Errani e Paolini pronte alla sfida: sorteggio impegnativo per le azzurre alle WTA Finals di Riad di doppio
Le WTA Finals di Riad si aprono con un verdetto chiaro per i colori italiani: Sara Errani e Jasmine Paolini dovranno affrontare un cammino tutt’altro che agevole nel torneo di doppio, che chiude ufficialmente la stagione del circuito femminile.
Il sorteggio ha infatti collocato la coppia azzurra nel Gruppo Martina Navratilova, insieme a tre duetti di altissimo livello: Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Un girone denso di talento e personalità, dove ogni match promette equilibrio e intensità.
Errani e Paolini, però, non partono battute. Dopo un 2025 in cui hanno mostrato grande solidità, spirito di squadra e una crescita costante, le italiane arrivano a Riad con la consapevolezza di poter competere con chiunque. L’esperienza e l’astuzia tattica di Errani si fondono perfettamente con la freschezza e la potenza di Paolini, una combinazione che ha già regalato risultati prestigiosi nel corso dell’anno da valutare però il doppio impegno di Jasmine anche in singolare.
Nell’altro gruppo, il Liezel Huber, si sfideranno Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe, Andreeva/Shnaider e Babos/Stefani.
Per la coppia azzurra, l’obiettivo sarà quello di partire forte e imporsi fin da subito nel round robin, puntando a una storica qualificazione alle semifinali. Un traguardo ambizioso ma alla portata, per due giocatrici che hanno dimostrato già in passato di saper dare il meglio nei momenti più importanti.
🏆 Gruppo Martina Navratilova
Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹
Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪
Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻
Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱
🏆 Gruppo Liezel Huber
Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸
Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿
Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺
Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷
Marco Rossi
TAG: Jasmine Paolini, Sara Errani, WTA Finals, WTA Finals 2025, WTA Finals Riyadh 2025
5 commenti
Erika ha sostituito la sorella ? Si può ?
È vero .
in effetti hai ragione, non avevo letto gli accoppiamenti, ma Sara e Jasmine puntano a vincere e devono batterle tutte, non si accontentano certo delle semi
Cosa si è bevuto l’autore dell’articolo.
Errani – Paolini sono la coppia n1 della race, le alfre 2 più forti sono dall’altra parte insieme alle russe, che sono le più forti individualmente.
Sorteggio del gruppo andato di lusso, altro che impegnativo.
Possono farcela, l’anno scorso ricordo che persero due match che sembravano vinti .. ovviamente saranno decisivi i servizi da sotto di Sara ❤️