Davis Cup – Semifinali: il doppio decisivo porta la Spagna in finale contro l’Italia, gli iberici battono la Germania per 2-1. Domani la finale alle ore 15

22/11/2025 19:13 138 commenti
La squadra spagnola a Bologna - foto B. Grassotti
La squadra spagnola a Bologna - foto B. Grassotti

Saranno Italia e Spagna a giocarsi il titolo 2025 della Davis Cup 2025 domenica 23 novembre a Bologna. Il team di David Ferrer si impone sulla Germania per 2-1 grazie al successo di Martinez e Granollers nel doppio decisivo sul collaudato duo tedesco Krawietz – Puetz, 6-2 3-6 6-3 lo score per gli iberici. Nel terzo set decisivo il break strappato da Martinez e Granollers nel quarto game, con due ottime giocate degli spagnoli ma anche due brutti errori di volo dei tedeschi, rivelatisi decisivi. Puetz e Krawietz hanno cercato un ultimo assalto in risposta sul 5-3, sono arrivati anche a palla break ma Granollers al servizio non ha tremato. Sempre Granolles ha pure compiuto una vera prodezza nell’ultima fase del match con un tocco di rovescio che è passato addirittura fuori dal paletto della rete, atterrando in campo e sorprendendo i rivali. Incredibile questo 2025: dominato a livello ATP da Sinner e Alcaraz, e anche la Davis si decide con una sfida Italia vs. Spagna.

È stata quindi inutile la fatica di Alexander Zverev nel secondo singolare, quando pur non disputando una partita di grande livello non ha tradito il pronostico della vigilia e ha superato un coriaceo Jaume Munar nel secondo singolare di Spagna – Germania, seconda semifinale della Final 8 di Bologna. Il tedesco, n.3 del mondo, batte lo spagnolo con due tiebreak, 7-6(2) 7-6(5) lo score conclusivo, che porta la sfida in parità. Sarà quindi il doppio a decretare l’avversario dell’Italia, già qualificata in finale. L’incontro è stato equlibrato e piuttosto serrato, con Zverev che a fine match in afferma di non essersi sentito al meglio, ma soddisfatto di aver portato a casa una vittoria fondamentale per il proprio team. In entrambi i set un break nel terzo game e contro break nel sesto (a ruoli invertiti tra i due parziali), e scontato approdo al tiebreak, dove la maggior esperienza di Zverev ha prevalso, più accorto e preciso del rivale. Più netto il primo tiebreak, dove Zverev ha allungato per 3 punti 1 e poi 5 punti 2, mentre nel secondo Munar, subito in vantaggio, ha sprecato tutto con troppi errori, fino allo smash vincente sul match point di Zverev.

Nel primo incontro è andato in scena uno dei grandi classici della Davis: competizione storicamente nota per sovvertire i valori del ranking e riportare in auge giocatori con un passato di grande livello ma in calo nei tornei individuali del tour ATP. Esattamente quel che è accaduto nel primo singolare di Spagna – Germania, con i campo i n.2 dei due paesi, con i palio un posto per la Finale di domenica, dove si è già qualificata l’Italia. Pablo Carreno Busta ritrova quel tennis consistente e potentissimo col diritto dei suoi giorni migliori e supera Jan Lennard Struff per 6-4 7-6(6), un successo importantissimo che regala alla Spagna il primo punto, che consentirà a Jaume Munar di scendere in campo più “leggero” contro Alexander Zverev nel secondo singolare. Struff ha prodotto il suo tennis potente e rischioso, ma ha fallito nei momenti decisivi, in particolare il tiebreak del secondo set dove è partito fortissimo (4-0) ma non ha sfruttato ben 3 set point sul 6 punti a 3, con un errore col diritto a campo aperto sul 6-5, quando era anche al servizio. La grinta e combattività di Carreno ha prevalso.

 

DC
Coppa Davis

Bologna 🇮🇹 • cemento (al coperto) — Semifinali

Bologna — indoor hard

Semifinali
Indoor Hard

Città
Bologna 🇮🇹
Competizione
Coppa Davis — Semifinali
Superficie
Cemento (indoor)

Programma di oggi
12:00
🇪🇸 Spagna – 🇩🇪 Germania 2-1

12:00 🇪🇸 Carreno-Busta P. (ESP) – 🇩🇪 Struff J-L. (GER)

ATP Bologna
Pablo Carreno Busta
6
7
Jan-Lennard Struff
4
6
Mostra dettagli

13:30 🇪🇸 Munar J. (ESP) – 🇩🇪 Zverev A. (GER)

ATP Bologna
Jaume Munar
6
6
Alexander Zverev
7
7
Mostra dettagli

15:00 🇪🇸 Granollers M. / Martinez P. – 🇩🇪 Krawietz K. / Puetz T.

ATP Bologna
Marcel Granollers / Pedro Martinez
6
3
6
Kevin Krawietz / Tim Puetz
2
6
3
Mostra dettagli

Finale
15:00 🇮🇹 Italia vs 🇪🇸 Spagna (domani)

138 commenti. Lasciane uno!

« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Vecchiogiovi (Guest) 22-11-2025 21:48

Sarà una finale incerta, dipenderà dalla capacità di non farsi paralizzare dall’emozione. Tutti i nostri singolari sti hanno record pario in svantaggio con i singolari sti spagnoli, anche Sonego.

 138
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 22-11-2025 21:42

Berrettini, se gioca, batterà Carreno. Cobolli contro Munar la vedo più incerta. Ci ha perso netto poche settimane fa. se si arriva al doppio decisivo, alzo le mani. Non ho idea.

 137
Luod 22-11-2025 21:26

Bisogna vincere i due singolari. Al doppio siamo si più forti ma loro hanno già giocato e vinto 2 match battendo tra l’altro i tedeschi molto forti. I nostri dovrebbero esordire in finale senza aver mai giocato su questo campo

 136
Vecchiogiovi (Guest) 22-11-2025 21:15

Scritto da ProVax
Anche oggi la Davis ha dato emozioni e grandi sorprese,persino l’ ipocrita Mauro ieri vaticinava la Germania in finale ( vincente 2 a 0, da puro antitaliano)..e invece!
Alla fine delle 3 favorite é arrivata in finale solo l’ Italia e domani andiamo a vincere, per me già nei due singolari, ma nel caso ci penseranno i Bolessori a farci fare il tris.
SIAMO I PIÙ FORTI RAGAZZI, BASTA CREDERCI

Dopo una dichiarazione simile bisognerebbe avere mille mani per toccarsi.

 135
Detuqueridapresencia 22-11-2025 20:54

@ piper (#4528834)

A Hess metto il rosso senza nemmeno leggere esattamente come fa qualcun altro con Camilletti
😀

 134
Detuqueridapresencia 22-11-2025 20:53

@ MAURO (#4528807)

Pheanes lo da per scontato oramai. E – senza rancore – è esattamente quello che penso io.

 133
robi (Guest) 22-11-2025 20:40

Scritto da Annie3
@ robi (#4528808)
E aggiungo che forse non conosci neanche il significato di “ipocrita” riferito a Mauro: più apertamente “rompi” di lui non c’è nessuno, altro che ipocrita, di una coerenza ad oltranza davvero da stakanovista della provocazione, e la coerenza, in fondo, è meglio del trasformismo

Questa tua difesa dell’ipocrita e doppiopesista nazionale è una excusatio non petita…una rivelazione davvero poco sorprendente…

 132
yonex (Guest) 22-11-2025 20:37

come sempre,gli spagnoli hanno più kulo che anima.
con la danimarca erano già fuori,poi ci ha pensato… .. rune.
speriamo che per domani abbiano già esaurito il bonus Kulo.

 131
robi (Guest) 22-11-2025 20:37

Scritto da Annie3
@ robi (#4528808)
Sai cosa significa “tendenzioso”? Evidentemente no, perché credo di non aver mai fatto mistero delle mie preferenze, anche se impopolari, e di esprimere quello che penso molto chiaramente e con dovizia di particolari…forse intendevi “fastidioso”, visto che ti irriti puntualmente ai miei commenti, ma “tendenzioso” non credo proprio

Consco benissimo e l’ho utilizzato a proposito…infatti ho colto nel segno..per il resto che i tuoi commenti siano irritanti nonché a volte ipocriti e doppiopesisti come il re dei doppiopesisti su questo blog, beh è lapalissiano.

 130
piper 22-11-2025 20:23

@ Annie3 (#4528819)

Si ma nemmeno darlo a me del tendenzioso solo per quello che ho scritto, non è appropriato, tra l’altro quando cerco di essere obiettivo nei miei commenti.

 129
piper 22-11-2025 20:15

@ MI.RCO (#4528837)

Berrettini vs Carreno B. 1-1
AO 2022 7-5 7-6 6-4
Montreal 2022 3-6 2-6

Cobolli vs Munar 0-1
Shanghai 2025 5-7 1-6

 128
MAURO (Guest) 22-11-2025 20:10

Scritto da MI.RCO
Facciamo ordine
Berrettini Carreno
Cobolli Munari
Precedenti???

1 ad 1
0 ad 1

 127
piper 22-11-2025 20:03

Scritto da Annie3
@ piper (#4528696)
E chissà quali sono le “eccellenze” delle squadre partecipanti alle semi…saranno bene il n.1 e il n.2 del mondo,no? Ho anche aggiunto che persino il n.3 è giocabile (visto il distacco in punti ranking dalle “eccellenze” e un distacco qualitativo altrettanto netto)…vabbe’, siete sempre tendenziosi, anche dove gli intenti sono chiari, scontati…e comunque non ho seguito il doppio ma Spagna sarà, si vede che le due “eccellenze” hanno comunque firmato una particolare raccomandazione per le loro squadre, bellissimo!!

Ma dai Annie si capiva che scherzavo e anche se no bastava una risposta concisa dicendo il n° 1 e 2 del ranking ATP. Non vorrei che tu te la sia presa non troppo bene.

 126
MI.RCO 22-11-2025 20:03

Facciamo ordine

Berrettini Carreno
Cobolli Munari

Precedenti???

 125
il capitano 22-11-2025 20:01

Il mondo va avanti anche senza Jannik e Carlitos, come volevasi dimostrare. I tedeschi sono forti a freccette e a briscola ciacolona. Domani scontro tra orfani italiani e spagnoli. Amen.

 124
piper 22-11-2025 19:55

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da piper
Comandante hai sbagliato pollice?

Può essere…. dove?

Al Signor Mauro…aha no scusa, quì sotto:

Scritto da Pietropaolo Hess

Scritto da Gian
Io preferirei la Germania in finale, carreno busta e munar sono due cagnacci, in casa loro potrebbe essere davvero dura

Ma che dici? La finale rimane a Bologna

123
ProVax (Guest) 22-11-2025 19:46

Scritto da MAURO

Scritto da ProVax
Anche oggi la Davis ha dato emozioni e grandi sorprese,persino l’ ipocrita Mauro ieri vaticinava la Germania in finale ( vincente 2 a 0, da puro antitaliano)..e invece!
Alla fine delle 3 favorite é arrivata in finale solo l’ Italia e domani andiamo a vincere, per me già nei due singolari, ma nel caso ci penseranno i Bolessori a farci fare il tris.
SIAMO I PIÙ FORTI RAGAZZI, BASTA CREDERCI

Ho scritto Germania perché volevo copiare il Divino Doge Otelma, con una gufata.
Comunque domani andiamo a vincerla.

Hai scritto Germania perché non ci credevi neanche tu, avevi già dato la Spagna vincitrice ..morale

 122
giallu 22-11-2025 19:43

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Sullo schermo la partita è abbreviata come ESP – GER, che non ha senso. La Spagna in lingua originale, la Germania in inglese. O scrivi ESP – DEU, oppure SPA – GER. Tutto questo per la precisione.

In realtà no sai? Anche alle olimpiadi sono Germany, maglie (o divise) comprese. Non so il perché di questa scelta

 121
D (Guest) 22-11-2025 19:42

E’ il caso di vincerla con i due singolari (cosa alla portata di Berrettini e Cobolli), perché nel doppio diventa 50/50.

 120
Annie3 22-11-2025 19:38

@ robi (#4528808)

E aggiungo che forse non conosci neanche il significato di “ipocrita” riferito a Mauro: più apertamente “rompi” di lui non c’è nessuno, altro che ipocrita, di una coerenza ad oltranza davvero da stakanovista della provocazione, e la coerenza, in fondo, è meglio del trasformismo

 119
Rovescio al tramonto 22-11-2025 19:36

Ottima notizia per l’Italia.

 118
Peter (Guest) 22-11-2025 19:35

Il karma e‘ micidiale .
Senza il nr.1 ed il numero 2 al mondo le rispettive nazionali sono ugualmente in finale.

 117
Annie3 22-11-2025 19:29

@ robi (#4528808)

Sai cosa significa “tendenzioso”? Evidentemente no, perché credo di non aver mai fatto mistero delle mie preferenze, anche se impopolari, e di esprimere quello che penso molto chiaramente e con dovizia di particolari…forse intendevi “fastidioso”, visto che ti irriti puntualmente ai miei commenti, ma “tendenzioso” non credo proprio

 116
Fabian (Guest) 22-11-2025 19:27

Scritto da Fabian
Bellissima Coppa Davis.
Ma ripeto, Lucrezia Marziale imbarazzante, non ce la faccio proprio a guardare le scene che fa.

115
Pat (Guest) 22-11-2025 19:25

Penso che è meglio che sia la Spagna perché abbiamo più chance di fare un 2 a 0 per il motivo che ci siamo tolto di mezzo Zverev, ma comunque non sarà una passeggiata perché la Spagna è sempre difficile da affrontare.

 114
MAURO (Guest) 22-11-2025 19:20

Scritto da ProVax
Anche oggi la Davis ha dato emozioni e grandi sorprese,persino l’ ipocrita Mauro ieri vaticinava la Germania in finale ( vincente 2 a 0, da puro antitaliano)..e invece!
Alla fine delle 3 favorite é arrivata in finale solo l’ Italia e domani andiamo a vincere, per me già nei due singolari, ma nel caso ci penseranno i Bolessori a farci fare il tris.
SIAMO I PIÙ FORTI RAGAZZI, BASTA CREDERCI

Ho scritto Germania perché volevo copiare il Divino Doge Otelma, con una gufata.
Comunque domani andiamo a vincerla.

113
robi (Guest) 22-11-2025 19:20

Scritto da Annie3
@ piper (#4528696)
E chissà quali sono le “eccellenze” delle squadre partecipanti alle semi…saranno bene il n.1 e il n.2 del mondo,no? Ho anche aggiunto che persino il n.3 è giocabile (visto il distacco in punti ranking dalle “eccellenze” e un distacco qualitativo altrettanto netto)…vabbe’, siete sempre tendenziosi, anche dove gli intenti sono chiari, scontati…e comunque non ho seguito il doppio ma Spagna sarà, si vede che le due “eccellenze” hanno comunque firmato una particolare raccomandazione per le loro squadre, bellissimo!!

Tendenzioso detto da te è un po’come se Mauro desse dell’ipocrita ad altri utenti del blog..paradossale…ma per cortesia!

 112
MAURO (Guest) 22-11-2025 19:19

Scritto da MAURO

Scritto da Pheanes

Scritto da MAURO

Scritto da Ging89

Scritto da MAURO

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Dietro Alcaraz, il nulla. La Spagna ridotta con un 28enne onesto mesteriante del tour e un 34enne che tira la carretta, con il suo BR che risale a otto anni fa. Ma ci sarebbe Fokina! Il famoso 26enne che è stato, più volte, lì lì per vincere il suo primo torneo ATP. Ah, allora…

Tranquillo cartellino. A breve arriveranno i 2006 Jodar e Landaluce, Fokina si sbloccherà e poi arriverà il Jamie.

Landaluce aveva concluso il 2024 al 131, ora ha concluso il 2025 al 135
Deludente
Jodar È un giocatore normale a cui però è stata data un’impostazione corretta ma è appunto un giocatore normale
Questi due sono impotenti di fronte a vere promesse come Fonseca e Engel

Mah unico precedente Fonseca Landaluce nel novembre 2024 a Lione ha vinto si Fonseca X 6 2 – 3 6 – 7 6 con TB terminato 11 a 9;
Landaluce Engel giocato ad ottobre 2025 ha vinto Landaluce.;
Jodar ha perso invece unico precedente con Engel nel 2024 e non ha incontrato mai Fonseca.
Il termine impotente mi sembrerebbe azzardato da parte tua.

Nell’ultimo precedente tra Fonseca e Landaluce si sono incontrati con una classifica più o meno pari (anzi qualche posizione in più lo spagnolo). Dopo un anno uno dei due è nelle alte sfere l’altro è rimasto imballato.

Oh grazie Pheanes. E’ la prima volta, credo, che rispondi ad un mio post senza darmi dell’ ipocrita. Sono quasi commosso.

Come mai non fate passare questo post? E pure quello scritto dopo con le classifiche di Landaluce e Fonseca?

 111
ProVax (Guest) 22-11-2025 19:16

Anche oggi la Davis ha dato emozioni e grandi sorprese,persino l’ ipocrita Mauro ieri vaticinava la Germania in finale ( vincente 2 a 0, da puro antitaliano)..e invece!
Alla fine delle 3 favorite é arrivata in finale solo l’ Italia e domani andiamo a vincere, per me già nei due singolari, ma nel caso ci penseranno i Bolessori a farci fare il tris.
SIAMO I PIÙ FORTI RAGAZZI, BASTA CREDERCI

 110
Gayduke 22-11-2025 19:15

Scritto da JOA20
Con Sinner e Alcaraz sarebbe stata una finale epica, ma anche senza di loro ci possiamo aspettare una sfida emozionante

Finale sinner alcaraz a Bologna in davis dopo la finale sinner alcaraz a Torino alle finals. Credo sarebbe stato qualcosa di irripetibile nella storia italiana

 109
Annie3 22-11-2025 19:15

@ piper (#4528696)

E chissà quali sono le “eccellenze” delle squadre partecipanti alle semi…saranno bene il n.1 e il n.2 del mondo,no? Ho anche aggiunto che persino il n.3 è giocabile (visto il distacco in punti ranking dalle “eccellenze” e un distacco qualitativo altrettanto netto)…vabbe’, siete sempre tendenziosi, anche dove gli intenti sono chiari, scontati…e comunque non ho seguito il doppio ma Spagna sarà, si vede che le due “eccellenze” hanno comunque firmato una particolare raccomandazione per le loro squadre, bellissimo!!

 108
Gayduke 22-11-2025 19:12

Scritto da Carota Senior
Alla fine Ferrer, ha premiato quelli che hanno portato alla final eight la squadra ed ha avuto ragione.
Incredibile che le squadre del nr1 e nr2 al mondo siano in finale senza i loro big.
Per Zverev direi un anno da dimenticare.

Beh però in davis ha fatto il suo, poveretto

 107
JOA20 (Guest) 22-11-2025 19:12

Con Sinner e Alcaraz sarebbe stata una finale epica, ma anche senza di loro ci possiamo aspettare una sfida emozionante

 106
walden 22-11-2025 19:11

Non sarà facile facile domani…

 105
Kenobi 22-11-2025 19:10

Senza Sinner e Alcaraz c’è il vuoto, cit.

 104
Gayduke 22-11-2025 19:10

Scritto da Gayduke
Domani ce la possiamo sicuramente giocare

E sarebbe veramente una favola a lieto fine, soprattutto per berrettini che se la merita proprio

 103
Gayduke 22-11-2025 19:10

Scritto da Gayduke
Domani ce la possiamo sicuramente giocare

E sarebbe veramente una favola a lieto fine, soprattutto per berrettini che se la merita proprio

 102
Carota Senior 22-11-2025 19:09

Alla fine Ferrer, ha premiato quelli che hanno portato alla final eight la squadra ed ha avuto ragione.
Incredibile che le squadre del nr1 e nr2 al mondo siano in finale senza i loro big.
Per Zverev direi un anno da dimenticare.

 101
« Commenti più vecchi (100 precedenti)