Davis Cup – Quarti di Finale: Oggi Live Spagna vs Rep. Ceca (0-0) e Argentina vs Germania (0-0)

20/11/2025 09:09 1 commento
I risultati dalla Davis Cup - Foto Brigitte Grassotti
Programma di oggi
10:00 – 17:00
10:00 Spagna 🇪🇸 – Repubblica Ceca 0-0 🇨🇿
17:00 Argentina 🇦🇷 – Germania 🇩🇪 0-0

Carreno-Busta P. 🇪🇸 – Mensik J. 🇨🇿

Pablo Carreno Busta
40
5
Jakub Mensik
40
6
Munar J. 🇪🇸 – Lehecka J. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

Granollers M. 🇪🇸 / Martinez P. 🇪🇸 – Machac T. 🇨🇿 / Pavlasek A. 🇨🇿

Il match deve ancora iniziare

Semifinali
Belgio vs Italia – Venerdi 21 novembre ore 16
1 commento

JannikUberAlles 20-11-2025 11:08

Noti talent-scout di LT, che avevano previsto im-MENSIK già in top-10 per fine ’25, mi avevano raccomandato di puntare sul 6-0 6-0 del futuro #1 su quel vecchio rimbambito di CARRENO…

…non andranno mica al tie-break!?!

🙁

