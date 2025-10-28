Errani e Paolini pronte alla sfida: sorteggio impegnativo per le azzurre alle WTA Finals di Riad di doppio

Le WTA Finals di Riad si aprono con un verdetto chiaro per i colori italiani: Sara Errani e Jasmine Paolini dovranno affrontare un cammino tutt’altro che agevole nel torneo di doppio, che chiude ufficialmente la stagione del circuito femminile.

Il sorteggio ha infatti collocato la coppia azzurra nel Gruppo Martina Navratilova, insieme a tre duetti di altissimo livello: Kudermetova/Mertens, Hsieh/Ostapenko e Muhammad/Schuurs. Un girone denso di talento e personalità, dove ogni match promette equilibrio e intensità.

Errani e Paolini, però, non partono battute. Dopo un 2025 in cui hanno mostrato grande solidità, spirito di squadra e una crescita costante, le italiane arrivano a Riad con la consapevolezza di poter competere con chiunque. L’esperienza e l’astuzia tattica di Errani si fondono perfettamente con la freschezza e la potenza di Paolini, una combinazione che ha già regalato risultati prestigiosi nel corso dell’anno da valutare però il doppio impegno di Jasmine anche in singolare.

Nell’altro gruppo, il Liezel Huber, si sfideranno Siniakova/Townsend, Dabrowski/Routliffe, Andreeva/Shnaider e Babos/Stefani.

Per la coppia azzurra, l’obiettivo sarà quello di partire forte e imporsi fin da subito nel round robin, puntando a una storica qualificazione alle semifinali. Un traguardo ambizioso ma alla portata, per due giocatrici che hanno dimostrato già in passato di saper dare il meglio nei momenti più importanti.

🏆 Gruppo Martina Navratilova

Sara Errani 🇮🇹 / Jasmine Paolini 🇮🇹

Veronika Kudermetova 🇷🇺 / Elise Mertens 🇧🇪

Hsieh Su-Wei 🇹🇼 / Jelena Ostapenko 🇱🇻

Asia Muhammad 🇺🇸 / Demi Schuurs 🇳🇱

🏆 Gruppo Liezel Huber

Katerina Siniakova 🇨🇿 / Taylor Townsend 🇺🇸

Gabriela Dabrowski 🇨🇦 / Erin Routliffe 🇳🇿

Mirra Andreeva 🇷🇺 / Diana Shnaider 🇷🇺

Timea Babos 🇭🇺 / Luisa Stefani 🇧🇷





Marco Rossi