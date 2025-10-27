Masters 1000 Parigi: Darderi out, Cazaux si impone vincendo due tiebreak

È Arthur Cazaux il vincitore del primo match sul Centre court del rinnovato Masters 1000 di Parigi alla Defense Arena. Il francese si impone su Luciano Darderi al termine di una partita molto tirata, conclusa con due tiebreak strappati da Arthur (7-6 (5) 7-6(4)) grazie ad una maggiore prontezza e lucidità nei primi punti dei due game decisivi, che hanno innervosito l’italiano, poi incapace di recuperare. I rimpianti per Darderi vengono però dal 5-2 non sfruttato nel secondo set, con un pessimo turno di battuta sul 5-3 che gli è costato il contro break e rimonta del transalpino. Luciano ha cercato di imporre il suo gioco consistente in spinta, ma il francese è stato rapido nel difendersi e appoggiarsi alla palla del rivale, più veloce nel coprire gli angoli del campo e trovare le contro mosse per prendersi punti importanti, e in generale ha tenuto un rendimento più costante e con meno errori, trovando anche più soluzioni vincenti come conferma anche il tabellino di fine partita (31 winner a 20 per il francese). Darderi era stato bravo ad annullare tre palle break sul 5 pari del secondo set e quindi si era portato anche 0-30 in risposta, ma Cazaux non ha tremato e ha coperto molto bene il campo, trovando il tempo giusto per l’affondo. In generale, Arthur ha dimostrato più pazienza e ha trovato una selezione dei colpi più efficaci rispetto all’italiano, meritandosi il successo.

Come annunciato dal direttore del torneo Pioline, il campo del nuovissimo Paris Masters sarà anche un po’ più lento dell’edizione 2024 (quando era molto veloce), ma il primo set tra Darderi e Cazaux, primo match del torneo, scorre via velocissimo sui turni di servizio, con il tennista alla battuta pronto a spingere e chiudere il punto dopo il servizio. Il set si anima sul 5-4 Cazaux, con Darderi alla battuta. Luciano trova un Ace, ma due attacchi discreti ma non così lunghi provocano prima un gran tocco del francese e quindi un passante di rovescio che, improvvisamente, portano lo score sul 15-40 con due palle break che sono anche set point per Arthiur. Darderi se le gioca di petto, attacca nonostante i due punti precedenti persi e annulla le chance al tennista di casa. Buono anche il tocco di volo dell’italiano, che dimostra una bella propensione offensiva e importante reazione emotiva al primo momento difficoltà, sotto massima pressione del punteggio. Con la potenza del diritto Darderi rimonta e impatta lo score sul 5 pari. Cazaux vola anche nel game #11 e riesce a reggere il forcing dell’italiano in risposta. Con un bel rovescio in anticipo Cazaux si prende un vincente che lo porta avanti 0-30. Luciano regge, si affida ai pezzi pregiati del suo repertorio (servizio e diritto) e rimonta arrivando al sei giochi pari, tiebreak dopo 41 minuti. Cazaux è fortunato nel terzo punto, la risposta sbatte sul nastro e scavalca appena la rete, imprendibile (2 punti a 1). Un altro nastro, al termine di uno scambio infinito, respinge la palla di Darderi che allarga le braccia sconsolato. Una brutta risposta in rete, molto scomposta, di Luciano porta lo score 4 punti a 1 per il francese. Urla Darderi dopo aver vinto uno scambio rocambolesco sulle difese estreme del rivale, 4-3. Altro urlo dell’italiano, stavolta per la delusione di un diritto che esce di pochissimo. Cazaux serve bene e arriva tre set point sul 6-3. Il francese chiude il parziale con un servizio preciso e 7 punti a 5.

Dopo le emozioni del tiebreak e degli ultimi game, il match riparte nel secondo set ancora seguendo i turni di battuta fino al 2-1. Cazaux subisce una risposta profonda di Darderi e quindi commette doppio fallo. Con un pessimo diritto concede tre palle Break il francese (0-40) e sbaglia un altro diritto totalmente gratuito, errore che manda avanti Darderi per 3-1. Luciano spreca il vantaggio ottenuto senza colpo ferire commettendo due doppi falli e ingenuo su di un tocco sotto rete che gli costa il 30-40. Cazaux strappa il contro break grazie ad un diritto out dell’italiano, 3-2. Luciano non demorde, continua a spingere forte col diritto conquistando il centro del campo e strappa un nuovo Break alla seconda chance, per il 4-2, poi bravo a portarsi sul 5-2 con un solido turno di battuta. Luciano ha chance per chiudere il set servendo sul 5-3 ma non se la gioca bene, un doppio fallo e due diritti out, errori che gli costano il contro break, per il 5-4. Fase convulsa del match, più ricca di errori e incertezze che colpi vincenti. Sul 5 pari l’italiano è molto nervoso, si lamenta per il servizio out e commette errori, grave il tentativo di smorzata che non passa e che gli costa il 15-40. Cazaux non sfrutta la prima palla break spedendo malamente in rete una risposta col diritto, e sul 30-40 invece Darderi trova un servizio potente e si salva. La smorzata di Luciano non porta frutti, un nuovo tentativo è ben rimesso dal francese e gli vale una terza palla break. Stavolta Darderi la cancella con un attacco col diritto. L’azzurro sale 6-5 e in risposta si prende in primi due punti, 0-30 (bella rincorsa in avanza sulla palla corta non malvagia del francese). Cazaux rimonta e porta il set al tiebreak quando scoccano le due ore di gioco. Arthur si prende in risposta il primo punto, più reattivo sotto rete in uno scambio ravvicinato. Scoramento di Luciano, tira lungo un rovescio di scambio e si ritrova sotto 3 punti a 0. Cazaux controlla bene e, sul 5 punti a 3, vola avanti e si prende tre match point. Darderi di potenza annulla il primo, ma niente può sul diritto lungo linea molto preciso di Cazaux, per il 7 punti a 4.

Luciano Darderi vs Arthur Cazaux



ATP Paris Luciano Darderi Luciano Darderi 6 6 Arthur Cazaux Arthur Cazaux 7 7 Vincitore: Cazaux Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* ace 0*-3 2-3* ace 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Cazaux 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Cazaux 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Cazaux 0-15 0-30 df 0-40 2-1 → 3-1 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Cazaux 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 L. Darderi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Cazaux 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Cazaux 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Cazaux 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Cazaux 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Cazaux 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

< !DOCTYPE html>

Statistiche Tennis: Darderi vs Cazaux