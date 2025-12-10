Aryna Sabalenka sul caso di Sinner: “Non credo ci fosse nulla di strano”. Cresce la presenza dei tennisti su YouTube: si aggiunge anche Ben Shelton

Aryna Sabalenka è tornata a parlare di uno dei temi più discussi degli ultimi mesi: il caso di doping che ha coinvolto Jannik Sinner. Durante l’intervista congiunta con Nick Kyrgios nel programma Piers Morgan Uncensored, la numero uno del mondo ha risposto con chiarezza, senza farsi condizionare dalla presenza dell’australiano, da sempre molto critico verso l’azzurro.

Sabalenka ha spiegato la sua posizione in modo diretto: «Credo nello sport pulito e penso che tutti debbano essere trattati allo stesso modo dalle autorità. Ma sinceramente, non credo che ci fosse nulla di strano in questo caso», ha affermato.

La bielorussa ha poi ammesso che episodi simili spingono i giocatori a prestare sempre più attenzione a ciò che consumano o utilizzano nella loro routine quotidiana: «Quello che cerco di fare personalmente è proteggermi molto e stare attenta a tutto, perché non puoi mai sapere cosa potrebbe provocare un risultato positivo, vedendo quello che succede».

Cresce la presenza dei tennisti su YouTube: si aggiunge anche Ben Shelton

Parallelamente alle discussioni dentro e fuori dal campo, aumenta il numero di tennisti che scelgono i social per raccontarsi in modo più diretto ai tifosi. Dopo Jannik Sinner e la stessa Sabalenka, che negli ultimi mesi hanno puntato su YouTube per mostrare momenti di vita quotidiana e dietro le quinte dei tornei, anche Ben Shelton entra ufficialmente in questo mondo.

Il giovane statunitense lancerà infatti un nuovo vlog intitolato The Long Game, descritto come una sorta di “vlogumentary” che seguirà il suo percorso dentro e fuori dal circuito.

Un altro segnale di come il tennis moderno cerchi sempre più contatto con il pubblico, sfruttando piattaforme capaci di mostrare ciò che non si vede in campo.

🎥 🎾 Ben Shelton is the latest tennis player to launch a YouTube channel and will be premiering a vlogumentary titled “The Long Game” tomorrow. pic.twitter.com/kOoFU4xoDC — Jessica Schiffer (@jessicaschiffer) December 9, 2025





Marco Rossi