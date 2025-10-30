Paolini alle WTA Finals 2025 tra regole controverse e il caso Andreeva per il visto mancato a Tokyo
Le regole ufficiali della WTA si confermano complesse e, in molti casi, di difficile interpretazione anche per giocatrici, appassionati e media. L’ultimo esempio arriva dal caso di Jasmine Paolini, la cui qualificazione alle WTA Finals 2025 ha generato un acceso dibattito, soprattutto per le conseguenze che ha avuto su Mirra Andreeva, rimasta esclusa per pochi punti.
Secondo il regolamento WTA, le giocatrici di vertice devono partecipare ad almeno sei tornei di categoria WTA 500 durante la stagione. Chi non rispetta questo requisito non solo perde il diritto a una quota del Bonus Pool di fine anno, ma subisce anche una penalizzazione nel ranking: riceve uno “0” in un torneo non giocato e perde i punti ottenuti in un altro evento.
Paolini ha disputato soltanto cinque tornei WTA 500, ma non ha ricevuto alcuna penalizzazione, a differenza di altre tenniste come Iga Swiatek e Aryna Sabalenka. Il giornalista polacco Dominik Senkowski ha chiarito che la WTA ha concesso all’italiana un’esenzione per “motivi medici” in seguito al suo ritiro dal torneo di Adelaide, comunicato due giorni prima dell’inizio della competizione.
Il punto controverso riguarda proprio le condizioni di questa rinuncia. Il regolamento WTA prevede che un ritiro dell’ultimo momento sia giustificato solo per ragioni mediche, mentre Paolini aveva spiegato di aver bisogno di riposo dopo la United Cup 2025. Nonostante ciò, la WTA ha accettato la sua motivazione, evitando così che la giocatrice ricevesse la penalità che l’avrebbe fatta scendere di dieci punti in classifica.
Una differenza apparentemente minima, ma decisiva: Paolini ha chiuso la Race WTA 2025 con appena sei punti di vantaggio su Mirra Andreeva. Se la WTA avesse applicato la penalità, l’italiana sarebbe nona nella Race e la russa avrebbe ottenuto l’ultimo posto utile per Riad.
A complicare ulteriormente la vicenda, Andreeva non ha potuto partecipare al torneo di Tokyo a causa di problemi con il visto d’ingresso in Giappone, perdendo così l’opportunità di guadagnare punti preziosi per la qualificazione.
Una situazione intricata che mette in luce ancora una volta la scarsa chiarezza e uniformità delle regole WTA. Jasmine Paolini parteciperà alle Finals 2025, ma la sua qualificazione rimarrà uno dei casi più discussi della stagione WTA.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Jasmine Paolini, Mirra Andreeva, WTA Finals, WTA Finals 2025, WTA Finals Riyadh, WTA Finals Riyadh 2025
infatti le sarebbe bastaato metter un altro 500 ….
Ah il dolce complottismo del nostro FPV. Da Vespa in giu’….
Articolo interessante non ne sapevo nulla.
Tutto ciò perché ci sono questi pochi punti di differenza, altrimenti nessuno diceva niente,ora è tardi bene per la nostra Paolini, forza per le finali
Condivido ed aggiungo che Adelaide si è giocato ad inizio stagione. Se non le avessero riconosciuto l’esenzione, avrebbe sicuramente inserito un altro 500 durante la stagione per raggiungere il numero minimo dei 6
@ Wayne (#4510554)
Esatto. È ciò che avrei scritto io…
non è stata favorita… sapeva già che di avere già la quota minima di 500 giocati, in caso contrario le sarebbe bastato prendere il volo per Tokyo e rilasciare un’intervista per la WTA per tenersi i 10 punti necessari per la qualificazione
Premesso che Mirra ha gettato via la qualificazione uscendo al 1 t.sia a Wuhan che a Ningbo e che forse sia lei che Paolini speravano in una rinuncia della Keys,il tutto verra’ ahime’ azzerato dalle sconfitte di Jasmine nel round robin con Sabalenka e Gauff(e forse anche con Pegula)
Però Paolini ha perso con leggerezza in semifinale a Ningbo, e soprattutto rinunciato a Tokyo, proprio perché certa della qualificazione.
Non è corretto dire che si è qualificata per pochi punti; o meglio, è aritmeticamente corretto, ma non tiene conto del fatto che Jasmine avrebbe operato scelte diverse, senza quella decina di punti.
Non ero al corrente di questa situazione.
Se le cose stanno come riportato, va obiettivamente detto che si tratta di una situazione borderline in cui Jasmine è stata favorita.
Non credo assolutamente che sia un complotto per penalizzare Andreeva (su cui la WTA sta puntando molto come personaggio-immagine), ma dal punto di vista della teenager russa si tratta di una discreta ingiustizia.
Anche il mancato visto per Tokio (probabilmente richiesto all’ultimo momento) credo non sia minimamente collegato al resto della vicenda, e sia solo una sfortunata coincidenza.
Non ho nemmeno sentito particolari rimostranze o lamentele da parte sua però, il che fa pensare che tutto sommato, vista la pessima forma dell’ultimo periodo, insieme al suo team avranno valutato che restare fuori dalle Finals per quest’anno non è poi una gran disgrazia.
Avrà tanti anni davanti a sé per partecipare, quest’anno rischiava solo di fare delle brutte figure e compromettere la sua fiducia e la sua crescita.