Challenger Bratislava 2, Charlottesville, Lima, Monastir, Seoul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
CHALLENGER Bratislava 2 (🇸🇰 Slovacchia) – 2° Turno, cemento (al coperto)
CENTER COURT – ore 14:00
Chun-Hsin Tseng
vs Eliot Spizzirri
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Laslo Djere (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Raphael Collignon vs Stan Wawrinka (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Mark Lajal vs Thiago Agustin Tirante
Il match deve ancora iniziare
COURT 3 – ore 13:00
Joshua Paris / Marcus Willis vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Il match deve ancora iniziare
Francesco Maestrelli vs David Pichler
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul / Matej Vocel vs Nicolas Barrientos / Jackson Withrow
Il match deve ancora iniziare
Sander Gille / Sem Verbeek vs Ariel Behar / Joran Vliegen
Il match deve ancora iniziare
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Petr Nouza / Patrik Rikl
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Monastir (🇹🇳 Tunisia) – 2° Turno, cemento
Centre Court – ore 12:00
Lorenzo Giustino
vs Ioannis Xilas
ATP Monastir
Lorenzo Giustino
0
2
Ioannis Xilas•
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Giustino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Arthur Gea vs Jan Kumstat
Il match deve ancora iniziare
Anthony Genov / Aziz Ouakaa vs Scott Duncan / James Mackinlay
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Pedro Vives Marcos
vs Dan Added
ATP Monastir
Pedro Vives Marcos•
40
0
Dan Added [5]
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Vives Marcos
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
Corentin Denolly / Max Westphal vs Jan Jermar / Tiago Pereira
Il match deve ancora iniziare
Giles Hussey / Pedro Vives Marcos vs Ilia Simakin / Pavel Verbin
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 12:00
Remy Bertola vs Sergio Callejon Hernando
ATP Monastir
Remy Bertola
0
1
Sergio Callejon Hernando•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bertola
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
1-1 → 1-2
S. Callejon Hernando
1-0 → 1-1
Stefan Latinovic / Luka Mikrut vs Admir Kalender / Nino Serdarusic
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Charlottesville (🇺🇸 USA) – 2° Turno, cemento (al coperto)
Court 1 – ore 17:00
Rafael Jodar
vs Saba Purtseladze
Il match deve ancora iniziare
Rinky Hijikata vs Mats Rosenkranz
Il match deve ancora iniziare
Cleeve Harper / David Stevenson vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Jay Clarke / Tom Hands vs Anirudh Chandrasekar / Reese Stalder
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Johannus Monday vs Cannon Kingsley
Il match deve ancora iniziare
Mitchell Krueger vs Dhakshineswar Suresh
Il match deve ancora iniziare
Justin Boulais / Mac Kiger vs Alfredo Perez / Jamie Vance
Il match deve ancora iniziare
Charles Broom / Mark Whitehouse vs Tim Ruehl / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Lima 2 (🇵🇪 Perù) – 2° Turno, terra battuta
Cancha Central – ore 19:00
Alvaro Guillen Meza
vs Andres Andrade
Il match deve ancora iniziare
Roman Andres Burruchaga vs Marco Cecchinato
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Carlos Maria Zarate (Non prima 23:30)
Il match deve ancora iniziare
Ignacio Buse vs Juan Bautista Torres (Non prima 02:00)
Il match deve ancora iniziare
Cancha 4 – ore 19:00
Boris Arias / Johannes Ingildsen vs Mariano Kestelboim / Marcelo Zormann
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran / Nicolas Kicker vs Federico Agustin Gomez / Luis David Martinez
Il match deve ancora iniziare
Andrea Collarini / Daniel Dutra da Silva vs Andres Andrade / Alvaro Guillen Meza
Il match deve ancora iniziare
Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela vs Cristian Rodriguez / Federico Zeballos
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seoul (🇰🇷 Sud Corea) – 2° Turno, cemento
ATP Seoul
Taro Daniel [8]
7
3
0
Yi Zhou
6
6
6
Vincitore: Zhou
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-5 → 0-6
Y. Zhou
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-4 → 0-5
T. Daniel
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Daniel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
T. Daniel
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
1-0 → 1-1
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
7-8*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
Y. Zhou
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
40-30
5-5 → 5-6
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Y. Zhou
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
T. Daniel
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-2 → 2-2
Y. Zhou
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
T. Daniel
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Y. Zhou
15-0
15-15
df
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ATP Seoul
Frederico Ferreira Silva
6
5
7
Yoshihito Nishioka [3]
0
7
6
Vincitore: Ferreira Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6*-5
6-6 → 7-6
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Y. Nishioka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
F. Ferreira Silva
4-4 → 4-5
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 4-4
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
df
30-15
40-15
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Y. Nishioka
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
F. Ferreira Silva
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 2-1
Y. Nishioka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Ferreira Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Nishioka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 5-7
F. Ferreira Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Y. Nishioka
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Ferreira Silva
3-3 → 4-3
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
F. Ferreira Silva
1-1 → 2-1
F. Ferreira Silva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Nishioka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-0 → 6-0
F. Ferreira Silva
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-0 → 5-0
Y. Nishioka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
F. Ferreira Silva
2-0 → 3-0
F. Ferreira Silva
0-0 → 1-0
ATP Seoul
Kaito Uesugi / Seita Watanabe
6
4
4
Nathaniel Lammons / Jean-Julien Rojer
3
6
10
Vincitore: Lammons / Rojer
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Lammons / Rojer
1-0
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
7-1
7-2
8-2
8-3
df
9-3
9-4
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lammons / Rojer
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-5 → 4-6
K. Uesugi / Watanabe
3-5 → 4-5
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
3-4 → 3-5
K. Uesugi / Watanabe
2-4 → 3-4
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
2-3 → 2-4
K. Uesugi / Watanabe
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
2-2 → 2-3
N. Lammons / Rojer
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Uesugi / Watanabe
1-1 → 2-1
N. Lammons / Rojer
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 1-1
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lammons / Rojer
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
5-3 → 6-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
N. Lammons / Rojer
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
K. Uesugi / Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
N. Lammons / Rojer
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
K. Uesugi / Watanabe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Lammons / Rojer
1-1 → 1-2
K. Uesugi / Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
N. Lammons / Rojer
0-0 → 0-1
ATP Seoul
Suk Ann / Dong Ju Kim
0
2
5
Finn Reynolds / James Watt [2]•
30
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ann / Ju Kim
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
F. Reynolds / Watt
4-2 → 4-3
F. Reynolds / Watt
3-1 → 3-2
S. Ann / Ju Kim
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
F. Reynolds / Watt
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Ann / Ju Kim
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
F. Reynolds / Watt
2-4 → 2-5
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
S. Ann / Ju Kim
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-3 → 1-3
F. Reynolds / Watt
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-2 → 0-3
S. Ann / Ju Kim
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
df
0-1 → 0-2
F. Reynolds / Watt
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
ATP Seoul
Elias Ymer
6
6
Kokoro Isomura
2
3
Vincitore: Ymer
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Ymer
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
5-3 → 6-3
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 5-3
K. Isomura
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Isomura
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
E. Ymer
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Ymer
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
K. Isomura
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
K. Isomura
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Ymer
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
ace
1-1 → 2-1
K. Isomura
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 1-1
E. Ymer
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
ATP Seoul
Jurij Rodionov [4]
2
7
6
Yuta Shimizu
6
5
4
Vincitore: Rodionov
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Rodionov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 4-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
4-2 → 4-3
Y. Shimizu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-0 → 2-1
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Rodionov
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 7-5
Y. Shimizu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
J. Rodionov
0-15
0-30
df
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
3-3 → 4-3
J. Rodionov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
Y. Shimizu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-2 → 1-2
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rodionov
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
df
2-5 → 2-6
Y. Shimizu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
J. Rodionov
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Y. Shimizu
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
J. Rodionov
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
1-2 → 2-2
Y. Shimizu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
A-40
1-1 → 1-2
ATP Seoul
George Goldhoff / Theodore Winegar
7
6
Blake Bayldon / Mats Hermans
6
3
Vincitore: Goldhoff / Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Goldhoff / Winegar
5-3 → 6-3
B. Bayldon / Hermans
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
G. Goldhoff / Winegar
4-2 → 5-2
B. Bayldon / Hermans
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
3-2 → 4-2
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-2 → 3-2
B. Bayldon / Hermans
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
2-1 → 2-2
G. Goldhoff / Winegar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 2-1
B. Bayldon / Hermans
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
40-40
1-0 → 1-1
G. Goldhoff / Winegar
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
G. Goldhoff / Winegar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
6-5 → 6-6
B. Bayldon / Hermans
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-5 → 6-5
G. Goldhoff / Winegar
4-5 → 5-5
B. Bayldon / Hermans
4-4 → 4-5
G. Goldhoff / Winegar
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
B. Bayldon / Hermans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
G. Goldhoff / Winegar
3-2 → 4-2
B. Bayldon / Hermans
3-1 → 3-2
G. Goldhoff / Winegar
2-1 → 3-1
B. Bayldon / Hermans
1-1 → 2-1
G. Goldhoff / Winegar
0-1 → 1-1
B. Bayldon / Hermans
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
ATP Seoul
Ray Ho / Matthew Christopher Romios [1]
6
6
Yuta Shimizu / Kaichi Uchida
1
2
Vincitore: Ho / Romios
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ho / Christopher Romios
5-2 → 6-2
Y. Shimizu / Uchida
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
5-1 → 5-2
R. Ho / Christopher Romios
4-1 → 5-1
Y. Shimizu / Uchida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
R. Ho / Christopher Romios
2-1 → 3-1
Y. Shimizu / Uchida
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
R. Ho / Christopher Romios
1-0 → 2-0
Y. Shimizu / Uchida
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / Christopher Romios
5-1 → 6-1
Y. Shimizu / Uchida
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
4-1 → 5-1
R. Ho / Christopher Romios
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Y. Shimizu / Uchida
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
R. Ho / Christopher Romios
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Y. Shimizu / Uchida
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
1-0 → 2-0
R. Ho / Christopher Romios
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 1-0
