Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Giovedì 20 Novembre 2025

20/11/2025 08:25 1 commento
Andrea Guerrieri nella foto - Foto Antonio Milesi
ITA CH Bergamo – indoor hard
QF Martin Manzano ITA/Ribecai ITA – Arribage FRA/Olivetti FRA Inizio 11:00

ATP Bergamo
Juan Cruz Martin Manzano / Michele Ribecai
15
0
Theo Arribage / Albano Olivetti [2]
40
1
R16 Maestrelli ITA – Gadamauri BEL Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Donski BUL – Guerrieri ITA 2° inc. ore 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Visker NED – Napolitano ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

QF Maestrelli ITA/Travaglia ITA – Paris GBR/Willis GBR Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
R16 Merida ESP – Piraino ITA Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare

R16 Cadenasso ITA – Tabur FRA 2° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

QF Jecan ROU/Pavel ROU – Bondioli ITA/Cadenasso ITA Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
R16 Fellin ITA – Erhard FRA ore 10

ATP Soma Bay
Mathys Erhard [4]
30
6
1
Pietro Fellin
0
2
2
1 commento

pablito 20-11-2025 10:39

Redazione.

C’è anche un doppio con Binda in Egitto. 😉

 1
