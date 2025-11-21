Flavio Cobolli gladiatore: maglia strappata e Italia in finale di Davis per il terzo anno di fila

È una di quelle partite che restano, che entrano subito nel patrimonio emotivo di una nazione. Flavio Cobolli firma una vittoria epica contro Zizou Bergs e regala all’Italia la terza finale consecutiva di Davis Cup, al termine di un terzo set e di un tie-break semplicemente irreali, chiusi sul 17-15.

Cobolli si è strappato completamente la maglia dopo la vittoria, in stile “Incredibile Hulk”. Un gesto liberatorio, istintivo, da film, al termine di una battaglia entrata di diritto nella leggenda della Coppa Davis: l’azzurro ha sconfitto un gigantesco Zizou Bergs 6-3, 6-7(5), 7-6(15) dopo 3 ore e 4 minuti, al termine di un tie-break conclusivo semplicemente irreale. Onore anche al belga: insieme hanno costruito una partita già scolpita nella storia di questa competizione.

L’Italia vola così in finale di Coppa Davis per la terza volta consecutiva, a caccia di uno storico tris, e lo fa senza Sinner e senza Musetti. Questi ragazzi sono grandissimi: hanno onorato la maglia, la squadra, la Nazione, reggendo la pressione nei momenti più delicati e trasformando Bologna in un catino azzurro.

Domenica 23 novembre gli azzurri si giocheranno il titolo contro una tra Spagna, orfana di Carlos Alcaraz, e Germania, guidata da Alexander Zverev, che si affronteranno domani in semifinale dalle 12.00. L’ultimo capitolo è ancora da scrivere, ma una cosa è certa: questa Italia non smette mai di stupire.

I primi due set, intensi ma lineari, quasi scompaiono di fronte alla furia, al coraggio e alla sofferenza dell’ultimo atto. Cobolli vince il primo 6-3, cede il secondo al tie-break 5-7, in una frazione dominata dai servizi e senza una singola palla break. È la classica partita indoor in cui si scambia poco e i margini sono strettissimi. Ma è nel terzo set che il confronto diventa qualcosa di diverso: una lotta di nervi, di cuore, di tenuta mentale.

Il set finale è un alternarsi di stappate al servizio, game salvati “con il fiatone”, occasioni sfumate e match-point annullati. Bergs serve come un “big server” puro, infilando prime vincenti a ripetizione; Cobolli si aggrappa alla battuta e al diritto, sopravvive a momenti in cui sembra sul punto di crollare, annulla palle break pesantissime, tiene in equilibrio un parziale che avrebbe potuto sfuggirgli in qualsiasi momento.

Sul 6-6 si arriva al tie-break che, da solo, vale una carriera.

Lì succede di tutto: mini-break, rimonte, errori sanguinosi e colpi da highlights. Cobolli sbaglia quando sembra avere lo scambio in mano, Bergs risponde con una freddezza glaciale sui primi match-point, piazzando servizi al centro che neanche il miglior specialista dell’indoor. L’Italia trattiene il fiato mentre Flavio annulla, punto dopo punto, l’ennesima occasione del belga.

Si passa per momenti di disperazione e rinascita: difese impossibili, pallonetti chirurgici, smash liberatori, rovesci sulla riga, urla, racchette scagliate a terra, proteste di Bergs dopo un rovescio di Cobolli che pizzica la riga. Ogni punto è un romanzo a sé.

Sul 14-15 il match sembra finito: Bergs ha l’ennesimo match-point, con il servizio dalla sua parte. Ma Cobolli si aggrappa ancora una volta allo scambio, resiste alla palla corta a sorpresa di Bergs, Cobolli ci arriva e va a segno con il recupero di diritto. È l’ennesima resurrezione.

Si arriva al 15-15, con il belga al servizio. Bergs spinge ancora, ma questa volta il suo diritto in uscita dal servizio finisce largo. È l’ultimo strappo, l’ultima crepa nel muro belga. Sul 16-15, con una battuta vincente al centro, Cobolli chiude il tie-break più folle dell’anno e fa esplodere Bologna.

“GLADIATORE!!! GLADIATORE!!! GLADIATORE!!!”

L’urlo è quello del pubblico, della panchina, del capitano, di un Paese intero che vede in quel colpo non solo un punto, ma la porta spalancata verso un’altra finale di Coppa Davis.

È una partita che racconta chi è già diventato Flavio Cobolli: non solo un talento, ma un combattente, capace di restare in piedi quando l’inerzia sembra tutta dall’altra parte, di riscrivere il copione anche quando il margine d’errore è praticamente zero.

Per il terzo anno consecutivo, l’Italia si giocherà il trofeo più antico del tennis a squadre. Stavolta, però, c’è una nuova firma accanto a quelle già note: quella di un ragazzo che nel tie-break del terzo set, sul 17-15, si è guadagnato per sempre il titolo di gladiatore azzurro.

ATP Bologna Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 6 7 Zizou Bergs Zizou Bergs 3 7 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 11-11* 12*-11 12*-12 13-12* 13-13* 13*-14 14*-14 14-15* 15-15* 16*-15 6-6 → 7-6 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Z. Bergs 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico