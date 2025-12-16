Arthur Fils, segnali positivi: rientro vicino dopo lo stop alla schiena

La ripresa di Arthur Fils procede nel migliore dei modi e i segnali che arrivano sono decisamente incoraggianti. Il giovane talento francese è tornato ad allenarsi regolarmente dopo aver dovuto rinunciare a gran parte della seconda metà della stagione 2025 a causa di un problema alla schiena, un infortunio che ne aveva bruscamente interrotto la crescita.

Il primo dato concreto è già ufficiale: Arthur Fils sarà al via dell’Australian Open 2026. Il suo nome compare infatti nella Entry List del primo Slam della stagione, un passaggio fondamentale che conferma il recupero fisico e la volontà di tornare subito competitivo sul palcoscenico più importante.

Ma il francese guarda oltre Melbourne. Fils ha infatti formalizzato l’iscrizione all’ATP 250 di Montpellier, in programma dal 1° al 6 febbraio 2026. Una scelta tutt’altro che casuale, che rappresenta un chiaro segnale di fiducia nelle proprie condizioni e nella capacità di sostenere il ritmo della competizione settimana dopo settimana.

Dopo mesi complicati, segnati da stop forzato e lavoro di recupero, il ritorno in campo di Fils sembra ora vicino. L’obiettivo non è solo rientrare, ma ritrovare continuità, ritmo partita e quella spinta che lo aveva reso uno dei giovani più interessanti del circuito ATP.

L’iscrizione sia allo Slam australiano sia al torneo di casa di Montpellier racconta di un giocatore pronto a voltare pagina, lasciandosi alle spalle i problemi fisici e preparando un 2026 che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella sua carriera. Per Arthur Fils, il conto alla rovescia è ormai iniziato.





Marco Rossi