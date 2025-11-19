Circuito Challenger ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Mercoledì 19 Novembre 2025

19/11/2025 09:07 2 commenti
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi

ITA CH Bergamo – Indoor Hard
R16 Travaglia ITA – Karol SVK 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Arnaboldi ITA – Fatic BIH 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Napolitano ITA – Virtanen FIN Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Passaro ITA – Sciahbasi ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Virgili ITA/Virgili ITA – Martin Manzano ITA/Ribecai ITA Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Poljak CZE/Ruehl GER – Liutarevich BLR/Ricca ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Cornea ROU/Serdarusic CRO – Maestrelli ITA/Travaglia ITA 4° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
R16 Damas ESP – Giustino ITA Inizio 10:30

ATP Montemar
Miguel Damas
30
1
Lorenzo Giustino [6]
40
2
R16 Bondioli ITA/Cadenasso ITA – Jermar CZE/Pereira POR TBA

Il match deve ancora iniziare

R16 Jecan ROU/Pavel ROU – Agamenone ITA/Sanchez Izquierdo ESP Non prima 17:15

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
R32 Fellin ITA – Molleker DEU ore 10

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
0
6
0
Michael Bassem Sobhy
0
2
1
R16 Binda ITA – Bassem Sobhy M EGY ore 10

ATP Soma Bay
Alexandr Binda [8]
0
6
0
Michael Bassem Sobhy
0
2
1
2 commenti

Il GUEst 19-11-2025 10:48

Oddio ma c’è Bobo Virgili in doppio, quanto l’ho amato

 2
pablito 19-11-2025 09:17

Redazione.

Anche due doppi con Nostri in Egitto… 😉

 1
