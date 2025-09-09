Leme da Silva, prima classe 2010 a vincere un match sul tour WTA
Non sempre la precocità è un segnale di futuro avvenire, tuttavia vincere un match sul tour maggiore a soli 15 è qualcosa fuori dall’ordinario. C’è riuscita la brasiliana Nauhany Vitoria Leme da Silva, diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un match nel circuito WTA, grazie al successo ottenuto al torneo di San Paolo, categoria 250.
La quindicenne brasiliana, in tabellone grazie a una wild card, ha firmato la sua prima vittoria nel Tour maggiore rimontando la connazionale Carolina Alves (n.237 WTA e di 14 anni più grande) con il punteggio di 6-7(0) 6-2 6-0. Un risultato che le regala il primo acuto da professionista dopo discreti risultati a livello junior, dove occupa la posizione n. 37 del ranking ITF e ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon nella versione junior nel 2025.
A star is born! 🇧🇷
Nauhany Vitoria Leme Da Silva secured her first main draw win at just 15 years old, 6-7, 6-2, 6-0 against Alves!#SPOpen pic.twitter.com/sfanJfNaWj
— wta (@WTA) September 8, 2025
Nel match contro Alves, la giovane “Nana” — il soprannome in patria della tennista — ha mostrato un buon talento e colpi interessanti, in particolare un servizio che ha toccato i 190 km/h, un diritto davvero incisivo colpito in grande anticipo e poca apertura, e un tocco di palla assai sicuro per smorzate millimetriche. Pur avendo sprecato due set point nella prima frazione, non si è lasciata scoraggiare e nelle due successive ha inanellato undici giochi consecutivi che l’hanno portata a questa vittoria storica. Al secondo turno ora affronterà la argentina Solana Sierra, n.82 WTA. È davvero prematuro ipotizzare scenari favolosi nella sua carriera Pro, ma come si suol dire “se son rose…”.
Marco Mazzoni
TAG: classe 2010, Nauhany Vitoria Leme da Silva, record di precocità, WTA Tour
5 commenti
secondo me una come la Graf vincerebbe a mani basse anche oggi, che poi quando giocava con la Seles la pallina girava mediamente a 120-130 all’ora, forse anche più veloce di oggi
@ Alberto Rossi (#4480663)
Si giocava a ritmi più lenti e il livello generale era molto basso, oggi è un altro sport per pesi massimi.
Questa bambina tira mazzate al servizio anche a 190 km/h….
Capisco che siano circuiti diversi ma la più giovane delle sorelle Kovackova ha già vinto un Itf..
E nel maschile è già riuscito nell’impresa Michael Antonius.. con un quarto di finale a livello Itf a Rochester
Ai tempi di Graf, Sabatini, Seles, Capriati… a 15 anni erano già top-10 o lì vicino