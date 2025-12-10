Mensik si ritira dalle Next Gen Finals 2025: dentro Justin Engel

A una settimana dall’inizio delle ATP Next Gen Finals 2025, arriva una notizia inattesa che modifica sensibilmente il quadro dei favoriti. Jakub Mensik, considerato uno dei principali candidati al titolo, è stato costretto a ritirarsi dal torneo per motivi medici. La conferma è arrivata tramite un comunicato ufficiale dell’organizzazione, che ha augurato al giovane ceco una pronta guarigione e una buona preparazione in vista della stagione 2026.

Il suo posto nel tabellone sarà preso dal tedesco Justin Engel, numero 187 del ranking ATP, che riceve così un’opportunità importante e del tutto inattesa: misurarsi con i migliori under 20 del circuito in un evento che negli anni ha lanciato alcune delle stelle del tennis mondiale.





Marco Rossi