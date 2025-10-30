Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

30/10/2025 09:18 Nessun commento
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 2° Turno, cemento (al coperto)

CENTER COURT – ore 14:00
Chun-Hsin Tseng TPE vs Eliot Spizzirri USA
Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Laslo Djere SRB (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Mark Lajal EST vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 13:00
Joshua Paris GBR / Marcus Willis GBR vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli ITA vs David Pichler AUT

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE vs Nicolas Barrientos COL / Jackson Withrow USA

Il match deve ancora iniziare

Sander Gille BEL / Sem Verbeek NED vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 2° Turno, cemento

Centre Court – ore 12:00
Lorenzo Giustino ITA vs Ioannis Xilas GRE
ATP Monastir
Lorenzo Giustino
0
2
Ioannis Xilas
0
1
Mostra dettagli

Arthur Gea FRA vs Jan Kumstat CZE

Il match deve ancora iniziare

Anthony Genov BUL / Aziz Ouakaa TUN vs Scott Duncan GBR / James Mackinlay GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Pedro Vives Marcos ESP vs Dan Added FRA
ATP Monastir
Pedro Vives Marcos
40
0
Dan Added [5]
A
0
Mostra dettagli

Corentin Denolly FRA / Max Westphal FRA vs Jan Jermar CZE / Tiago Pereira POR

Il match deve ancora iniziare

Giles Hussey GBR / Pedro Vives Marcos ESP vs Ilia Simakin RUS / Pavel Verbin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Remy Bertola SUI vs Sergio Callejon Hernando ESP

ATP Monastir
Remy Bertola
0
1
Sergio Callejon Hernando
0
2
Mostra dettagli

Stefan Latinovic SRB / Luka Mikrut CRO vs Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 17:00
Rafael Jodar ESP vs Saba Purtseladze GEO
Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikata AUS vs Mats Rosenkranz GER

Il match deve ancora iniziare

Cleeve Harper CAN / David Stevenson GBR vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Jay Clarke GBR / Tom Hands GBR vs Anirudh Chandrasekar IND / Reese Stalder USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Johannus Monday GBR vs Cannon Kingsley USA

Il match deve ancora iniziare

Mitchell Krueger USA vs Dhakshineswar Suresh IND

Il match deve ancora iniziare

Justin Boulais CAN / Mac Kiger USA vs Alfredo Perez USA / Jamie Vance USA

Il match deve ancora iniziare

Charles Broom GBR / Mark Whitehouse GBR vs Tim Ruehl GER / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta

Cancha Central – ore 19:00
Alvaro Guillen Meza ECU vs Andres Andrade ECU
Il match deve ancora iniziare

Roman Andres Burruchaga ARG vs Marco Cecchinato ITA

Il match deve ancora iniziare

Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Carlos Maria Zarate ARG (Non prima 23:30)

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Buse PER vs Juan Bautista Torres ARG (Non prima 02:00)

Il match deve ancora iniziare



Cancha 4 – ore 19:00
Boris Arias BOL / Johannes Ingildsen DEN vs Mariano Kestelboim ARG / Marcelo Zormann BRA

Il match deve ancora iniziare

Thiago Cigarran ARG / Nicolas Kicker ARG vs Federico Agustin Gomez ARG / Luis David Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare

Andrea Collarini ARG / Daniel Dutra da Silva BRA vs Andres Andrade ECU / Alvaro Guillen Meza ECU

Il match deve ancora iniziare

Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX vs Cristian Rodriguez COL / Federico Zeballos BOL

Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 2° Turno, cemento

ATP Seoul
Taro Daniel [8]
7
3
0
Yi Zhou
6
6
6
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

ATP Seoul
Frederico Ferreira Silva
6
5
7
Yoshihito Nishioka [3]
0
7
6
Vincitore: Ferreira Silva
Mostra dettagli

ATP Seoul
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
6
4
4
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
3
6
10
Vincitore: Lammons / Rojer
Mostra dettagli

ATP Seoul
Suk Ann / Dong Ju Kim
0
2
5
Finn Reynolds / James Watt [2]
30
6
3
Mostra dettagli

ATP Seoul
Elias Ymer
6
6
Kokoro Isomura
2
3
Vincitore: Ymer
Mostra dettagli

ATP Seoul
Jurij Rodionov [4]
2
7
6
Yuta Shimizu
6
5
4
Vincitore: Rodionov
Mostra dettagli

ATP Seoul
George Goldhoff / Theodore Winegar
7
6
Blake Bayldon / Mats Hermans
6
3
Vincitore: Goldhoff / Winegar
Mostra dettagli

ATP Seoul
Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1]
6
6
Yuta Shimizu / Kaichi Uchida
1
2
Vincitore: Ho / Romios
Mostra dettagli

TAG: