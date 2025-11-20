Davis Cup – Quarti di Finale: Oggi Live Spagna vs Rep. Ceca (0-0) e Argentina vs Germania (0-0)

Programma di oggi
10:00 – 17:00
10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 0-0 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪 0-0
Carreno-Busta P. 🇪🇸 – Mensik J. 🇨🇿
ATP Bologna
Pablo Carreno Busta•
40
5
Jakub Mensik
40
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
5-5 → 5-6
P. Carreno Busta
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
J. Mensik
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
P. Carreno Busta
4-3 → 4-4
J. Mensik
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
P. Carreno Busta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
P. Carreno Busta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
P. Carreno Busta
0-1 → 1-1
J. Mensik
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Munar J. 🇪🇸 – Lehecka J. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
Granollers M. 🇪🇸 / Martinez P. 🇪🇸 – Machac T. 🇨🇿 / Pavlasek A. 🇨🇿
Il match deve ancora iniziare
Semifinali
Belgio vs Italia – Venerdi 21 novembre ore 16
1 commento
Noti talent-scout di LT, che avevano previsto im-MENSIK già in top-10 per fine ’25, mi avevano raccomandato di puntare sul 6-0 6-0 del futuro #1 su quel vecchio rimbambito di CARRENO…
…non andranno mica al tie-break!?!
🙁