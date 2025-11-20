Holger Rune non si arrende: continua la riabilitazione e torna in campo… anche sulla gamba sbagliata

Manca ancora molto tempo prima che Holger Rune possa tornare a competere normalmente, prima che il suo tallone d’Achille torni a rispondere come deve e gli permetta di rientrare nel circuito. Tuttavia, ciò che è già evidente è la sua determinazione assoluta.

Il danese è infatti completamente immerso nel percorso di riabilitazione, senza concedersi pause. Anche se il rientro è ancora lontano, Rune non riesce a stare fermo: appena può, scende in campo per mantenere il contatto con la racchetta e le sensazioni del gioco, anche in condizioni ben lontane dall’ideale.

Un video apparso nelle ultime ore lo mostra mentre si allena letteralmente sulla gamba sana, colpendo palle “a una gamba sola”, in equilibrio precario ma con la solita intensità che lo contraddistingue. Un segnale chiaro: Rune vuole tornare il prima possibile, e sta facendo tutto ciò che è nelle sue possibilità per restare competitivo.

Un atteggiamento che testimonia non solo la sua passione, ma anche la sua mentalità combattiva: Rune non aspetta che il problema passi, ci lavora sopra ogni singolo giorno. Il cammino è ancora lungo, ma la sua determinazione fa sperare in un rientro forte e deciso.





Marco Rossi