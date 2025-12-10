Sessioni serali anticipate e limiti di programmazione: l’ATP cambia il ritmo del circuito
L’ATP ha comunicato in via ufficiale che le misure introdotte in via sperimentale nel 2025 per ridurre il numero di partite concluse a notte fonda diventeranno permanenti a partire dalla prossima stagione. Le nuove regole, pensate per tutelare giocatori, pubblico e programmazione televisiva, hanno prodotto risultati concreti nel corso dell’anno di prova: il numero di incontri terminati dopo la mezzanotte è sceso da 50 a 39.
Le linee guida confermate sono quattro. La prima riguarda la programmazione: evitare di fissare l’inizio di match alle 23:00 o più tardi, un’abitudine che in passato aveva generato casi limite con incontri finiti alle 2 o alle 3 del mattino. La seconda misura stabilisce che le sessioni serali non potranno iniziare oltre le 19:30, così da ridurre il rischio che eventuali lunghe battaglie diurne possano interferire con la sessione notturna.
Un’altra norma diventata definitiva prevede che qualsiasi partita non ancora iniziata alle 22:30 venga spostata di campo o rinviata al giorno successivo, evitando così ritardi a catena. Infine, per prevenire giornate sovraccariche difficili da gestire, non sarà possibile programmare più di cinque incontri per campo quando l’inizio della giornata è fissato per le 11:00.
Con queste misure, l’ATP intende migliorare il benessere dei giocatori, ridurre gli orari estremi che spesso penalizzano il recupero fisico e rendere l’esperienza più sostenibile per gli spettatori presenti nei tornei e per chi segue le partite in televisione. Un passo strutturale verso un calendario più razionale, che ha già dimostrato di funzionare e che ora diventa parte stabile del regolamento.
Era anche ora direi…
@ Kenobi (#4534598)
STANDING OVATION 😉
Invece si può continuare a giocare all’una con 38° e 85% di umidità? Oppure si può fare la finale di un 1000 il martedì ed iniziare un 1000 subito dopo ? Oppure si possono continuare ad utilizzare palline con qualità più disparate e diverse per ogni torneo ?
Oppure si può passare da un 250 o 500 che prepara ad un 1000 con campo e condizioni completamente diverse dal 1000?
Oppure si possono giocare 3 finali ATP della stessa settimana in orari identici ? Oppure continuano ad essere non trasmissibili le partite dei primi turni ATP 250 perché manca la telecamera ?