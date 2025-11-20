Davis Cup 2025 Copertina, Davis/FedCup

Coppa Davis, l’Italia vede il tris: in quota azzurri favoriti per la vittoria, in semifinale non preoccupa l’ostacolo Belgio?

20/11/2025 21:46 4 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - (foto Brigitte Grassotti)
Dopo aver battuto agilmente l’Austria 2-0, l’Italia avanza in Coppa Davis e consolida, secondo i bookmaker, le proprie chances di conquistare il terzo titolo consecutivo: quote che, come riporta Agipronews, dopo il netto successo di Berrettini e Cobolli ai danni di Rodionov e Misolic, calano ancora, passando dai 2,30 della scorsa rilevazione agli attuali 2.

In semifinale, Berrettini e compagni troveranno il Belgio, che ha sconfitto 2-0 la Francia, seppur la Nazionale capitanata da Steve Darcis partisse da sfavorita. Il giocatore più talentuoso è sicuramente Zizou Bergs, numero 43 Atp, a suo agio sul cemento e capace di battere Flavio Cobolli proprio a Bologna, lo scorso anno, in Coppa Davis. L’Italia, però, secondo i bookmaker vede già la finale: nel testa a testa tra le due nazionali, gli azzurri sono avanti a 1,25, rispetto ai 3,60 offerti invece per la qualificazione del Belgio.

4 commenti

MarcoP 21-11-2025 01:07

Vorrei sapere le quote della Germania.

 4
Silvy__89 (Guest) 21-11-2025 00:29

Direi che l’obbiettivo minimo è finale, affrontando Austria e Belgio non mi aspetto niente di diverso

 3
+1: MarcoP
il capitano 20-11-2025 22:11

Più che un tris sarà un poker data la mancanza di Jannik. Per me arriviamo in finale.

 2
+1: Caronte
piper 20-11-2025 22:02

Se mi dilettassi qualche volta a scommettere, 10€ sul Belgio li punterei.

 1
