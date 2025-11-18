Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Martedì 18 Novembre 2025

18/11/2025 09:10 Nessun commento
Francesco Passaro ITA, 2001.01.07 - Foto Antonio Milesi
ITA CH Bergamo – Indoor hard
R32 Mochizuki JPN – Arnaboldi ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Passaro ITA – Ribecai ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Karol SVK – Pellegrino ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Maestrelli ITA – Ruusuvuori FIN Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Sciahbasi ITA – Durasovic NOR Inizio 10:00

R32 Donski BUL – Tabacco ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Andaloro ITA – Fatic BIH 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Basile ITA – Gadamauri BEL 5° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

R32 Guerrieri ITA – Harris GBR 6° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ESP CH Montemar – terra
R32 Piraino ITA – Burdet SUI Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Cretu ROU – Bondioli ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Michalski POL – Cadenasso ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Moroni ITA – Giustino ITA Inizio 10:30

Il match deve ancora iniziare



EGY CH Soma Bay – hard
R32 Binda ITA – Dzhavakian UKR 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



CHL Colina WTA 125
1T Chwalinska POL – Trevisan ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Ce BRA/Colmegna ITA – Labrana CHI/Vergara Rivera CHI 3 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

1T Nahimana BDI – Cherubini ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

