nel 2023, quando il torneo venne disputato in due edizioni consecutive a inizio anno, superando l’americano in una durissima finale in tre set.

Il ritorno di Djokovic ad Adelaide non è quindi una novità assoluta, ma assume un peso specifico enorme considerando il momento della sua carriera e il contesto competitivo attuale.

Salute e gestione del corpo: la priorità per il 2026

Avvicinandosi alla stagione 2026, in cui compirà 39 anni, Djokovic è pienamente consapevole che la priorità assoluta è la gestione della salute fisica. Anche più della recente supremazia mostrata da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz negli Slam, l’obiettivo di Nole è arrivare al massimo della condizione nei momenti chiave dell’anno.

In quest’ottica si inserisce anche il recente ingresso nel suo team di Mark Kovacs, rinomato esperto di preparazione fisica e performance. Kovacs avrà il compito delicatissimo di mantenere Djokovic lontano dagli infortuni e al 100% della forma, un tassello fondamentale per continuare a competere contro avversari di quasi vent’anni più giovani.

L’iscrizione ad Adelaide va letta proprio in questa direzione: non un rischio inutile, ma una scelta ponderata per trovare ritmo partita, testare il corpo e presentarsi all’Australian Open con le sensazioni giuste. Djokovic non smette di adattarsi, studiare e correggere il tiro.





Francesco Paolo Villarico