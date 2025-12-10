Sessioni serali anticipate e limiti di programmazione: l’ATP cambia il ritmo del circuito

L’ATP ha comunicato in via ufficiale che le misure introdotte in via sperimentale nel 2025 per ridurre il numero di partite concluse a notte fonda diventeranno permanenti a partire dalla prossima stagione. Le nuove regole, pensate per tutelare giocatori, pubblico e programmazione televisiva, hanno prodotto risultati concreti nel corso dell’anno di prova: il numero di incontri terminati dopo la mezzanotte è sceso da 50 a 39.

Le linee guida confermate sono quattro. La prima riguarda la programmazione: evitare di fissare l’inizio di match alle 23:00 o più tardi, un’abitudine che in passato aveva generato casi limite con incontri finiti alle 2 o alle 3 del mattino. La seconda misura stabilisce che le sessioni serali non potranno iniziare oltre le 19:30, così da ridurre il rischio che eventuali lunghe battaglie diurne possano interferire con la sessione notturna.

Un’altra norma diventata definitiva prevede che qualsiasi partita non ancora iniziata alle 22:30 venga spostata di campo o rinviata al giorno successivo, evitando così ritardi a catena. Infine, per prevenire giornate sovraccariche difficili da gestire, non sarà possibile programmare più di cinque incontri per campo quando l’inizio della giornata è fissato per le 11:00.

Con queste misure, l’ATP intende migliorare il benessere dei giocatori, ridurre gli orari estremi che spesso penalizzano il recupero fisico e rendere l’esperienza più sostenibile per gli spettatori presenti nei tornei e per chi segue le partite in televisione. Un passo strutturale verso un calendario più razionale, che ha già dimostrato di funzionare e che ora diventa parte stabile del regolamento.





Marco Rossi