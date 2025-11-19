Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 19 Novembre 2025

Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
CH Bergamo – Indoor Hard
R16 Travaglia – Karol 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Arnaboldi – Fatic 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Napolitano – Virtanen Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Passaro – Sciahbasi Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Virgili /Virgili – Martin Manzano /Ribecai Non prima 13:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Poljak /Ruehl – Liutarevich /Ricca 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Cornea /Serdarusic – Maestrelli /Travaglia 4° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH Montemar – terra
R16 Damas – Giustino Inizio 10:30
ATP Montemar
Miguel Damas•
30
1
Lorenzo Giustino [6]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Damas
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
M. Damas
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
R16 Bondioli /Cadenasso – Jermar /Pereira TBA
Il match deve ancora iniziare
R16 Jecan /Pavel – Agamenone /Sanchez Izquierdo Non prima 17:15
Il match deve ancora iniziare
CH Soma Bay – hard
R32 Fellin – Molleker ore 10
ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]•
0
6
0
Michael Bassem Sobhy
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bassem Sobhy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Bassem Sobhy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
R16 Binda – Bassem Sobhy M ore 10
ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]•
0
6
0
Michael Bassem Sobhy
0
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bassem Sobhy
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 6-2
A. Binda
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
M. Bassem Sobhy
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
A. Binda
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
M. Bassem Sobhy
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
2 commenti
Oddio ma c’è Bobo Virgili in doppio, quanto l’ho amato
Redazione.
Anche due doppi con Nostri in Egitto… 😉