ATP Award 2025: la lista dei candidati (c’è Vagnozzi, con Cahill, per la categoria coach)

Novembre, dopo le Finals inizia il tempo dei bilanci di fine anno. Prima di addentrarci nelle nostre analisi sulla stagione di singolare appena andata in archivio (lo faremo dalla prossima settimana, al termine della Davis Cup), l’ATP ha comunicato i candidati in alcune categorie degli ormai classici ATP Award. Ricordiamo che il miglior tennista ATP dell’anno è colui che conclude la stagione da n.1, quindi per il 2025 è Carlos Alcaraz. Ma ci sono altri premi di sicuro interesse, come lo Stefan Edberg Sportsmanship Award, quello di Breakthrough of the Year (ossia giocatore esploso nella stagione) e quello di coach dell’anno.

Ecco i canditati nelle tre categorie:

Breakthrough of the Year:

Jack Draper

Joao Fonseca

Jakub Mensik

Valentin Vacherot

Stefan Edberg Sportsmanship Award:

Carlos Alcaraz

Felix Auger-Aliassime

Grigor Dimitrov

Casper Ruud

Coach dell’anno:

Benjamin Balleret (Valentin Vacherot)

Darren Cahill & Simone Vagnozzi (Jannik Sinner)

Juan Carlos Ferrero & Samuel Lopez (Carlos Alcaraz)

Frederic Fontang (Felix Auger-Aliassime)

Bryan Shelton (Ben Shelton)

Nella categoria Stefan Edberg, Grigor Dimitrov (2024), Carlos Alcaraz (2023) e Casper Ruud (2022) hanno già vinto questo stesso riconoscimento, mentre il duo Vagnozzi – Cahill ha trionfato nel 2023, anno della definitiva esplosione di Sinner.

Le candidature ai primi due riconoscimenti sono state decise attraverso i voti dei giornalisti iscritti al International Tennis Writers’ Association (ITWA), mentre quello dell’allenatore arriva direttamente dal voto dei vari coach iscritti all’albo ATP. Per la prima volta, i membri dell’esclusivo ATP No. 1 Club – i 29 giocatori giocatori che hanno raggiunto il numero 1 al mondo – decreteranno i vincitori del premio Breakthrough of the Year e dello Stefan Edberg Sportsmanship Award. Il vincitore del premio Coach of the Year viene selezionato dagli altri allenatori ATP.

C’è ovviamente anche il prestigioso premio Fans’ favorite, ossia il tennista più votato dai semplici appassionati attraverso la piattaforma di voto sul sito ATPtour.com, riconoscimento vinto nelle ultime due annate da Jannik Sinner, nel 2022 da Nadal e per 19 anni di fila (2003 – 2021 !) da Roger Federer. I voti per il più amato dagli appassionati è ancora aperto fino a venerdì 21 novembre. Nella settimana dell’8 dicembre saranno via via svelati i nomi dei vincitori nelle varie categorie.

Marco Mazzoni