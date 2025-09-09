Karolina Pliskova torna in campo: rientro al WTA 125 di Caldas da Rainha

Dopo un anno lontana dal circuito per i problemi al malleolo sinistro, che l’hanno costretta a sottoporsi a ben due interventi chirurgici, Karolina Pliskova è pronta a tornare a competere. L’ex numero uno del mondo ripartirà dal torneo WTA 125 di Caldas da Rainha, in Portogallo, dove ha ricevuto una wild card per accedere direttamente al tabellone principale.

Oggi la tennista ceca non figura più nel ranking WTA, segno del lungo calvario che ha dovuto affrontare nell’ultimo anno. La sua scelta di rientrare in un torneo di categoria 125 evidenzia la volontà di riprendere il ritmo gradualmente, con l’obiettivo di ritrovare fiducia e minuti in campo prima di provare a risalire la classifica mondiale.

Pliskova, che in carriera ha conquistato 17 titoli WTA ed è stata finalista agli US Open 2016 e a Wimbledon 2021, rappresenta ancora un nome di prestigio per il circuito. Il suo ritorno, dopo mesi di assenza, sarà seguito con grande interesse dagli appassionati: capiremo presto se riuscirà a riavvicinarsi ai livelli che l’hanno resa una delle protagoniste più costanti del tennis femminile nell’ultimo decennio.