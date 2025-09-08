Sinner rilancia dopo la finale di US Open: “Voglio vedere quale possa essere il mio limite. Cerchiamo di essere felici nonostante questo risultato”
La forza di un campione come Jannik Sinner non è solo nei suoi colpi fantastici, in quelle accelerazioni mozzafiato che l’hanno reso dominante e quasi imbattibile, ma anche nella capacità di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, pure dopo una sconfitta cocente e meritata. Parlando a SuperTennis dopo la finale persa da Alcaraz a US Open, Jannik sorride, è sereno e guarda avanti con fiducia, mandando ai suoi tantissimi supporter un messaggio chiarissimo: cerchiamo di essere contenti anche se stavolta l’altro è stato più bravo. E rilancia ponendosi nuovi ambiziosi obiettivi che, nel suoi stile, non riguardano un risultato in particolare ma sono sempre solo centrati sul proprio tennis, ossia alzare l’asticella ed esplorare i suoi limiti per diventare un giocatore migliore.
“Nessuno è perfetto”, sorride Jannik, “possono arrivare giornate dove non riesci a giocare al 100%, come avresti voluto. Stavolta è successo a me, mentre Carlos ha fatto una partita ottima, ha fatto tutto meglio di me quindi ha meritato di vincere. Si va avanti, non è la fine del mondo”.
“Da questa partita porto a casa delle lezioni su dove poter lavorare, dove migliorare. Ci saranno nuove opportunità dove posso farmi valere”.
Jannik insiste sulla necessità di inserire qualcosa di nuovo e diverso nel suo gioco: “Rinnovare è una parte fondamentale per diventare un giocatore migliore. Si parte sempre dall’allenamento, ma è necessario poi provare in partita ad uscire dalla propria zona di comfort. Credo che per me questa sarà una chiave. Poi ovviamente il risultato resta molto molto importante, ma dall’altro lato sarà altrettanto importante il saper accettare di perdere una partita andando a sperimentare delle cose nuove. Carlos ha fatto molte più cose, voglio vedere quale possa essere il mio limite e poi vediamo…”
Quattro finali Slam nei quattro Major stagionali, con due titoli: il 2025 di Sinner è una stagione straordinaria, una delle migliori di sempre e non solo per un tennista italiano. Ma non è ancora finita: a novembre ci sono le ATP Finals a Torino. “L’appuntamento di Torino è uno dei più importanti della mia stagione” commenta Jannik, “Sogno sempre di giocare lì e speriamo di far bene, di giocare un ottimo tennis. Farò di tutto per dare del mio meglio. E spero che non sarò il solo italiano presente, Lorenzo è molto vicino a farcela e spero che saremo in due. Ci vediamo tutti a Torino! Prima c’è ancora qualche torneo da giocare. Voglio pensare in positivo e cerchiamo comunque di essere felici nonostante questo risultato” conclude Sinner.
Parole franche, schiette e serene. Uno che punta sempre all’eccellenza come Jannik non può essere soddisfatto da una finale così importante persa nettamente, su tutta la linea; ma l’amarezza del momento non deve offuscare un 2025 incredibile che l’ha visto giocare tutte e quattro le finali Slam, trionfando in due, Wimbledon incluso. Stiamo parlando un’annata storica, non di una debacle. Il bicchiere non è mezzo pieno, è quasi colmo di vittorie e soddisfazioni. Non lo dimentichiamo.
Marco Mazzoni
Tutto giusto, saggiamente Jannik ragiona più nel generale, il completamento come giocatore, piuttosto che il singolo match, per quanto importante come ieri.. in effetti, concordo con qualche utente che l’ha scritto, l’ho visto molto tranquillo, sereno, non deluso come ci si poteva aspettare da una finale Slam persa.. vero che ha fatto comunque una stagione molto positiva fino ad oggi, quindi questo ko ci può stare, specie se da un fenomeno come Carlitos, però, mah, sembrato fatalista, forse troppo
Bisogna dire che:
Nelle due volte che Alcaraz è salito al numero uno, in entrambi i casi il suo rivale ha avuto delle vicissitudini regolamentari che gli hanno impedito di giocare quanto avrebbero voluto.
La stagione di Jannik è stata condizionata dallo stop. Ha raggiunto una intensità atletica mei vista per Wimbledon, adesso è parso ad un livello ben più basso
Alcaraz ha comunque imparato a gestire meglio la sua stagione, rimanendo in forma da aprile a settembre (vediamo i prossimi due mesi), è arrivato ad un punteggio mai raggiunto in classifica.
Jannik quest’anno si è concentrato sugli slam. Con grandi risultati. Avrà sicuramente modo di fare ragionamenti su come è andata questa stagione e gestire al massimo il suo fisico.
Ricordiamoci la condizione strepitosa di Jannik a Wimbledon.
È probabilmente arrivata anche grazie allo stop, dove ha lavorato per i tornei successivi, ma ha anche portato ad un us Open meno brillante.
La stagione è lunga i tornei sono tanti, vedremo che andamento avrà la prossima stagione del nostro. Gli equilibri con Alcara sono ancora piuttosto fluidi, ci sono aspetti tecnico-tattici ancora in evoluzione e la condizione del momento è spesso determinante. Per questo pianificare la stagione in maniera organica diventa basilare.
La sua dovrà essere un “splendida ossessione”.
La sconfitta di ieri sicuramente lascia una cicatrice che vorrà rimarginare, paradossalmente più di quella di Parigi perché non ci si aspettava arrivasse ad un punto dalla vittoria su quella superficie.
Ora dovrà resettare,rivedere i match del torneo ed in particolare la finale,capire cos’è mancato nei colpi d’inizio gioco e come ha gestito tatticamente il match.
È stato un anno turbolento,anche a livello di staff ma lui è stato straordinario nel mantenere il suo standard.
Ora calma e lavoro.
Bravo Mazzoni, un pezzo ragionevole e ragionato, anche se manca il “tassello” della Davis Cup che potrebbe lanciare l’Italia (di Sinner!) nell’Olimpo dei vincitori…
A Torino il nostro campione potrebbe arrivare anche in finale, con le sole armi attuali ed il sostegno del pubblico.
A Pechino non ci dovrebbe essere Carlos e quindi a seguire Shanghai, Basilea/Vienna, Parigi (?), Finals e Davis.
C’è lo spazio per difendere molti punti e ricavare molte soddisfazioni!
L’ho visto sereno dopo la sconfitta… poi ci saranno sempre gli ultras, che dicono una marea di cazzate, noi, che abbiamo un quoziente intellettivo leggermente superiore al vostro, semplicemente ci godiamo la loro rivalità consapevoli che sarà così per tanti anni a venire