Leme da Silva, prima classe 2010 a vincere un match sul tour WTA

Non sempre la precocità è un segnale di futuro avvenire, tuttavia vincere un match sul tour maggiore a soli 15 è qualcosa fuori dall’ordinario. C’è riuscita la brasiliana Nauhany Vitoria Leme da Silva, diventata la prima giocatrice nata nel 2010 a vincere un match nel circuito WTA, grazie al successo ottenuto al torneo di San Paolo, categoria 250.

La quindicenne brasiliana, in tabellone grazie a una wild card, ha firmato la sua prima vittoria nel Tour maggiore rimontando la connazionale Carolina Alves (n.237 WTA e di 14 anni più grande) con il punteggio di 6-7(0) 6-2 6-0. Un risultato che le regala il primo acuto da professionista dopo discreti risultati a livello junior, dove occupa la posizione n. 37 del ranking ITF e ha raggiunto il terzo turno a Wimbledon nella versione junior nel 2025.

A star is born! 🇧🇷 Nauhany Vitoria Leme Da Silva secured her first main draw win at just 15 years old, 6-7, 6-2, 6-0 against Alves!#SPOpen pic.twitter.com/sfanJfNaWj — wta (@WTA) September 8, 2025

Nel match contro Alves, la giovane “Nana” — il soprannome in patria della tennista — ha mostrato un buon talento e colpi interessanti, in particolare un servizio che ha toccato i 190 km/h, un diritto davvero incisivo colpito in grande anticipo e poca apertura, e un tocco di palla assai sicuro per smorzate millimetriche. Pur avendo sprecato due set point nella prima frazione, non si è lasciata scoraggiare e nelle due successive ha inanellato undici giochi consecutivi che l’hanno portata a questa vittoria storica. Al secondo turno ora affronterà la argentina Solana Sierra, n.82 WTA. È davvero prematuro ipotizzare scenari favolosi nella sua carriera Pro, ma come si suol dire “se son rose…”.

Marco Mazzoni