Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 20 Novembre 2025

CH Bergamo – indoor hard
QF Martin Manzano /Ribecai – Arribage /Olivetti Inizio 11:00
ATP Bergamo
Juan Cruz Martin Manzano / Michele Ribecai
15
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]•
40
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
df
J. Cruz Martin Manzano / Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
0-0 → 0-1
R16 Maestrelli – Gadamauri Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Donski – Guerrieri 2° inc. ore 12:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Visker – Napolitano Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
QF Maestrelli /Travaglia – Paris /Willis Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
CH Montemar – terra
R16 Merida – Piraino Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
R16 Cadenasso – Tabur 2° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
QF Jecan /Pavel – Bondioli /Cadenasso Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
CH Soma Bay – hard
R16 Fellin – Erhard ore 10
ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]•
30
6
1
Pietro Fellin
0
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Fellin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Erhard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
1-0 → 1-1
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Erhard
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
M. Erhard
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
P. Fellin
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
4-0 → 4-1
M. Erhard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
3-0 → 4-0
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-0 → 3-0
M. Erhard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
1 commento
Redazione.
C’è anche un doppio con Binda in Egitto. 😉