Alcaraz spiega la rinuncia alla Coppa Davis: “Ho bisogno di riposo dopo lo US Open”. Poi ad un ‘altra domanda “Sono Felice”
Dopo aver conquistato lo US Open 2025, Carlos Alcaraz ha deciso di prendersi una pausa. Il murciano, protagonista assoluto della tournée americana, non sarà infatti presente alla sfida di Coppa Davis del prossimo weekend a Marbella contro la Danimarca.
Lo ha confermato lui stesso ai microfoni della Cadena Ser:
“Mi dispiace molto, ma ho affrontato una tournée molto esigente, sia mentalmente che fisicamente, con tantissime partite, e non ho il tempo per tornare a casa e prepararmi al meglio per la Coppa Davis. Credo che sarebbe troppo egoista e altri giocatori possono farlo meglio di me. Ho bisogno di riposare per affrontare quello che resta della stagione e, soprattutto, per stare sereno mentalmente e assimilare tutto ciò che ho conquistato in questa tournée”, ha spiegato il numero uno del mondo.
La domanda del “Carlitos bambino”
Durante un’intervista con la Cadena Cope, Alcaraz ha vissuto un momento di particolare emozione. Gli è stato chiesto che domanda gli farebbe il Carlos bambino all’attuale numero uno del mondo. La risposta è stata immediata:
“Gli chiederei se è felice, anche con tutti i titoli vinti, e se si diverte come quando aveva 11 anni”.
E subito, con un sorriso, ha aggiunto: “Sì, sono felice”.
Una festa meritata a New York
Dopo le tante interviste e gli impegni con i media, il murciano si è concesso una notte di festeggiamenti a New York. Accanto a lui, gli amici più stretti e tre artisti di fama internazionale: J Balvin, J Quiles e Lenny Tavares. Una celebrazione all’altezza del suo straordinario trionfo a Flushing Meadows, che suggella una tournée americana semplicemente perfetta.
5 commenti
@ Magic21 (#4480590)
Ah beh ,porta a casa due slam all anno e che alcaraz sia migliore , più completo, più bello, più intelligente , più di tutto … ma va bene
Hai la memoria corta. Il sinner d wimbledon avrebbe alzato il trofeo.
Andateci piano a darlo per morto, è stato un torneo giocato sottotono ed ha comunque vinto un set contro il miglior alcaraz di sempre.
Se una delle palline dei 3 match point fosse atterrata in campo parleremo di un grande slam mancato per 2 set
Chissà se verrà criticato dai vari “intellettuali” (che però scrivono solo sulla carta usata per fasciare la verdura) come è successo a Sinner in Italia…
Alcaraz è il migliore del mondo e vincerà tantissimo. A Sinner non è bastato il tabellone da challenger che gli hanno compilato, se avesse incontrato Djokovic avrebbe perso prima. Sembra abbia già dato tutto, non vedo margini di miglioramento.
è uno spettacolo per il tennis questo giocatore! per fortuna che c’è.