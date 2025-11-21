Da Bergamo: Maestrelli vince il derby: adesso c’è la rivincita con Engel

Francesco Maestrelli è l’ultimo semifinalista del Trofeo FAIP-Perrel presented by Intesa Sanpaolo & Sarco Lexus Bergamo. Nell’ultimo match di giornata, giocato quasi in contemporanea all’incontro che ha regalato all’Italia la finale di Coppa Davis, si è imposto su Stefano Napolitano con il punteggio di 6-3 7-6. Una partita solida, ben giocata, nella quale ha confermato le buone cose mostrate nei giorni precedenti. Tirato a lucido fisicamente, è stato aiutato da un rendimento spettacolare al servizio: 17 ace e appena 13 punti persi in battuta gli hanno permesso di giocare con una certa serenità. Un break è bastato per aggiudicarsi il primo set, poi nel secondo Napolitano è rimasto faticosamente a galla, sia pure barcollando in un paio di turni di servizio. Al tie-break l’esito sembrava scritto, con Maestrelli avanti 6-4. Tuttavia, il primo matchpoint veniva annullato da una risposta vincente (un po’ fortunata) di Napolitano. Si andava a oltranza, con Maestrelli che commetteva un grave doppio fallo sul terzo matchpoint (7-6), poi però vinceva un punto rocambolesco sul 7-7 e chiudeva alla quarta occasione, mantenendo intatta la speranza di confermare la finale conquistata dodici mesi fa in questo torneo, giocato a Rovereto. Per riuscirci dovrà battere il giovane Justin Engel, e può sperare grazie a un precedente favorevole: i due si sono affrontati tre mesi fa, al Challenger polacco di Grodzisk Mazowiecki, e si impose Maestrelli col punteggio di 6-4 7-6. Va detto che si giocava sul cemento all’aperto, in condizioni leggermente diverse. Il programma di sabato scatterà alle 16 con la finale del doppio (Paris-Willis vs. Poljak-Ruehl), poi alle 18 sarà tempo di semifinali. Si parte con Travaglia-Topo, poi alle 20 sarà il turno di Maestrelli-Engel. Entrambe le semifinali saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Tennis.

INTERNAZIONALI DI BERGAMO – Trofeo FAIP-Perrel (145.250€, indoor)

Quarti di Finale Singolare

Marko Topo (GER) b. Francesco Passaro (ITA) 7-5 6-3

Stefano Travaglia (ITA) b. Federico Arnaboldi (ITA) 6-3 6-3

Justin Engel (GER) b. Andrea Guerrieri (ITA) 6-3 3-6 7-6(4)

Francesco Maestrelli (ITA) b. Stefano Napolitano (ITA) 6-3 7-6(7)

Semifinali Doppio

Joshua Paris / Marcus Willis (GBR-GBR) b. Theo Arribage / Albano Olivetti (FRA-FRA) 6-1 7-5

Davis Poljak / Tim Ruehl (CZE-GER) b. Jarno Jans / Niels Visker (NED-NED) 6-4 5-7 10-5