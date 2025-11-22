Davis Cup – Semifinali: il doppio decisivo porta la Spagna in finale contro l’Italia, gli iberici battono la Germania per 2-1. Domani la finale alle ore 15
Saranno Italia e Spagna a giocarsi il titolo 2025 della Davis Cup 2025 domenica 23 novembre a Bologna. Il team di David Ferrer si impone sulla Germania per 2-1 grazie al successo di Martinez e Granollers nel doppio decisivo sul collaudato duo tedesco Krawietz – Puetz, 6-2 3-6 6-3 lo score per gli iberici. Nel terzo set decisivo il break strappato da Martinez e Granollers nel quarto game, con due ottime giocate degli spagnoli ma anche due brutti errori di volo dei tedeschi, rivelatisi decisivi. Puetz e Krawietz hanno cercato un ultimo assalto in risposta sul 5-3, sono arrivati anche a palla break ma Granollers al servizio non ha tremato. Sempre Granolles ha pure compiuto una vera prodezza nell’ultima fase del match con un tocco di rovescio che è passato addirittura fuori dal paletto della rete, atterrando in campo e sorprendendo i rivali. Incredibile questo 2025: dominato a livello ATP da Sinner e Alcaraz, e anche la Davis si decide con una sfida Italia vs. Spagna.
È stata quindi inutile la fatica di Alexander Zverev nel secondo singolare, quando pur non disputando una partita di grande livello non ha tradito il pronostico della vigilia e ha superato un coriaceo Jaume Munar nel secondo singolare di Spagna – Germania, seconda semifinale della Final 8 di Bologna. Il tedesco, n.3 del mondo, batte lo spagnolo con due tiebreak, 7-6(2) 7-6(5) lo score conclusivo, che porta la sfida in parità. Sarà quindi il doppio a decretare l’avversario dell’Italia, già qualificata in finale. L’incontro è stato equlibrato e piuttosto serrato, con Zverev che a fine match in afferma di non essersi sentito al meglio, ma soddisfatto di aver portato a casa una vittoria fondamentale per il proprio team. In entrambi i set un break nel terzo game e contro break nel sesto (a ruoli invertiti tra i due parziali), e scontato approdo al tiebreak, dove la maggior esperienza di Zverev ha prevalso, più accorto e preciso del rivale. Più netto il primo tiebreak, dove Zverev ha allungato per 3 punti 1 e poi 5 punti 2, mentre nel secondo Munar, subito in vantaggio, ha sprecato tutto con troppi errori, fino allo smash vincente sul match point di Zverev.
Nel primo incontro è andato in scena uno dei grandi classici della Davis: competizione storicamente nota per sovvertire i valori del ranking e riportare in auge giocatori con un passato di grande livello ma in calo nei tornei individuali del tour ATP. Esattamente quel che è accaduto nel primo singolare di Spagna – Germania, con i campo i n.2 dei due paesi, con i palio un posto per la Finale di domenica, dove si è già qualificata l’Italia. Pablo Carreno Busta ritrova quel tennis consistente e potentissimo col diritto dei suoi giorni migliori e supera Jan Lennard Struff per 6-4 7-6(6), un successo importantissimo che regala alla Spagna il primo punto, che consentirà a Jaume Munar di scendere in campo più “leggero” contro Alexander Zverev nel secondo singolare. Struff ha prodotto il suo tennis potente e rischioso, ma ha fallito nei momenti decisivi, in particolare il tiebreak del secondo set dove è partito fortissimo (4-0) ma non ha sfruttato ben 3 set point sul 6 punti a 3, con un errore col diritto a campo aperto sul 6-5, quando era anche al servizio. La grinta e combattività di Carreno ha prevalso.
Sarà una finale incerta, dipenderà dalla capacità di non farsi paralizzare dall’emozione. Tutti i nostri singolari sti hanno record pario in svantaggio con i singolari sti spagnoli, anche Sonego.
Berrettini, se gioca, batterà Carreno. Cobolli contro Munar la vedo più incerta. Ci ha perso netto poche settimane fa. se si arriva al doppio decisivo, alzo le mani. Non ho idea.
Bisogna vincere i due singolari. Al doppio siamo si più forti ma loro hanno già giocato e vinto 2 match battendo tra l’altro i tedeschi molto forti. I nostri dovrebbero esordire in finale senza aver mai giocato su questo campo
come sempre,gli spagnoli hanno più kulo che anima.
con la danimarca erano già fuori,poi ci ha pensato… .. rune.
speriamo che per domani abbiano già esaurito il bonus Kulo.
Berrettini vs Carreno B. 1-1
AO 2022 7-5 7-6 6-4
Montreal 2022 3-6 2-6
Cobolli vs Munar 0-1
Shanghai 2025 5-7 1-6
1 ad 1
0 ad 1
Facciamo ordine
Berrettini Carreno
Cobolli Munari
Precedenti???
Il mondo va avanti anche senza Jannik e Carlitos, come volevasi dimostrare. I tedeschi sono forti a freccette e a briscola ciacolona. Domani scontro tra orfani italiani e spagnoli. Amen.
Hai scritto Germania perché non ci credevi neanche tu, avevi già dato la Spagna vincitrice ..morale
In realtà no sai? Anche alle olimpiadi sono Germany, maglie (o divise) comprese. Non so il perché di questa scelta
E’ il caso di vincerla con i due singolari (cosa alla portata di Berrettini e Cobolli), perché nel doppio diventa 50/50.
Senza il nr.1 ed il numero 2 al mondo le rispettive nazionali sono ugualmente in finale.
Penso che è meglio che sia la Spagna perché abbiamo più chance di fare un 2 a 0 per il motivo che ci siamo tolto di mezzo Zverev, ma comunque non sarà una passeggiata perché la Spagna è sempre difficile da affrontare.
Ho scritto Germania perché volevo copiare il Divino Doge Otelma, con una gufata.
Comunque domani andiamo a vincerla.
Alla fine delle 3 favorite é arrivata in finale solo l’ Italia e domani andiamo a vincere, per me già nei due singolari, ma nel caso ci penseranno i Bolessori a farci fare il tris.
SIAMO I PIÙ FORTI RAGAZZI, BASTA CREDERCI
Finale sinner alcaraz a Bologna in davis dopo la finale sinner alcaraz a Torino alle finals. Credo sarebbe stato qualcosa di irripetibile nella storia italiana
E chissà quali sono le “eccellenze” delle squadre partecipanti alle semi…saranno bene il n.1 e il n.2 del mondo,no? Ho anche aggiunto che persino il n.3 è giocabile (visto il distacco in punti ranking dalle “eccellenze” e un distacco qualitativo altrettanto netto)…vabbe’, siete sempre tendenziosi, anche dove gli intenti sono chiari, scontati…e comunque non ho seguito il doppio ma Spagna sarà, si vede che le due “eccellenze” hanno comunque firmato una particolare raccomandazione per le loro squadre, bellissimo!!
Con Sinner e Alcaraz sarebbe stata una finale epica, ma anche senza di loro ci possiamo aspettare una sfida emozionante
Non sarà facile facile domani…
E sarebbe veramente una favola a lieto fine, soprattutto per berrettini che se la merita proprio
Alla fine Ferrer, ha premiato quelli che hanno portato alla final eight la squadra ed ha avuto ragione.
Incredibile che le squadre del nr1 e nr2 al mondo siano in finale senza i loro big.
Per Zverev direi un anno da dimenticare.