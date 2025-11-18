Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 18 Novembre 2025
CH Bergamo – Indoor hard
R32 Mochizuki – Arnaboldi 2° inc. ore 10
R32 Passaro – Ribecai 3° inc. ore 10
R32 Karol – Pellegrino 4° inc. ore 10
R32 Maestrelli – Ruusuvuori Non prima 21:00
R32 Sciahbasi – Durasovic Inizio 10:00
R32 Donski – Tabacco 2° inc. ore 10
R32 Andaloro – Fatic 3° inc. ore 10
R32 Basile – Gadamauri 5° inc. ore 10
R32 Guerrieri – Harris 6° inc. ore 10
CH Montemar – terra
R32 Piraino – Burdet Inizio 10:30
R32 Cretu – Bondioli 2° inc. ore 10:30
R32 Michalski – Cadenasso Non prima 17:00
R32 Moroni – Giustino Inizio 10:30
CH Soma Bay – hard
R32 Binda – Dzhavakian 2° inc. ore 10
Colina WTA 125
1T Chwalinska – Trevisan ore 16:00
1T Ce /Colmegna – Labrana /Vergara Rivera 3 incontro dalle 16:00
1T Nahimana – Cherubini ore 16:00
TAG: Italiani in campo
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit