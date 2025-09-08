Ranking WTA: La situazione di questa settimana. Amanda Anisimova al n.4 del mondo
08/09/2025 06:41 Nessun commento
Classifica Wta Entry System Singolo (08-09-2025)
1
Best: 1
--
0
Aryna Sabalenka
BLR, 05-05-1998
11225
Punti
18
Tornei
2
Best: 1
--
0
Iga Swiatek
POL, 31-05-2001
7933
Punti
16
Tornei
3
Best: 2
--
0
Coco Gauff
USA, 13-03-2004
7874
Punti
19
Tornei
4
Best: 4
▲
5
Amanda Anisimova
USA, 31-08-2001
5159
Punti
21
Tornei
5
Best: 5
--
0
Mirra Andreeva
RUS, 0
4793
Punti
19
Tornei
6
Best: 5
--
0
Madison Keys
USA, 17-02-1995
4579
Punti
19
Tornei
7
Best: 3
▼
-3
Jessica Pegula
USA, 24-02-1994
4383
Punti
22
Tornei
8
Best: 4
--
0
Jasmine Paolini
ITA, 04-01-1996
4006
Punti
19
Tornei
9
Best: 4
▼
-2
Qinwen Zheng
CHN, 08-10-2002
4003
Punti
16
Tornei
10
Best: 3
--
0
Elena Rybakina
KAZ, 17-06-1999
3833
Punti
21
Tornei
11
Best: 11
▲
1
Ekaterina Alexandrova
RUS, 15-11-1994
3026
Punti
25
Tornei
12
Best: 12
▲
2
Clara Tauson
DEN, 21-12-2002
2721
Punti
24
Tornei
13
Best: 3
▲
2
Elina Svitolina
UKR, 12-09-1994
2606
Punti
15
Tornei
14
Best: 1
▲
10
Naomi Osaka
JPN, 16-10-1997
2489
Punti
16
Tornei
15
Best: 8
▼
-2
Karolina Muchova
CZE, 21-08-1996
2488
Punti
16
Tornei
16
Best: 8
▲
2
Daria Kasatkina
AUS, 07-05-1997
2421
Punti
25
Tornei
17
Best: 4
▲
2
Belinda Bencic
SUI, 10-03-1997
2334
Punti
19
Tornei
18
Best: 8
▼
-7
Emma Navarro
USA, 18-05-2001
2310
Punti
26
Tornei
19
Best: 19
▼
-2
Diana Shnaider
RUS, 0
2246
Punti
27
Tornei
20
Best: 2
▼
-4
Paula Badosa
ESP, 15-11-1997
2195
Punti
19
Tornei
21
Best: 12
▼
-1
Liudmila Samsonova
RUS, 11-11-1998
2049
Punti
23
Tornei
22
Best: 12
▼
-1
Elise Mertens
BEL, 17-11-1995
2019
Punti
23
Tornei
23
Best: 23
--
0
Victoria Mboko
CAN, 0
1841
Punti
22
Tornei
24
Best: 5
▲
2
Jelena Ostapenko
LAT, 08-06-1997
1780
Punti
21
Tornei
25
Best: 16
▲
3
Marta Kostyuk
UKR, 28-06-2002
1766
Punti
21
Tornei
26
Best: 9
▼
-1
Veronika Kudermetova
RUS, 24-04-1997
1763
Punti
25
Tornei
27
Best: 10
▼
-5
Beatriz Haddad Maia
BRA, 30-05-1996
1731
Punti
26
Tornei
28
Best: 13
▲
2
Leylah Fernandez
CAN, 06-09-2002
1684
Punti
26
Tornei
29
Best: 23
▲
3
Linda Noskova
CZE, 17-11-2004
1670
Punti
21
Tornei
30
Best: 22
▲
3
Magdalena Frech
POL, 15-12-1997
1648
Punti
26
Tornei
31
Best: 4
▼
-4
Sofia Kenin
USA, 14-11-1998
1648
Punti
25
Tornei
32
Best: 11
▼
-3
Anna Kalinskaya
RUS, 02-12-1998
1582
Punti
22
Tornei
33
Best: 21
▼
-2
Dayana Yastremska
UKR, 15-05-2000
1559
Punti
23
Tornei
34
Best: 34
▲
2
Emma Raducanu
GBR, 0
1546
Punti
20
Tornei
35
Best: 32
▼
-1
Xinyu Wang
CHN, 26-09-2001
1466
Punti
26
Tornei
36
Best: 6
▲
24
Marketa Vondrousova
CZE, 28-06-1999
1443
Punti
11
Tornei
37
Best: 19
--
0
Magda Linette
POL, 12-02-1992
1404
Punti
25
Tornei
38
Best: 33
▼
-3
Rebecca Sramkova
SVK, 19-10-1996
1390
Punti
28
Tornei
39
Best: 30
▲
2
Mccartney Kessler
USA, 08-07-1999
1370
Punti
26
Tornei
40
Best: 2
▲
22
Barbora Krejcikova
CZE, 18-12-1995
1344
Punti
13
Tornei
41
Best: 32
▼
-2
Olga Danilovic
SRB, 23-01-2001
1328
Punti
20
Tornei
42
Best: 29
▼
-4
Ashlyn Krueger
USA, 07-05-2004
1314
Punti
23
Tornei
43
Best: 43
▲
7
Jaqueline Cristian
ROU, 05-06-1998
1281
Punti
26
Tornei
44
Best: 27
▲
8
Laura Siegemund
GER, 04-03-1988
1276
Punti
23
Tornei
45
Best: 45
▼
-2
Maya Joint
AUS, 0
1261
Punti
30
Tornei
46
Best: 44
▲
12
Ann Li
USA, 26-06-2000
1254
Punti
28
Tornei
47
Best: 47
▼
-1
Lois Boisson
FRA, 0
1229
Punti
16
Tornei
48
Best: 24
▼
-4
Marie Bouzkova
CZE, 21-07-1998
1227
Punti
25
Tornei
49
Best: 47
▼
-2
Hailey Baptiste
USA, 03-11-2001
1221
Punti
27
Tornei
50
Best: 50
▼
-10
Jessica Bouzas Maneiro
ESP, 0
1196
Punti
24
Tornei
51
Best: 36
▼
-9
Tatjana Maria
GER, 08-08-1987
1193
Punti
35
Tornei
52
Best: 11
▼
-7
Anastasia Pavlyuchenkova
RUS, 03-07-1991
1185
Punti
16
Tornei
53
Best: 44
▼
-2
Sonay Kartal
GBR, 28-10-2001
1137
Punti
22
Tornei
54
Best: 23
▼
-6
Katie Boulter
GBR, 01-08-1996
1108
Punti
23
Tornei
55
Best: 3
▲
9
Maria Sakkari
GRE, 25-07-1995
1091
Punti
23
Tornei
56
Best: 55
▲
3
Eva Lys
GER, 12-01-2002
1079
Punti
21
Tornei
57
Best: 21
▼
-4
Anastasia Potapova
RUS, 30-03-2001
1076
Punti
22
Tornei
58
Best: 40
▼
-2
Alycia Parks
USA, 31-12-2000
1070
Punti
34
Tornei
59
Best: 28
▼
-5
Peyton Stearns
USA, 08-10-2001
1067
Punti
23
Tornei
60
Best: 20
▼
-5
Yulia Putintseva
KAZ, 07-01-1995
1065
Punti
26
Tornei
61
Best: 61
▲
14
Alexandra Eala
PHI, 0
1054
Punti
28
Tornei
62
Best: 56
▲
33
Cristina Bucsa
ESP, 01-01-1998
1025
Punti
27
Tornei
63
Best: 58
▲
3
Suzan Lamens
NED, 05-07-1999
1009
Punti
31
Tornei
64
Best: 46
▼
-7
Lucia Bronzetti
ITA, 10-12-1998
1008
Punti
28
Tornei
65
Best: 54
▲
2
Polina Kudermetova
RUS, 04-06-2003
1000
Punti
28
Tornei
66
Best: 21
▲
5
Sorana Cirstea
ROU, 07-04-1990
998
Punti
18
Tornei
67
Best: 7
▼
-6
Danielle Collins
USA, 13-12-1993
997
Punti
18
Tornei
68
Best: 17
▼
-19
Donna Vekic
CRO, 28-06-1996
992
Punti
22
Tornei
69
Best: 33
▼
-6
Camila Osorio
COL, 22-12-2001
979
Punti
22
Tornei
70
Best: 35
▲
2
Viktorija Golubic
SUI, 16-10-1992
975
Punti
23
Tornei
71
Best: 34
▲
9
Anna Blinkova
RUS, 10-09-1998
938
Punti
30
Tornei
72
Best: 72
▼
-3
Antonia Ruzic
CRO, 0
935
Punti
29
Tornei
73
Best: 73
--
0
Iva Jovic
USA, 0
914
Punti
20
Tornei
74
Best: 74
▲
7
Zeynep Sonmez
TUR, 30-04-2002
914
Punti
26
Tornei
75
Best: 63
▼
-7
Yuliia Starodubtseva
UKR, 17-02-2000
911
Punti
30
Tornei
76
Best: 60
▼
-11
Kamilla Rakhimova
RUS, 28-08-2001
906
Punti
32
Tornei
77
Best: 77
▲
19
Tereza Valentova
CZE, 0
903
Punti
17
Tornei
78
Best: 27
▼
-2
Katerina Siniakova
CZE, 10-05-1996
900
Punti
26
Tornei
79
Best: 2
▼
-2
Ons Jabeur
TUN, 28-08-1994
893
Punti
15
Tornei
80
Best: 80
▲
10
Anastasia Zakharova
RUS, 18-01-2002
892
Punti
33
Tornei
81
Best: 39
▲
7
Varvara Gracheva
FRA, 02-08-2000
881
Punti
26
Tornei
82
Best: 64
▼
-8
Solana Sierra
ARG, 17-06-2004
881
Punti
22
Tornei
83
Best: 83
▲
8
Elsa Jacquemot
FRA, 03-05-2003
878
Punti
38
Tornei
84
Best: 51
▼
-2
Renata Zarazua
MEX, 30-09-1997
871
Punti
30
Tornei
85
Best: 84
▲
4
Francesca Jones
GBR, 19-09-2000
864
Punti
24
Tornei
86
Best: 76
▼
-2
Emiliana Arango
COL, 28-11-2000
857
Punti
28
Tornei
87
Best: 87
▼
-1
Aoi Ito
JPN, 0
855
Punti
30
Tornei
88
Best: 60
▼
-5
Kimberly Birrell
AUS, 29-04-1998
841
Punti
29
Tornei
89
Best: 21
▼
-2
Jil Teichmann
SUI, 15-07-1997
838
Punti
25
Tornei
90
Best: 41
▼
-12
Caroline Dolehide
USA, 05-09-1998
827
Punti
25
Tornei
91
Best: 32
▼
-12
Ajla Tomljanovic
AUS, 07-05-1993
826
Punti
26
Tornei
92
Best: 29
▼
-7
Elisabetta Cocciaretto
ITA, 25-01-2001
810
Punti
26
Tornei
93
Best: 47
▲
1
Moyuka Uchijima
JPN, 11-08-2001
807
Punti
30
Tornei
94
Best: 54
▲
7
Caty Mcnally
USA, 20-11-2001
799
Punti
21
Tornei
95
Best: 91
▼
-2
Leolia Jeanjean
FRA, 14-08-1995
799
Punti
35
Tornei
96
Best: 51
▼
-26
Elena-Gabriela Ruse
ROU, 06-11-1997
779
Punti
21
Tornei
97
Best: 50
--
0
Anna Bondar
HUN, 27-05-1997
779
Punti
31
Tornei
98
Best: 46
--
0
Viktoriya Tomova
BUL, 25-02-1995
773
Punti
28
Tornei
99
Best: 79
--
0
Dalma Galfi
HUN, 13-08-1998
767
Punti
28
Tornei
100
Best: 48
▲
7
Diane Parry
FRA, 01-09-2002
764
Punti
23
Tornei
101
Best: 101
▲
3
Ella Seidel
GER, 0
739
Punti
29
Tornei
102
Best: 36
▼
-2
Yue Yuan
CHN, 25-09-1998
735
Punti
27
Tornei
103
Best: 31
▼
-1
Mayar Sherif
EGY, 05-05-1996
734
Punti
28
Tornei
104
Best: 36
▼
-1
Elina Avanesyan
ARM, 17-09-2002
733
Punti
21
Tornei
105
Best: 56
▲
4
Katie Volynets
USA, 31-12-2001
714
Punti
26
Tornei
106
Best: 106
▲
20
Priscilla Hon
AUS, 10-05-1998
708
Punti
28
Tornei
107
Best: 107
▼
-2
Talia Gibson
AUS, 0
702
Punti
30
Tornei
108
Best: 62
--
0
Rebeka Masarova
SUI, 06-08-1999
694
Punti
25
Tornei
109
Best: 22
▼
-17
Irina-Camelia Begu
ROU, 26-08-1990
694
Punti
17
Tornei
110
Best: 106
▲
5
Darja Semenistaja
LAT, 16-09-2002
690
Punti
35
Tornei
111
Best: 22
▲
2
Shuai Zhang
CHN, 21-01-1989
682
Punti
19
Tornei
112
Best: 46
▲
27
Taylor Townsend
USA, 16-04-1996
675
Punti
14
Tornei
113
Best: 113
▼
-2
Sara Bejlek
CZE, 0
664
Punti
20
Tornei
114
Best: 114
▼
-2
Anca Todoni
ROU, 0
660
Punti
23
Tornei
115
Best: 59
▼
-9
Greet Minnen
BEL, 14-08-1997
659
Punti
23
Tornei
116
Best: 27
▼
-6
Bernarda Pera
USA, 03-12-1994
657
Punti
25
Tornei
117
Best: 54
▼
-1
Julia Grabher
AUT, 02-07-1996
645
Punti
31
Tornei
118
Best: 76
▲
16
Panna Udvardy
HUN, 28-09-1998
639
Punti
31
Tornei
119
Best: 119
▲
19
Veronika Erjavec
SLO, 30-12-1999
637
Punti
27
Tornei
120
Best: 112
▼
-2
Katarzyna Kawa
POL, 17-11-1992
631
Punti
28
Tornei
121
Best: 38
▼
-4
Rebecca Marino
CAN, 16-12-1990
617
Punti
27
Tornei
122
Best: 71
▲
3
Maria Lourdes Carle
ARG, 10-02-2000
599
Punti
30
Tornei
123
Best: 123
▲
7
Victoria Jimenez Kasintseva
AND, 0
599
Punti
29
Tornei
124
Best: 107
--
0
Simona Waltert
SUI, 13-12-2000
598
Punti
26
Tornei
125
Best: 125
▼
-2
Leyre Romero Gormaz
ESP, 0
590
Punti
32
Tornei
126
Best: 29
▼
-7
Aliaksandra Sasnovich
BLR, 22-03-1994
580
Punti
22
Tornei
127
Best: 127
▼
-13
Petra Marcinko
CRO, 0
580
Punti
23
Tornei
128
Best: 128
▲
1
Sinja Kraus
AUT, 29-04-2002
579
Punti
34
Tornei
129
Best: 83
▼
-8
Olivia Gadecki
AUS, 24-04-2002
576
Punti
25
Tornei
130
Best: 130
▲
19
Janice Tjen
INA, 0
575
Punti
20
Tornei
131
Best: 100
▼
-11
Mananchaya Sawangkaew
THA, 10-07-2002
573
Punti
20
Tornei
132
Best: 132
▲
4
Joanna Garland
TPE, 16-07-2001
563
Punti
24
Tornei
133
Best: 1
▼
-1
Victoria Azarenka
BLR, 31-07-1989
556
Punti
13
Tornei
134
Best: 121
▲
43
Maja Chwalinska
POL, 11-10-2001
544
Punti
22
Tornei
135
Best: 41
▼
-4
Arantxa Rus
NED, 13-12-1990
538
Punti
32
Tornei
136
Best: 105
▲
1
Whitney Osuigwe
USA, 17-04-2002
522
Punti
31
Tornei
137
Best: 137
▲
13
Linda Fruhvirtova
CZE, 0
511
Punti
25
Tornei
138
Best: 112
▲
3
Maddison Inglis
AUS, 14-01-1998
511
Punti
27
Tornei
139
Best: 49
▲
8
Xiyu Wang
CHN, 28-03-2001
510
Punti
20
Tornei
140
Best: 116
▼
-12
Ena Shibahara
JPN, 12-02-1998
506
Punti
24
Tornei
141
Best: 85
▲
3
Jodie Burrage
GBR, 28-05-1999
503
Punti
32
Tornei
142
Best: 19
▼
-20
Varvara Lepchenko
USA, 21-05-1986
499
Punti
38
Tornei
143
Best: 84
▼
-3
Astra Sharma
AUS, 11-09-1995
499
Punti
32
Tornei
144
Best: 45
▼
-11
Nuria Parrizas Diaz
ESP, 15-07-1991
498
Punti
28
Tornei
145
Best: 39
▲
19
Lulu Sun
NZL, 14-04-2001
495
Punti
25
Tornei
146
Best: 97
▲
6
Jana Fett
CRO, 02-11-1996
493
Punti
22
Tornei
147
Best: 147
▲
13
Dominika Salkova
CZE, 0
492
Punti
22
Tornei
148
Best: 99
▼
-3
Lucrezia Stefanini
ITA, 15-05-1998
491
Punti
29
Tornei
149
Best: 138
▲
14
Oksana Selekhmeteva
RUS, 13-01-2003
489
Punti
22
Tornei
150
Best: 22
▼
-2
Tamara Zidansek
SLO, 26-12-1997
480
Punti
22
Tornei
151
Best: 58
--
0
Louisa Chirico
USA, 16-05-1996
477
Punti
32
Tornei
152
Best: 25
▼
-17
Anhelina Kalinina
UKR, 07-02-1997
473
Punti
18
Tornei
153
Best: 71
--
0
Tamara Korpatsch
GER, 12-05-1995
465
Punti
30
Tornei
154
Best: 58
▲
7
Kaja Juvan
SLO, 25-11-2000
463
Punti
15
Tornei
155
Best: 114
▲
3
Marina Stakusic
CAN, 27-11-2004
457
Punti
24
Tornei
156
Best: 81
--
0
Nina Stojanovic
SRB, 30-07-1996
456
Punti
20
Tornei
157
Best: 20
▼
-2
Daria Saville
AUS, 05-03-1994
450
Punti
19
Tornei
158
Best: 158
▼
-4
Lanlana Tararudee
THA, 0
448
Punti
25
Tornei
159
Best: 159
▲
35
Alina Charaeva
RUS, 27-05-2002
447
Punti
32
Tornei
160
Best: 93
▲
31
Maria Timofeeva
RUS, 18-11-2003
444
Punti
25
Tornei
161
Best: 161
▲
7
Darja Vidmanova
CZE, 09-01-2003
444
Punti
16
Tornei
162
Best: 125
▼
-20
Xinyu Gao
CHN, 21-11-1997
434
Punti
24
Tornei
163
Best: 163
▲
30
Alina Korneeva
RUS, 0
433
Punti
17
Tornei
164
Best: 147
▲
2
Destanee Aiava
AUS, 10-05-2000
431
Punti
22
Tornei
165
Best: 38
▼
-6
Heather Watson
GBR, 19-05-1992
431
Punti
22
Tornei
166
Best: 153
▼
-9
Kathinka Von Deichmann
LIE, 16-05-1994
431
Punti
33
Tornei
167
Best: 104
▼
-40
Jessika Ponchet
FRA, 26-09-1996
427
Punti
25
Tornei
168
Best: 168
▲
32
Miriam Bulgaru
ROU, 08-10-1998
421
Punti
30
Tornei
169
Best: 169
▼
-7
Hanne Vandewinkel
BEL, 0
418
Punti
27
Tornei
170
Best: 32
▼
-27
Sara Sorribes Tormo
ESP, 08-10-1996
415
Punti
14
Tornei
171
Best: 171
▲
17
Linda Klimovicova
POL, 0
415
Punti
17
Tornei
172
Best: 154
▼
-3
Iryna Shymanovich
BLR, 30-06-1997
414
Punti
25
Tornei
173
Best: 173
▲
8
Sofia Costoulas
BEL, 0
414
Punti
25
Tornei
174
Best: 174
▼
-7
Celine Naef
SUI, 0
413
Punti
23
Tornei
175
Best: 170
▲
27
Oleksandra Oliynykova
UKR, 03-01-2001
411
Punti
24
Tornei
176
Best: 176
▲
2
Clervie Ngounoue
USA, 0
407
Punti
21
Tornei
177
Best: 4
▼
-3
Caroline Garcia
FRA, 16-10-1993
406
Punti
10
Tornei
178
Best: 165
▼
-13
Nuria Brancaccio
ITA, 24-06-2000
406
Punti
23
Tornei
179
Best: 178
▲
3
Ana Sofia Sánchez
MEX, 13-04-1994
405
Punti
29
Tornei
180
Best: 180
▲
18
Emerson Jones
AUS, 0
404
Punti
17
Tornei
181
Best: 173
▲
9
Guiomar Maristany Zuleta De Reales
ESP, 19-02-1999
402
Punti
29
Tornei
182
Best: 105
▼
-2
Mai Hontama
JPN, 30-08-1999
398
Punti
29
Tornei
183
Best: 4
▼
-10
Bianca Andreescu
CAN, 16-06-2000
396
Punti
11
Tornei
184
Best: 114
▲
5
Sijia Wei
CHN, 05-12-2003
395
Punti
24
Tornei
185
Best: 105
▼
-14
Daria Snigur
UKR, 27-03-2002
391
Punti
25
Tornei
186
Best: 186
▼
-1
Robin Montgomery
USA, 0
389
Punti
14
Tornei
187
Best: 14
▲
8
Petra Martic
CRO, 19-01-1991
389
Punti
18
Tornei
188
Best: 93
▼
-13
Julia Riera
ARG, 29-05-2002
387
Punti
24
Tornei
189
Best: 135
▼
-2
Arianne Hartono
NED, 21-04-1996
387
Punti
29
Tornei
190
Best: 190
▼
-44
Tatiana Prozorova
RUS, 0
383
Punti
20
Tornei
191
Best: 191
▼
-12
Kaitlin Quevedo
ESP, 0
379
Punti
24
Tornei
192
Best: 178
▼
-9
Carson Branstine
CAN, 09-09-2000
376
Punti
24
Tornei
193
Best: 100
▲
12
Laura Pigossi
BRA, 02-08-1994
376
Punti
32
Tornei
194
Best: 45
▲
2
Anna-Lena Friedsam
GER, 01-02-1994
375
Punti
21
Tornei
195
Best: 195
▼
-19
Lola Radivojevic
SRB, 0
371
Punti
27
Tornei
196
Best: 196
▲
1
Barbora Palicova
CZE, 0
368
Punti
28
Tornei
197
Best: 164
▲
4
Himeno Sakatsume
JPN, 03-08-2001
367
Punti
25
Tornei
198
Best: 198
▲
5
Hanyu Guo
CHN, 18-05-1998
363
Punti
22
Tornei
199
Best: 176
▲
10
Manon Leonard
FRA, 20-01-2001
359
Punti
33
Tornei
200
Best: 119
▲
8
Lizette Cabrera
AUS, 19-12-1997
359
Punti
30
Tornei
201
Best: 172
▼
-9
Anouk Koevermans
NED, 02-01-2004
355
Punti
26
Tornei
202
Best: 56
▼
-16
Nao Hibino
JPN, 28-11-1994
352
Punti
29
Tornei
203
Best: 174
▲
35
Andrea Lazaro Garcia
ESP, 04-11-1994
349
Punti
29
Tornei
204
Best: 178
--
0
Kyoka Okamura
JPN, 06-10-1995
346
Punti
30
Tornei
205
Best: 196
▼
-6
Justina Mikulskyte
LTU, 06-02-1996
341
Punti
33
Tornei
206
Best: 206
▼
-34
Erika Andreeva
RUS, 0
338
Punti
22
Tornei
207
Best: 26
▼
-1
Lauren Davis
USA, 09-10-1993
338
Punti
20
Tornei
208
Best: 208
▲
24
Tyra Caterina Grant
ITA, 0
337
Punti
18
Tornei
209
Best: 209
▲
22
Elena Pridankina
RUS, 0
337
Punti
25
Tornei
210
Best: 210
▲
8
Cadence Brace
CAN, 0
337
Punti
24
Tornei
211
Best: 211
▲
4
Hina Inoue
USA, 0
333
Punti
28
Tornei
212
Best: 212
▲
1
Matilde Jorge
POR, 07-04-2004
333
Punti
28
Tornei
213
Best: 108
▲
9
Ekaterine Gorgodze
GEO, 03-12-1991
332
Punti
23
Tornei
214
Best: 214
▼
-2
Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
FRA, 0
330
Punti
25
Tornei
215
Best: 176
▲
4
Francisca Jorge
POR, 21-04-2000
329
Punti
29
Tornei
216
Best: 152
▼
-9
Raluka Serban
CYP, 17-06-1997
327
Punti
32
Tornei
217
Best: 151
--
0
Mariam Bolkvadze
GEO, 01-01-1998
322
Punti
26
Tornei
218
Best: 131
▲
32
Carol Zhao
CAN, 20-06-1995
322
Punti
31
Tornei
219
Best: 219
▲
8
Tara Wuerth
CRO, 0
320
Punti
23
Tornei
220
Best: 23
▼
-10
Mona Barthel
GER, 11-07-1990
317
Punti
20
Tornei
221
Best: 11
▲
12
Anastasija Sevastova
LAT, 13-04-1990
315
Punti
10
Tornei
222
Best: 143
▼
-8
Despina Papamichail
GRE, 09-02-1993
315
Punti
34
Tornei
223
Best: 223
▲
6
Caroline Werner
GER, 08-04-1996
313
Punti
21
Tornei
224
Best: 209
▲
11
Eva Vedder
NED, 23-11-1999
312
Punti
25
Tornei
225
Best: 162
▼
-9
Carole Monnet
FRA, 01-12-2001
310
Punti
24
Tornei
226
Best: 43
▲
8
Viktoria Hruncakova
SVK, 11-05-1998
309
Punti
29
Tornei
227
Best: 96
▲
9
Chloe Paquet
FRA, 01-07-1994
308
Punti
34
Tornei
228
Best: 228
▲
23
Nikola Bartunkova
CZE, 0
306
Punti
16
Tornei
229
Best: 177
▼
-1
Ye-Xin Ma
CHN, 10-06-1999
304
Punti
29
Tornei
230
Best: 207
▲
17
Irene Burillo
ESP, 23-07-1997
304
Punti
32
Tornei
231
Best: 231
▲
25
Silvia Ambrosio
ITA, 24-01-1997
303
Punti
27
Tornei
232
Best: 232
▼
-6
Sayaka Ishii
JPN, 0
302
Punti
21
Tornei
233
Best: 164
▲
7
Susan Bandecchi
SUI, 01-07-1998
301
Punti
27
Tornei
234
Best: 139
▼
-9
Tessah Andrianjafitrimo
FRA, 11-10-1998
299
Punti
23
Tornei
235
Best: 121
▲
6
Anastasia Gasanova
RUS, 15-05-1999
298
Punti
21
Tornei
236
Best: 31
▲
6
Zarina Diyas
KAZ, 18-10-1993
297
Punti
21
Tornei
237
Best: 165
▲
6
Carolina Alves
BRA, 23-04-1996
297
Punti
30
Tornei
238
Best: 238
▲
7
Gabriela Knutson
CZE, 0
295
Punti
31
Tornei
239
Best: 170
▲
43
Lina Gjorcheska
MKD, 03-08-1994
295
Punti
26
Tornei
240
Best: 213
▲
4
Valentina Ryser
SUI, 22-03-2001
293
Punti
24
Tornei
241
Best: 233
▲
11
Julie Belgraver
FRA, 04-07-2002
293
Punti
25
Tornei
242
Best: 97
▼
-31
Arina Rodionova
AUS, 15-12-1989
291
Punti
27
Tornei
243
Best: 169
▼
-13
Hanna Chang
USA, 25-02-1998
290
Punti
32
Tornei
244
Best: 214
▲
20
Angela Fita Boluda
ESP, 12-07-1999
290
Punti
31
Tornei
245
Best: 245
▲
17
Teodora Kostovic
SRB, 0
289
Punti
13
Tornei
246
Best: 56
▼
-7
Patricia Maria Tig
ROU, 27-07-1994
288
Punti
26
Tornei
247
Best: 90
▲
25
Harmony Tan
FRA, 11-09-1997
284
Punti
29
Tornei
248
Best: 168
▲
5
Elvina Kalieva
USA, 27-07-2003
283
Punti
29
Tornei
249
Best: 225
▲
5
Camilla Rosatello
ITA, 28-05-1995
282
Punti
22
Tornei
250
Best: 250
▲
5
Anna Rogers
USA, 21-03-1998
282
Punti
31
Tornei
251
Best: 61
▼
-67
Jule Niemeier
GER, 12-08-1999
281
Punti
22
Tornei
252
Best: 88
▲
5
Aliona Bolsova
ESP, 06-11-1997
280
Punti
27
Tornei
253
Best: 253
▲
35
Julia Avdeeva
RUS, 0
277
Punti
23
Tornei
254
Best: 254
▲
20
Kristina Dmitruk
BLR, 0
276
Punti
17
Tornei
255
Best: 255
▲
11
Sara Saito
JPN, 0
276
Punti
27
Tornei
256
Best: 256
▲
27
Ayana Akli
USA, 0
273
Punti
28
Tornei
257
Best: 97
▼
-34
Elizabeth Mandlik
USA, 19-05-2001
273
Punti
26
Tornei
258
Best: 258
▼
-9
Giorgia Pedone
ITA, 0
272
Punti
27
Tornei
259
Best: 259
▼
-13
Taylah Preston
AUS, 0
271
Punti
24
Tornei
260
Best: 260
▲
1
Amarissa Toth
HUN, 0
270
Punti
19
Tornei
261
Best: 70
▼
-40
Harriet Dart
GBR, 28-07-1996
268
Punti
21
Tornei
262
Best: 262
▲
3
Amarni Banks
GBR, 0
267
Punti
24
Tornei
263
Best: 110
▲
13
Ylena In-Albon
SUI, 06-03-1999
267
Punti
26
Tornei
264
Best: 203
▼
-40
Carlota Martinez Cirez
ESP, 13-02-2001
264
Punti
31
Tornei
265
Best: 265
▼
-17
Kayla Cross
CAN, 0
264
Punti
31
Tornei
266
Best: 266
▲
3
Wakana Sonobe
JPN, 0
261
Punti
13
Tornei
267
Best: 267
▲
3
Anastasiia Sobolieva
UKR, 0
260
Punti
30
Tornei
268
Best: 268
▲
3
Alice Rame
FRA, 09-11-1997
260
Punti
24
Tornei
269
Best: 256
▲
11
Nicole Fossa Huergo
ITA, 26-05-1995
259
Punti
31
Tornei
270
Best: 254
▼
-7
Mei Yamaguchi
JPN, 14-06-1999
257
Punti
35
Tornei
271
Best: 220
▼
-51
Sada Nahimana
BDI, 21-04-2001
256
Punti
23
Tornei
272
Best: 272
▲
3
Renata Jamrichova
SVK, 0
255
Punti
22
Tornei
273
Best: 273
▲
4
Carol Young Suh Lee
USA, 0
253
Punti
21
Tornei
274
Best: 274
▼
-6
Nastasja Schunk
GER, 0
250
Punti
26
Tornei
275
Best: 136
▲
16
Katherine Sebov
CAN, 05-01-1999
249
Punti
25
Tornei
276
Best: 144
▲
10
Leonie Kung
SUI, 21-10-2000
248
Punti
34
Tornei
277
Best: 105
▼
-17
Marina Bassols Ribera
ESP, 13-12-1999
248
Punti
29
Tornei
278
Best: 278
▲
28
Fiona Crawley
USA, 0
248
Punti
14
Tornei
279
Best: 237
▼
-42
Wushuang Zheng
CHN, 29-11-1998
246
Punti
22
Tornei
280
Best: 31
▲
22
Lin Zhu
CHN, 28-01-1994
242
Punti
12
Tornei
281
Best: 213
▼
-3
Haruka Kaji
JPN, 25-09-1994
239
Punti
30
Tornei
282
Best: 104
▼
-24
Irina Bara
ROU, 18-03-1995
239
Punti
24
Tornei
283
Best: 175
▼
-4
Ayano Shimizu
JPN, 11-04-1998
239
Punti
22
Tornei
284
Best: 136
▲
10
Gabriela Lee
ROU, 23-08-1995
238
Punti
22
Tornei
285
Best: 266
▲
36
Tina Smith
AUS, 12-06-2002
237
Punti
26
Tornei
286
Best: 158
▼
-2
Ekaterina Makarova
RUS, 15-02-1996
236
Punti
34
Tornei
287
Best: 204
▲
11
Sakura Hosogi
JPN, 25-03-2000
235
Punti
23
Tornei
288
Best: 132
▼
-21
Yuriko Lily Miyazaki
GBR, 11-11-1995
234
Punti
23
Tornei
289
Best: 227
▼
-2
Jazmin Ortenzi
ARG, 20-11-2001
234
Punti
19
Tornei
290
Best: 290
▲
13
Alisa Oktiabreva
RUS, 0
233
Punti
12
Tornei
291
Best: 288
▲
51
Kajsa Rinaldo Persson
SWE, 11-11-1997
233
Punti
21
Tornei
292
Best: 292
▲
9
Polina Iatcenko
RUS, 0
233
Punti
20
Tornei
293
Best: 168
▲
19
Xiaodi You
CHN, 12-05-1996
231
Punti
26
Tornei
294
Best: 280
▲
1
Sohyun Park
KOR, 02-07-2002
230
Punti
22
Tornei
295
Best: 266
▲
9
Mariia Tkacheva
RUS, 17-12-2001
228
Punti
17
Tornei
296
Best: 296
▲
9
Luisina Giovannini
ARG, 0
228
Punti
16
Tornei
297
Best: 39
▼
-1
Ana Bogdan
ROU, 25-11-1992
227
Punti
14
Tornei
298
Best: 298
▼
-5
Ariana Geerlings
ESP, 0
227
Punti
26
Tornei
299
Best: 18
▼
-14
Martina Trevisan
ITA, 03-11-1993
225
Punti
11
Tornei
300
Best: 300
▲
14
Mia Ristic
SRB, 0
222
Punti
30
Tornei
301
Best: 292
▼
-2
Aurora Zantedeschi
ITA, 02-11-2000
222
Punti
24
Tornei
302
Best: 292
▲
16
Zhibek Kulambayeva
KAZ, 26-03-2000
221
Punti
29
Tornei
303
Best: 231
▲
4
Valeriya Strakhova
UKR, 09-06-1995
220
Punti
33
Tornei
304
Best: 69
▲
6
Dalila Jakupovic
SLO, 24-03-1991
220
Punti
33
Tornei
305
Best: 305
▲
25
Alana Smith
USA, 09-11-1999
218
Punti
24
Tornei
306
Best: 153
▼
-9
Selena Janicijevic
FRA, 23-07-2002
216
Punti
34
Tornei
307
Best: 293
▼
-7
Dayeon Back
KOR, 24-01-2002
216
Punti
19
Tornei
308
Best: 308
▼
-49
Han Shi
CHN, 0
215
Punti
27
Tornei
309
Best: 309
▼
-28
Xinxin Yao
CHN, 0
215
Punti
29
Tornei
310
Best: 190
▲
3
Maria Mateas
USA, 21-07-1999
215
Punti
32
Tornei
311
Best: 311
▲
5
Hiromi Abe
JPN, 02-05-2000
213
Punti
21
Tornei
312
Best: 82
▼
-20
Emina Bektas
USA, 30-03-1993
212
Punti
22
Tornei
313
Best: 211
▲
7
Margaux Rouvroy
FRA, 22-03-2001
209
Punti
30
Tornei
314
Best: 314
▼
-41
Lia Karatancheva
BUL, 0
209
Punti
30
Tornei
315
Best: 315
▲
4
Aliona Falei
BLR, 0
208
Punti
21
Tornei
316
Best: 205
▲
10
Jessica Pieri
ITA, 24-04-1997
204
Punti
20
Tornei
317
Best: 317
▼
-8
Mary Stoiana
USA, 0
203
Punti
14
Tornei
318
Best: 236
▲
5
Anna Siskova
CZE, 01-07-2001
203
Punti
13
Tornei
319
Best: 319
▲
3
Priska Nugroho
INA, 0
203
Punti
23
Tornei
320
Best: 320
▲
5
Laura Samson
CZE, 0
201
Punti
19
Tornei
321
Best: 321
▲
11
Tessa Johanna Brockmann
GER, 0
200
Punti
24
Tornei
322
Best: 52
▲
49
Claire Liu
USA, 25-05-2000
196
Punti
15
Tornei
323
Best: 318
▲
6
Emeline Dartron
FRA, 12-04-2000
194
Punti
19
Tornei
324
Best: 151
▲
16
Anastasia Tikhonova
RUS, 21-01-2001
193
Punti
31
Tornei
325
Best: 154
▲
2
Amandine Hesse
FRA, 16-01-1993
193
Punti
30
Tornei
326
Best: 150
▼
-18
En-Shuo Liang
TPE, 02-10-2000
192
Punti
19
Tornei
327
Best: 300
▲
4
Shrivalli Bhamidipaty
IND, 12-12-2001
190
Punti
21
Tornei
328
Best: 299
▼
-4
Francesca Curmi
MLT, 07-07-2002
190
Punti
18
Tornei
329
Best: 329
▲
7
Karina Miller
USA, 0
188
Punti
17
Tornei
330
Best: 60
▲
18
Cagla Buyukakcay
TUR, 28-09-1989
188
Punti
25
Tornei
331
Best: 162
▲
6
Jia-Jing Lu
CHN, 18-11-1989
187
Punti
28
Tornei
332
Best: 158
▼
-17
Lea Boskovic
CRO, 22-09-1999
187
Punti
26
Tornei
333
Best: 333
▲
5
Yeonwoo Ku
KOR, 15-03-2003
187
Punti
21
Tornei
334
Best: 334
▲
5
Lea Ma
USA, 01-02-2001
187
Punti
23
Tornei
335
Best: 163
▼
-18
Ipek Oz
TUR, 08-07-1999
184
Punti
30
Tornei
336
Best: 226
▲
80
Ekaterina Reyngold
RUS, 07-04-2001
184
Punti
20
Tornei
337
Best: 47
▼
-167
Yafan Wang
CHN, 30-04-1994
181
Punti
8
Tornei
338
Best: 338
▲
8
Sahaja Yamalapalli
IND, 0
180
Punti
23
Tornei
339
Best: 320
▼
-6
Jenny Duerst
SUI, 25-03-1999
179
Punti
19
Tornei
340
Best: 340
▲
10
Monika Ekstrand
USA, 0
178
Punti
13
Tornei
341
Best: 137
▲
6
Robin Anderson
USA, 12-04-1993
178
Punti
23
Tornei
342
Best: 84
▲
76
Kayla Day
USA, 28-09-1999
177
Punti
15
Tornei
343
Best: 343
▲
22
Laura Hietaranta
FIN, 0
177
Punti
19
Tornei
344
Best: 189
▼
-10
Katharina Hobgarski
GER, 18-06-1997
175
Punti
16
Tornei
345
Best: 133
▲
22
Isabella Shinikova
BUL, 25-10-1991
174
Punti
23
Tornei
346
Best: 346
▲
8
Saki Imamura
JPN, 0
173
Punti
23
Tornei
347
Best: 347
▲
46
Lilli Tagger
AUT, 0
172
Punti
14
Tornei
348
Best: 348
▲
3
Ikumi Yamazaki
JPN, 24-08-2001
172
Punti
20
Tornei
349
Best: 349
▲
89
Noma Noha Akugue
GER, 0
171
Punti
29
Tornei
350
Best: 350
▲
39
Samira De Stefano
ITA, 0
171
Punti
18
Tornei
351
Best: 222
▼
-8
Stacey Fung
CAN, 06-02-1997
170
Punti
14
Tornei
352
Best: 352
▲
3
Mingge Xu
GBR, 0
169
Punti
16
Tornei
353
Best: 322
▲
3
Tatiana Pieri
ITA, 29-03-1999
169
Punti
21
Tornei
354
Best: 328
▼
-9
Lian Tran
NED, 19-07-2002
169
Punti
25
Tornei
355
Best: 355
▼
-20
Julieta Pareja
USA, 0
168
Punti
6
Tornei
356
Best: 305
▲
25
Dalila Spiteri
ITA, 24-04-1997
168
Punti
14
Tornei
357
Best: 344
▲
2
Alicia Herrero Linana
ESP, 29-12-1998
168
Punti
18
Tornei
358
Best: 358
▲
3
Mayu Crossley
JPN, 0
167
Punti
17
Tornei
359
Best: 305
▲
9
Martyna Kubka
POL, 19-04-2001
166
Punti
22
Tornei
360
Best: 348
▲
2
Emily Appleton
GBR, 01-09-1999
165
Punti
19
Tornei
361
Best: 361
▲
2
Elena Micic
AUS, 0
165
Punti
21
Tornei
362
Best: 362
▲
16
Yidi Yang
CHN, 21-12-1999
165
Punti
24
Tornei
363
Best: 342
▲
1
Eunhye Lee
KOR, 10-05-2000
165
Punti
18
Tornei
364
Best: 36
▼
-12
Nadia Podoroska
ARG, 10-02-1997
163
Punti
6
Tornei
365
Best: 365
▲
36
Tiphanie Lemaitre
FRA, 17-05-2000
163
Punti
27
Tornei
366
Best: 179
▲
4
Anastasia Kulikova
FIN, 15-02-2000
160
Punti
23
Tornei
367
Best: 367
▼
-10
Cristina Diaz Adrover
ESP, 0
160
Punti
26
Tornei
368
Best: 361
▲
14
Stephanie Visscher
NED, 25-01-2000
159
Punti
22
Tornei
369
Best: 46
▼
-11
Oceane Dodin
FRA, 24-10-1996
158
Punti
8
Tornei
370
Best: 23
▼
-10
Lesia Tsurenko
UKR, 30-05-1989
157
Punti
6
Tornei
371
Best: 221
▲
2
Eva Guerrero Alvarez
ESP, 04-09-1999
157
Punti
18
Tornei
372
Best: 280
▲
4
Ekaterina Kazionova
RUS, 13-01-1999
156
Punti
25
Tornei
373
Best: 296
▲
21
Eri Shimizu
JPN, 28-05-1998
156
Punti
24
Tornei
374
Best: 374
--
0
Alevtina Ibragimova
RUS, 0
155
Punti
27
Tornei
375
Best: 375
--
0
Petra Hule
AUS, 0
154
Punti
20
Tornei
376
Best: 214
▼
-35
Ayla Aksu
TUR, 15-07-1996
154
Punti
17
Tornei
377
Best: 10
▼
-24
Kristina Mladenovic
FRA, 14-05-1993
153
Punti
15
Tornei
378
Best: 378
▲
2
Denislava Glushkova
BUL, 0
152
Punti
24
Tornei
379
Best: 42
▼
-68
Clara Burel
FRA, 24-03-2001
150
Punti
9
Tornei
380
Best: 314
▼
-3
Yasmine Mansouri
FRA, 15-05-2001
148
Punti
26
Tornei
381
Best: 317
▼
-15
Ilinca Amariei
ROU, 30-07-2002
147
Punti
25
Tornei
382
Best: 253
▲
3
Sapfo Sakellaridi
GRE, 01-04-2003
147
Punti
33
Tornei
383
Best: 383
▲
3
Miho Kuramochi
JPN, 0
146
Punti
25
Tornei
384
Best: 351
▲
28
Katarina Kuzmova
SVK, 07-08-2001
146
Punti
28
Tornei
385
Best: 331
▼
-41
Georgia Craciun
ROU, 14-07-1999
145
Punti
18
Tornei
386
Best: 226
▼
-17
Momoko Kobori
JPN, 22-08-1998
145
Punti
16
Tornei
387
Best: 350
--
0
Vivian Wolff
USA, 08-10-1998
145
Punti
17
Tornei
388
Best: 388
▲
2
Eryn Cayetano
USA, 0
145
Punti
19
Tornei
389
Best: 201
▲
3
Lina Glushko
ISR, 12-01-2000
143
Punti
23
Tornei
390
Best: 390
▲
9
Anouck Vrancken Peeters
NED, 0
143
Punti
22
Tornei
391
Best: 362
▲
22
Daria Kudashova
RUS, 28-03-2003
142
Punti
19
Tornei
392
Best: 103
▲
85
Katarina Zavatska
UKR, 05-02-2000
142
Punti
19
Tornei
393
Best: 317
▼
-44
Rina Saigo
JPN, 17-10-2000
142
Punti
23
Tornei
394
Best: 39
▼
-22
Aleksandra Krunic
SRB, 15-03-1993
141
Punti
14
Tornei
395
Best: 147
▲
2
Jaimee Fourlis
AUS, 17-09-1999
141
Punti
13
Tornei
396
Best: 342
▲
148
Maria Kozyreva
RUS, 22-05-1999
141
Punti
21
Tornei
397
Best: 365
▼
-6
Haley Giavara
USA, 16-10-2000
141
Punti
23
Tornei
398
Best: 398
▼
-3
Federica Urgesi
ITA, 0
139
Punti
25
Tornei
399
Best: 399
▲
6
Diletta Cherubini
ITA, 0
139
Punti
28
Tornei
400
Best: 309
▲
2
Victoria Bosio
ARG, 03-10-1994
139
Punti
18
Tornei
401
Best: 401
▲
2
Lisa Zaar
SWE, 30-04-2000
139
Punti
19
Tornei
402
Best: 402
▲
2
Amelia Rajecki
GBR, 0
138
Punti
23
Tornei
403
Best: 39
▲
4
Fiona Ferro
FRA, 12-03-1997
137
Punti
8
Tornei
404
Best: 186
▲
20
Sofia Shapatava
GEO, 12-01-1989
137
Punti
29
Tornei
405
Best: 320
▼
-7
Meiling Wang
CHN, 22-02-2000
136
Punti
16
Tornei
406
Best: 406
▲
83
Elena Ruxandra Bertea
ROU, 0
136
Punti
20
Tornei
407
Best: 296
▼
-1
Aneta Kucmova
CZE, 23-05-2000
135
Punti
21
Tornei
408
Best: 408
▲
11
Ruth Roura Llaverias
ESP, 0
132
Punti
19
Tornei
409
Best: 310
▲
6
Miriana Tona
ITA, 09-01-1995
132
Punti
15
Tornei
410
Best: 410
--
0
Martha Matoula
GRE, 0
132
Punti
21
Tornei
411
Best: 216
▲
9
Victoria Rodriguez
MEX, 22-04-1995
131
Punti
26
Tornei
412
Best: 412
▲
25
Hikaru Sato
JPN, 0
131
Punti
17
Tornei
413
Best: 296
▲
26
Daria Lodikova
RUS, 25-05-1996
129
Punti
14
Tornei
414
Best: 160
▼
-3
Ankita Raina
IND, 11-01-1993
129
Punti
24
Tornei
415
Best: 415
▲
6
Astrid Lew Yan Foon
FRA, 0
129
Punti
20
Tornei
416
Best: 221
▼
-20
Gabriela Ce
BRA, 03-03-1993
129
Punti
18
Tornei
417
Best: 143
▲
50
Valentini Grammatikopoulou
GRE, 09-02-1997
129
Punti
20
Tornei
418
Best: 418
▲
12
Veronika Podrez
UKR, 0
129
Punti
23
Tornei
419
Best: 419
▲
3
Akasha Urhobo
USA, 0
128
Punti
18
Tornei
420
Best: 420
▲
16
Yasmine Kabbaj
MAR, 0
128
Punti
22
Tornei
421
Best: 421
▲
52
Patcharin Cheapchandej
THA, 13-12-1994
128
Punti
10
Tornei
422
Best: 422
▲
43
Radka Zelnickova
SVK, 0
128
Punti
26
Tornei
423
Best: 188
--
0
Marie Benoit
BEL, 16-03-1995
127
Punti
11
Tornei
424
Best: 417
▲
1
Katarina Jokic
SRB, 19-04-1998
127
Punti
13
Tornei
425
Best: 401
▲
22
Antonia Schmidt
GER, 23-06-2001
127
Punti
21
Tornei
426
Best: 426
--
0
Matilde Paoletti
ITA, 0
125
Punti
10
Tornei
427
Best: 427
▲
2
Mathilde Lollia
FRA, 0
125
Punti
23
Tornei
428
Best: 240
▼
-1
Weronika Falkowska
POL, 17-06-2000
125
Punti
15
Tornei
429
Best: 71
▼
-21
Vitalia Diatchenko
RUS, 02-08-1990
124
Punti
14
Tornei
430
Best: 319
▼
-46
Hong Yi Cody Wong
HKG, 14-03-2002
124
Punti
17
Tornei
431
Best: 431
▲
21
Amandine Monnot
FRA, 0
124
Punti
19
Tornei
432
Best: 432
▲
11
Zuzanna Pawlikowska
POL, 0
124
Punti
22
Tornei
433
Best: 367
▼
-50
Ayumi Koshiishi
JPN, 28-07-2000
124
Punti
23
Tornei
434
Best: 434
▲
6
Olivia Lincer
POL, 0
122
Punti
15
Tornei
435
Best: 356
▲
11
Ying Zhang
CHN, 15-04-1996
121
Punti
20
Tornei
436
Best: 243
▼
-22
Anastasia Zolotareva
RUS, 18-01-2002
121
Punti
17
Tornei
437
Best: 437
▲
27
Rositsa Dencheva
BUL, 0
120
Punti
16
Tornei
438
Best: 304
▲
10
Andreea Prisacariu
ROU, 09-02-2000
119
Punti
25
Tornei
439
Best: 439
▲
10
Malaika Rapolu
USA, 0
119
Punti
12
Tornei
440
Best: 317
▲
4
Malene Helgø
NOR, 26-08-1999
118
Punti
22
Tornei
441
Best: 427
▼
-13
Ariana Arseneault
CAN, 15-06-2002
117
Punti
14
Tornei
442
Best: 442
▲
3
Zongyu Li
CHN, 0
117
Punti
18
Tornei
443
Best: 443
▲
128
Julie Struplova
CZE, 0
117
Punti
12
Tornei
444
Best: 342
▼
-13
Sandra Samir
EGY, 04-11-1997
117
Punti
21
Tornei
445
Best: 118
▲
8
Katie Swan
GBR, 24-03-1999
116
Punti
9
Tornei
446
Best: 446
▼
-11
Madison Sieg
USA, 0
116
Punti
20
Tornei
447
Best: 322
▲
7
Elena Malygina
EST, 27-05-2000
116
Punti
15
Tornei
448
Best: 410
▼
-7
Ekaterina Ovcharenko
RUS, 31-12-2000
115
Punti
22
Tornei
449
Best: 180
▲
6
Yuliya Hatouka
BLR, 24-04-2000
115
Punti
15
Tornei
450
Best: 130
▼
-62
Usue Maitane Arconada
USA, 28-10-1998
114
Punti
13
Tornei
451
Best: 219
▲
261
Alice Tubello
FRA, 30-01-2001
114
Punti
8
Tornei
452
Best: 452
▲
29
Yufei Ren
CHN, 0
113
Punti
21
Tornei
453
Best: 318
▲
44
Lisa Pigato
ITA, 21-06-2003
113
Punti
14
Tornei
454
Best: 454
▲
5
Victoria Hu
USA, 0
113
Punti
29
Tornei
455
Best: 455
▲
5
Lucciana Perez Alarcon
PER, 0
113
Punti
8
Tornei
456
Best: 456
▲
27
Alessandra Mazzola
ITA, 0
112
Punti
20
Tornei
457
Best: 199
▲
13
Naiktha Bains
GBR, 17-12-1997
112
Punti
16
Tornei
458
Best: 377
▲
8
Ane Mintegi Del Olmo
ESP, 24-10-2003
111
Punti
10
Tornei
459
Best: 200
▼
-131
Tena Lukas
CRO, 10-05-1995
111
Punti
29
Tornei
460
Best: 460
▲
2
Mia Pohankova
SVK, 0
111
Punti
5
Tornei
461
Best: 377
▼
-61
Iva Primorac
CRO, 10-04-1996
111
Punti
20
Tornei
462
Best: 352
▼
-4
Haruna Arakawa
JPN, 27-10-1999
111
Punti
22
Tornei
463
Best: 5
▼
-173
Sara Errani
ITA, 29-04-1987
110
Punti
11
Tornei
464
Best: 464
▼
-13
Martina Okalova
SVK, 0
110
Punti
20
Tornei
465
Best: 465
▼
-15
Natalija Senic
SRB, 0
110
Punti
15
Tornei
466
Best: 466
▲
68
Amelia Honer
USA, 0
109
Punti
8
Tornei
467
Best: 434
▼
-33
Meiqi Guo
CHN, 09-01-2000
109
Punti
21
Tornei
468
Best: 468
▲
3
Vittoria Paganetti
ITA, 0
108
Punti
16
Tornei
469
Best: 469
▼
-52
Vaidehee Chaudhari
IND, 0
108
Punti
18
Tornei
470
Best: 442
▲
52
Emily Seibold
GER, 01-01-2000
107
Punti
19
Tornei
471
Best: 471
▲
19
Ranah Stoiber
GBR, 0
106
Punti
21
Tornei
472
Best: 466
▲
38
Alice Gillan
GBR, 15-08-1998
106
Punti
17
Tornei
473
Best: 473
▲
14
Anja Stankovic
SRB, 0
106
Punti
18
Tornei
474
Best: 29
▲
24
Urszula Radwanska
POL, 07-12-1990
105
Punti
18
Tornei
475
Best: 404
▲
33
Mina Hodzic
GER, 06-06-2002
105
Punti
19
Tornei
476
Best: 444
▲
4
Sara Daavettila
USA, 17-12-1997
105
Punti
18
Tornei
477
Best: 442
▼
-2
Jasmijn Gimbrere
NED, 06-03-2001
105
Punti
21
Tornei
478
Best: 478
▲
4
Dasha Plekhanova
CAN, 0
104
Punti
13
Tornei
479
Best: 132
▲
5
Jamie Loeb
USA, 08-03-1995
103
Punti
19
Tornei
480
Best: 480
▲
97
Alina Granwehr
SUI, 0
103
Punti
13
Tornei
481
Best: 481
▼
-72
Nina Vargova
SVK, 0
103
Punti
21
Tornei
482
Best: 368
▲
4
Gabriella Da Silva Fick
AUS, 23-08-2000
103
Punti
17
Tornei
483
Best: 405
▲
9
Pia Lovric
SLO, 23-04-2002
103
Punti
16
Tornei
484
Best: 471
▲
20
Joelle Steur
GER, 30-03-2004
103
Punti
15
Tornei
485
Best: 485
▲
3
Ella Mcdonald
GBR, 0
102
Punti
19
Tornei
486
Best: 486
▼
-54
Anastasia Abbagnato
ITA, 0
102
Punti
22
Tornei
487
Best: 127
▼
-15
Fangzhou Liu
CHN, 12-12-1995
102
Punti
11
Tornei
488
Best: 488
▲
21
Weronika Ewald
POL, 0
102
Punti
14
Tornei
489
Best: 230
▲
4
Shiho Akita
JPN, 18-01-1990
102
Punti
18
Tornei
490
Best: 490
▲
12
Vendula Valdmannova
CZE, 0
102
Punti
10
Tornei
491
Best: 379
▼
-13
Thaisa Grana Pedretti
BRA, 15-05-1999
102
Punti
17
Tornei
492
Best: 284
▼
-59
Sara Cakarevic
FRA, 12-03-1997
101
Punti
15
Tornei
493
Best: 339
▼
-32
Diana Martynov
FRA, 25-04-2001
101
Punti
17
Tornei
494
Best: 494
▼
-38
Camilla Zanolini
ITA, 0
101
Punti
16
Tornei
495
Best: 495
▲
66
Josy Daems
GER, 0
101
Punti
17
Tornei
496
Best: 496
▲
54
Carolyn Ansari
USA, 0
101
Punti
18
Tornei
497
Best: 497
▼
-6
Luca Udvardy
HUN, 0
100
Punti
16
Tornei
498
Best: 498
▼
-56
Kira Pavlova
RUS, 0
100
Punti
18
Tornei
499
Best: 499
▼
-4
Jeline Vandromme
BEL, 0
100
Punti
9
Tornei
500
Best: 500
▼
-32
Lucija Ciric Bagaric
CRO, 0
99
Punti
22
Tornei
501
Best: 210
▼
-32
Gergana Topalova
BUL, 22-02-2000
99
Punti
16
Tornei
502
Best: 502
▲
11
Noemi Basiletti
ITA, 0
99
Punti
15
Tornei
503
Best: 503
▼
-24
Hayu Kinoshita
JPN, 0
99
Punti
17
Tornei
504
Best: 40
▼
-3
Tereza Martincova
CZE, 24-10-1994
98
Punti
12
Tornei
505
Best: 505
▲
9
Beatrice Ricci
ITA, 0
98
Punti
14
Tornei
506
Best: 338
▼
-12
Riya Bhatia
IND, 24-09-1997
98
Punti
15
Tornei
507
Best: 2
▲
36
Petra Kvitova
CZE, 08-03-1990
97
Punti
9
Tornei
508
Best: 343
▼
-1
Viktoria Morvayova
SVK, 10-03-2001
97
Punti
24
Tornei
509
Best: 509
▲
79
Jennifer Ruggeri
ITA, 0
97
Punti
15
Tornei
510
Best: 510
▼
-53
Arina Bulatova
RUS, 0
97
Punti
21
Tornei
511
Best: 511
▲
41
Yara Bartashevich
FRA, 0
95
Punti
19
Tornei
512
Best: 512
--
0
Melisa Ercan
AUS, 0
95
Punti
17
Tornei
513
Best: 513
▲
16
Isis Louise Van Den Broek
NED, 0
95
Punti
15
Tornei
514
Best: 493
▲
7
Fernanda Labrana
CHI, 13-03-1999
95
Punti
23
Tornei
515
Best: 205
--
0
Chihiro Muramatsu
JPN, 22-05-1998
95
Punti
17
Tornei
516
Best: 73
▲
41
Sachia Vickery
USA, 11-05-1995
94
Punti
8
Tornei
517
Best: 26
▼
-138
Anna Karolina Schmiedlova
SVK, 13-09-1994
94
Punti
10
Tornei
518
Best: 518
▲
28
Monika Stankiewicz
POL, 0
94
Punti
14
Tornei
519
Best: 519
▼
-3
Lavinia Tanasie
ROU, 0
94
Punti
17
Tornei
520
Best: 520
▼
-46
Alexis Blokhina
USA, 0
94
Punti
11
Tornei
521
Best: 521
▼
-3
Victoria Osuigwe
USA, 0
94
Punti
14
Tornei
522
Best: 449
▼
-16
Jada Robinson
USA, 29-01-1999
94
Punti
18
Tornei
523
Best: 169
▲
3
Yuki Naito
JPN, 16-02-2001
94
Punti
21
Tornei
524
Best: 332
▼
-39
Thasaporn Naklo
THA, 20-08-2001
93
Punti
15
Tornei
525
Best: 380
▲
15
Oana Georgeta Simion
ROU, 08-03-1996
93
Punti
22
Tornei
526
Best: 526
▲
7
Yelyzaveta Kotliar
UKR, 0
93
Punti
24
Tornei
527
Best: 527
▼
-16
Ekaterina Maklakova
RUS, 0
93
Punti
15
Tornei
528
Best: 263
▼
-25
Stephanie Wagner
GER, 17-09-1994
93
Punti
19
Tornei
529
Best: 529
▲
7
Stefania Bojica
ROU, 0
92
Punti
21
Tornei
530
Best: 530
▼
-6
Rinko Matsuda
JPN, 0
91
Punti
22
Tornei
531
Best: 531
▼
-4
Hannah Klugman
GBR, 0
90
Punti
12
Tornei
532
Best: 487
▼
-2
Verena Meliss
ITA, 21-07-1997
90
Punti
20
Tornei
533
Best: 533
▲
51
Fangran Tian
CHN, 0
90
Punti
11
Tornei
534
Best: 534
▲
51
Maria Golovina
RUS, 0
90
Punti
15
Tornei
535
Best: 217
▼
-7
Sophie Chang
USA, 28-05-1997
89
Punti
19
Tornei
536
Best: 536
▲
50
Antonia Vergara Rivera
CHI, 0
89
Punti
18
Tornei
537
Best: 335
▲
21
Ekaterina Yashina
RUS, 06-08-1993
89
Punti
26
Tornei
538
Best: 538
▼
-6
Makenna Jones
USA, 0
89
Punti
21
Tornei
539
Best: 531
▼
-8
Jessica Bertoldo
ITA, 01-10-1992
89
Punti
15
Tornei
540
Best: 540
▼
-5
Alexandra Shubladze
RUS, 0
89
Punti
8
Tornei
541
Best: 541
▼
-4
Julia Adams
USA, 0
89
Punti
22
Tornei
542
Best: 542
▼
-3
Jenny Lim
FRA, 0
88
Punti
20
Tornei
543
Best: 543
▼
-2
Maria Urrutia
ARG, 0
88
Punti
14
Tornei
544
Best: 544
▲
87
Amelie Van Impe
BEL, 0
88
Punti
16
Tornei
545
Best: 478
▼
-46
Lamis Alhussein Abdel Aziz
EGY, 24-04-1998
88
Punti
18
Tornei
546
Best: 542
▼
-4
Ania Hertel
POL, 27-10-2000
88
Punti
19
Tornei
547
Best: 547
▼
-2
Mariella Thamm
GER, 0
87
Punti
10
Tornei
548
Best: 548
▲
16
Joy De Zeeuw
NED, 0
87
Punti
19
Tornei
549
Best: 254
▼
-53
Misaki Matsuda
JPN, 21-08-1998
87
Punti
11
Tornei
550
Best: 470
▼
-25
Punnin Kovapitukted
THA, 05-02-2003
87
Punti
17
Tornei
551
Best: 551
▲
48
Kristiana Sidorova
RUS, 0
87
Punti
18
Tornei
552
Best: 398
▼
-5
Clara Vlasselaer
BEL, 03-03-2001
86
Punti
20
Tornei
553
Best: 553
▲
1
Marie Vogt
GER, 0
86
Punti
23
Tornei
554
Best: 149
▼
-6
Martina Capurro Taborda
ARG, 04-12-1997
85
Punti
16
Tornei
555
Best: 493
▼
-6
Rasheeda Mcadoo
USA, 30-06-1995
85
Punti
16
Tornei
556
Best: 352
▼
-5
Arlinda Rushiti
XKX, 27-03-1999
85
Punti
16
Tornei
557
Best: 555
▼
-2
Camila Romero
ECU, 05-10-1998
84
Punti
25
Tornei
558
Best: 558
▲
8
Boyoung Jeong
KOR, 21-05-2003
83
Punti
17
Tornei
559
Best: 559
▲
64
Jenna Defalco
USA, 0
82
Punti
19
Tornei
560
Best: 200
▲
9
Sofya Lansere
RUS, 29-09-2000
81
Punti
15
Tornei
561
Best: 149
▲
1
Katrina Scott
USA, 11-06-2004
81
Punti
12
Tornei
562
Best: 562
▼
-45
Nahia Berecoechea
FRA, 0
81
Punti
18
Tornei
563
Best: 114
▼
-58
Erika Sema
JPN, 24-11-1988
81
Punti
16
Tornei
564
Best: 1
▲
38
Venus Williams
USA, 17-06-1980
80
Punti
3
Tornei
565
Best: 190
▼
-65
Berfu Cengiz
TUR, 18-10-1999
80
Punti
12
Tornei
566
Best: 566
▼
-10
Monique Barry
NZL, 0
80
Punti
18
Tornei
567
Best: 567
▲
23
Adelina Lachinova
LAT, 0
80
Punti
15
Tornei
568
Best: 568
▼
-3
Sarah Van Emst
NED, 0
80
Punti
16
Tornei
569
Best: 463
▼
-2
Ilay Yoruk
TUR, 05-11-2001
80
Punti
17
Tornei
570
Best: 317
▲
73
Ashley Lahey
USA, 26-10-1999
80
Punti
11
Tornei
571
Best: 571
▲
20
Bianca Barbulescu
ROU, 0
80
Punti
18
Tornei
572
Best: 572
▲
70
Jana Kovackova
CZE, 0
78
Punti
9
Tornei
573
Best: 573
▼
-3
Alyssa Reguer
FRA, 0
78
Punti
22
Tornei
574
Best: 574
▼
-54
Carolina Kuhl
GER, 0
78
Punti
13
Tornei
575
Best: 575
▼
-52
Luisa Meyer Auf Der Heide
GER, 0
78
Punti
19
Tornei
576
Best: 114
▼
-100
Su Jeong Jang
KOR, 13-03-1995
77
Punti
12
Tornei
577
Best: 46
▼
-3
Danka Kovinic
MNE, 18-11-1994
76
Punti
5
Tornei
578
Best: 578
▼
-115
Luiza Fullana
BRA, 0
76
Punti
16
Tornei
579
Best: 579
▼
-4
Ziva Falkner
SLO, 0
76
Punti
20
Tornei
580
Best: 580
▼
-4
Rachel Gailis
USA, 0
76
Punti
7
Tornei
581
Best: 26
▼
-3
Tamira Paszek
AUT, 06-12-1990
76
Punti
13
Tornei
582
Best: 582
▼
-3
Francesca Pace
ITA, 0
76
Punti
16
Tornei
583
Best: 181
▲
74
Darya Astakhova
RUS, 26-01-2002
75
Punti
9
Tornei
584
Best: 584
▼
-2
Ena Koike
JPN, 0
75
Punti
18
Tornei
585
Best: 380
▼
-26
Sofia Rocchetti
ITA, 23-08-2002
75
Punti
17
Tornei
586
Best: 586
▼
-3
Anastasiya Lopata
UKR, 0
75
Punti
5
Tornei
587
Best: 150
▲
8
Hiroko Kuwata
JPN, 18-12-1990
74
Punti
22
Tornei
588
Best: 588
▼
-50
Arianna Zucchini
ITA, 0
73
Punti
13
Tornei
589
Best: 580
▼
-9
Jaeda Daniel
USA, 28-07-1999
73
Punti
18
Tornei
590
Best: 590
▲
2
Katerina Tsygourova
SUI, 11-05-2000
73
Punti
19
Tornei
591
Best: 191
▲
2
Jesika Maleckova
CZE, 16-08-1994
72
Punti
11
Tornei
592
Best: 592
▲
86
Maria Sara Popa
ROU, 0
72
Punti
21
Tornei
593
Best: 593
▲
12
Ana Candiotto
BRA, 0
72
Punti
18
Tornei
594
Best: 594
▲
14
Kristina Kroitor
RUS, 0
72
Punti
11
Tornei
595
Best: 595
▲
49
Marcelina Podlinska
POL, 27-05-1999
72
Punti
15
Tornei
596
Best: 445
▲
10
Aneta Laboutkova
CZE, 10-05-2000
72
Punti
17
Tornei
597
Best: 597
▼
-16
Sarah Iliev
FRA, 0
71
Punti
17
Tornei
598
Best: 598
▼
-1
Chenting Zhu
CHN, 0
71
Punti
12
Tornei
599
Best: 599
▲
47
Angelina Voloshchuk
POR, 0
70
Punti
13
Tornei
600
Best: 213
▲
3
Eudice Chong
HKG, 22-04-1996
70
Punti
17
Tornei
601
Best: 601
▲
58
Loes Ebeling Koning
NED, 0
70
Punti
18
Tornei
602
Best: 602
▲
38
Alena Kovackova
CZE, 0
69
Punti
8
Tornei
603
Best: 297
▲
4
Julieta Estable
ARG, 15-07-1997
69
Punti
16
Tornei
604
Best: 348
▼
-44
Kamilla Bartone
LAT, 07-06-2002
69
Punti
12
Tornei
605
Best: 605
▼
-11
Johanne Svendsen
DEN, 0
69
Punti
13
Tornei
606
Best: 606
▲
75
Ellie Schoppe
USA, 0
69
Punti
13
Tornei
607
Best: 572
▼
-35
Eva Voracek
GER, 26-03-1999
69
Punti
14
Tornei
608
Best: 492
▲
4
Amy Zhu
USA, 28-10-1994
69
Punti
21
Tornei
609
Best: 190
▼
-41
Alice Robbe
FRA, 10-05-2000
69
Punti
21
Tornei
610
Best: 504
▼
-57
Celia Cervino Ruiz
ESP, 14-12-1997
68
Punti
13
Tornei
611
Best: 611
▲
7
Maria Martinez Vaquero
ESP, 0
68
Punti
11
Tornei
612
Best: 601
▼
-1
Jiangxue Han
CHN, 28-11-2001
68
Punti
16
Tornei
613
Best: 613
▼
-24
Lidia Encheva
BUL, 0
68
Punti
16
Tornei
614
Best: 614
▲
8
Astrid Cirotte
FRA, 0
68
Punti
19
Tornei
615
Best: 615
▲
2
Daria Egorova
RUS, 0
67
Punti
7
Tornei
616
Best: 456
▲
127
Aunchisa Chanta
THA, 12-09-2002
67
Punti
10
Tornei
617
Best: 617
▲
57
Varvara Panshina
RUS, 0
67
Punti
13
Tornei
618
Best: 618
▼
-8
Gina Dittmann
GER, 0
67
Punti
15
Tornei
619
Best: 619
▲
2
Eva Maria Ionescu
ROU, 0
67
Punti
19
Tornei
620
Best: 440
▼
-33
Noelia Zeballos
BOL, 02-05-1994
66
Punti
17
Tornei
621
Best: 621
▲
3
Evialina Laskevich
BLR, 0
66
Punti
12
Tornei
622
Best: 375
▼
-24
Olga Helmi
DEN, 27-03-2000
66
Punti
15
Tornei
623
Best: 623
▲
2
Esther Adeshina
GBR, 04-10-2001
66
Punti
18
Tornei
624
Best: 593
▲
2
Alba Rey Garcia
ESP, 29-06-2002
66
Punti
21
Tornei
625
Best: 504
▼
-12
Adrienn Nagy
HUN, 24-03-2001
66
Punti
22
Tornei
626
Best: 374
▲
4
Valeriia Iushchenko
RUS, 26-06-1999
65
Punti
10
Tornei
627
Best: 557
▼
-13
Draginja Vukovic
SRB, 27-04-2000
65
Punti
15
Tornei
628
Best: 487
▲
111
Elena Milovanovic
SRB, 31-01-2001
65
Punti
16
Tornei
629
Best: 620
▲
4
Honoka Kobayashi
JPN, 23-04-2000
65
Punti
17
Tornei
630
Best: 630
▲
47
Marine Szostak
FRA, 0
65
Punti
18
Tornei
631
Best: 20
▼
-112
Ana Konjuh
CRO, 27-12-1997
64
Punti
22
Tornei
632
Best: 632
▼
-4
Valentina Steiner
GER, 0
64
Punti
13
Tornei
633
Best: 319
▼
-37
Naho Sato
JPN, 23-01-2001
64
Punti
18
Tornei
634
Best: 464
▲
1
Daria Frayman
CYP, 22-03-2002
64
Punti
9
Tornei
635
Best: 466
▼
-26
Ema Burgic
BIH, 22-08-1992
64
Punti
10
Tornei
636
Best: 497
--
0
Valeria Bhunu
ZIM, 03-04-1995
64
Punti
12
Tornei
637
Best: 637
▲
2
Milana Zhabrailova
RUS, 0
64
Punti
24
Tornei
638
Best: 638
▲
34
Gina Feistel
POL, 0
63
Punti
11
Tornei
639
Best: 179
▼
-5
Cristina Dinu
ROU, 18-01-1993
63
Punti
9
Tornei
640
Best: 640
▼
-67
Dimitra Pavlou
GRE, 0
62
Punti
12
Tornei
641
Best: 377
▼
-78
Maria Portillo Ramirez
MEX, 08-05-1999
62
Punti
15
Tornei
642
Best: 642
▲
6
Dana Guzman
PER, 0
62
Punti
5
Tornei
643
Best: 643
▲
48
Laura Mair
ITA, 0
62
Punti
13
Tornei
644
Best: 511
▼
-6
Zeel Desai
IND, 18-02-1999
62
Punti
14
Tornei
645
Best: 603
▼
-13
Elina Nepliy
RUS, 23-10-1997
62
Punti
15
Tornei
646
Best: 11
▲
3
Alizé Cornet
FRA, 22-01-1990
61
Punti
5
Tornei
647
Best: 647
▲
3
Lucie Havlickova
CZE, 0
61
Punti
5
Tornei
648
Best: 648
▲
6
Angella Okutoyi
KEN, 0
61
Punti
9
Tornei
649
Best: 346
▼
-33
Natsumi Kawaguchi
JPN, 28-06-2002
61
Punti
16
Tornei
650
Best: 650
▲
6
Sara Dols
ESP, 0
61
Punti
17
Tornei
651
Best: 34
▼
-50
Saisai Zheng
CHN, 05-02-1994
60
Punti
10
Tornei
652
Best: 652
▲
62
Alyssa Ahn
USA, 0
60
Punti
13
Tornei
653
Best: 653
▼
-49
Vaishnavi Adkar
IND, 0
60
Punti
14
Tornei
654
Best: 654
▲
6
Elizara Yaneva
BUL, 0
60
Punti
9
Tornei
655
Best: 655
▲
7
Yuno Kitahara
JPN, 0
60
Punti
17
Tornei
656
Best: 656
▲
8
Maaya Rajeshwaran Revathi
IND, 0
59
Punti
3
Tornei
657
Best: 657
▼
-28
Jiaqi Wang
CHN, 0
59
Punti
19
Tornei
658
Best: 283
▲
131
Caijsa Hennemann
SWE, 22-03-2001
59
Punti
5
Tornei
659
Best: 523
▲
6
Chantal Sauvant
GER, 08-05-2002
59
Punti
13
Tornei
660
Best: 660
▼
-5
Patricija Paukstyte
LTU, 0
58
Punti
12
Tornei
661
Best: 531
▲
9
Arina Vasilescu
ROU, 06-03-1997
58
Punti
14
Tornei
662
Best: 662
▼
-47
Marie Weckerle
LUX, 0
58
Punti
15
Tornei
663
Best: 663
▼
-18
Ksenia Zaytseva
RUS, 0
58
Punti
16
Tornei
664
Best: 356
▲
3
Nagi Hanatani
JPN, 07-03-1995
58
Punti
18
Tornei
665
Best: 330
▼
-18
Ksenia Laskutova
RUS, 29-08-1996
57
Punti
15
Tornei
666
Best: 199
▲
7
Kaylah Mcphee
AUS, 04-02-1998
57
Punti
13
Tornei
667
Best: 604
▲
36
Marie Mettraux
SUI, 07-04-2000
57
Punti
13
Tornei
668
Best: 612
▼
-7
Diana Demidova
RUS, 26-09-1997
57
Punti
13
Tornei
669
Best: 669
▲
6
Iva Ivanova
BUL, 0
57
Punti
16
Tornei
670
Best: 670
▲
6
Mara Guth
GER, 0
57
Punti
17
Tornei
671
Best: 671
▼
-8
Ruien Zhang
CHN, 0
56
Punti
11
Tornei
672
Best: 672
▼
-14
Anastasiia Gureva
RUS, 0
56
Punti
16
Tornei
673
Best: 387
▲
6
Jacqueline Cabaj Awad
SWE, 28-01-1996
56
Punti
12
Tornei
674
Best: 674
▲
8
Berta Bonardi
ARG, 0
56
Punti
13
Tornei
675
Best: 675
▲
49
Kateryna Lazarenko
UKR, 0
56
Punti
13
Tornei
676
Best: 676
▲
16
Ekaterina Perelygina
AUT, 0
56
Punti
14
Tornei
677
Best: 677
▲
11
Alana Subasic
AUS, 0
55
Punti
13
Tornei
678
Best: 678
▲
6
Sofia Cabezas Dominguez
VEN, 0
55
Punti
14
Tornei
679
Best: 671
▲
6
Victoria Allen
GBR, 26-02-2001
55
Punti
14
Tornei
680
Best: 548
▼
-60
Arabella Koller
AUT, 31-08-2000
55
Punti
14
Tornei
681
Best: 681
▲
5
Rebecca Munk Mortensen
DEN, 0
55
Punti
16
Tornei
682
Best: 682
▲
18
Alexis Nguyen
USA, 0
54
Punti
11
Tornei
683
Best: 683
▲
7
Maria Sholokhova
RUS, 0
54
Punti
9
Tornei
684
Best: 684
▲
53
Britt Du Pree
NED, 0
54
Punti
14
Tornei
685
Best: 685
▲
17
Laura Svatikova
SVK, 29-04-1994
54
Punti
15
Tornei
686
Best: 549
▼
-15
Chengyiyi Yuan
CHN, 24-08-2000
53
Punti
26
Tornei
687
Best: 687
▲
2
Candela Vazquez
ARG, 0
53
Punti
7
Tornei
688
Best: 525
▲
9
Ayumi Miyamoto
JPN, 18-12-2000
53
Punti
14
Tornei
689
Best: 689
▲
29
Zoziya Kardava
GEO, 15-07-2001
53
Punti
16
Tornei
690
Best: 628
▲
29
Romina Ccuno
PER, 01-09-2002
53
Punti
18
Tornei
691
Best: 145
▲
3
Natalija Stevanovic
SRB, 25-07-1994
52
Punti
12
Tornei
692
Best: 692
▲
7
Alicia Dudeney
GBR, 0
52
Punti
5
Tornei
693
Best: 351
▲
3
Emma Lene
FRA, 15-07-1999
52
Punti
10
Tornei
694
Best: 694
▼
-14
Rinon Okuwaki
JPN, 0
52
Punti
10
Tornei
695
Best: 652
▲
6
Salma Ewing
USA, 28-08-2000
52
Punti
12
Tornei
696
Best: 626
▼
-3
Vicky Van De Peer
BEL, 11-01-2001
52
Punti
14
Tornei
697
Best: 309
▼
-45
Lucia Cortez Llorca
ESP, 05-06-2000
51
Punti
13
Tornei
698
Best: 383
▲
6
Dalayna Hewitt
USA, 16-12-2000
51
Punti
14
Tornei
699
Best: 699
▲
6
Rada Zolotareva
RUS, 0
51
Punti
7
Tornei
700
Best: 700
▲
6
Ida Wobker
GER, 0
51
Punti
8
Tornei
701
Best: 701
▼
-64
Klaudija Bubelyte
LTU, 0
51
Punti
10
Tornei
702
Best: 702
▼
-4
Maria Fernanda Navarro Oliva
MEX, 0
51
Punti
10
Tornei
703
Best: 703
▲
7
Ksenia Efremova
FRA, 0
50
Punti
12
Tornei
704
Best: 515
▲
7
Angelica Raggi
ITA, 14-11-1998
50
Punti
14
Tornei
705
Best: 317
▼
-10
Michaela Bayerlova
CZE, 14-12-1998
50
Punti
21
Tornei
706
Best: 283
▲
7
Alexandra Bozovic
AUS, 15-02-1999
50
Punti
9
Tornei
707
Best: 707
▲
10
Camilla Gennaro
ITA, 0
50
Punti
14
Tornei
708
Best: 12
▲
12
Yanina Wickmayer
BEL, 20-10-1989
49
Punti
8
Tornei
709
Best: 188
▲
12
Akiko Omae
JPN, 29-01-1993
49
Punti
8
Tornei
710
Best: 710
▲
12
Beatrise Zeltina
LAT, 0
49
Punti
8
Tornei
711
Best: 711
▲
12
Isabella Maria Serban
ITA, 0
49
Punti
10
Tornei
712
Best: 143
▼
-93
Deborah Chiesa
ITA, 13-06-1996
49
Punti
10
Tornei
713
Best: 713
▲
2
Nina Radovanovic
FRA, 0
49
Punti
12
Tornei
714
Best: 714
▲
17
Ya Yi Yang
TPE, 0
49
Punti
14
Tornei
715
Best: 715
▼
-8
Daria Yesypchuk
UKR, 0
49
Punti
17
Tornei
716
Best: 286
▲
10
Freya Christie
GBR, 08-11-1997
48
Punti
15
Tornei
717
Best: 717
▲
65
Anastasia Bertacchi
ITA, 0
48
Punti
11
Tornei
718
Best: 718
▲
94
Briana Szabo
ROU, 0
48
Punti
16
Tornei
719
Best: 719
▲
8
Edda Mamedova
RUS, 0
48
Punti
8
Tornei
720
Best: 720
▲
10
Chloe Noel
FRA, 0
48
Punti
11
Tornei
721
Best: 721
▲
17
Justina Gonzalez Daniele
ARG, 0
48
Punti
14
Tornei
722
Best: 450
▲
10
Dasha Ivanova
USA, 11-10-1996
48
Punti
17
Tornei
723
Best: 411
▼
-72
Jessica Failla
USA, 05-07-1997
47
Punti
14
Tornei
724
Best: 410
▼
-71
Bunyawi Thamchaiwat
THA, 29-07-1998
47
Punti
13
Tornei
725
Best: 685
▲
11
Laia Petretic
FRA, 07-04-2004
47
Punti
10
Tornei
726
Best: 726
▲
28
Jana Otzipka
BEL, 0
47
Punti
13
Tornei
727
Best: 278
▼
-59
Amina Anshba
RUS, 09-09-1999
46
Punti
16
Tornei
728
Best: 584
▲
6
Nadiia Kolb
UKR, 19-01-1993
46
Punti
21
Tornei
729
Best: 729
▲
13
Tahlia Kokkinis
AUS, 0
46
Punti
11
Tornei
730
Best: 730
▲
14
Victoria Gomez
ESP, 0
46
Punti
10
Tornei
731
Best: 468
▲
14
Mayuka Aikawa
JPN, 02-04-1998
46
Punti
14
Tornei
732
Best: 123
▼
-105
Mirjam Bjorklund
SWE, 29-07-1998
45
Punti
5
Tornei
733
Best: 733
▲
15
Valentina Mediorreal Arias
COL, 0
45
Punti
8
Tornei
734
Best: 734
▲
229
Gaeul Jang
KOR, 0
45
Punti
10
Tornei
735
Best: 735
▲
14
Eliska Tichackova
CZE, 0
45
Punti
3
Tornei
736
Best: 736
▲
14
Sarah Melany Fajmonova
CZE, 0
45
Punti
6
Tornei
737
Best: 212
▲
37
Jana Kolodynska
BLR, 10-08-2003
45
Punti
8
Tornei
738
Best: 738
▲
13
Christasha Mcneil
USA, 0
45
Punti
10
Tornei
739
Best: 720
▲
13
Stefania Rogozinska Dzik
POL, 07-07-2001
45
Punti
10
Tornei
740
Best: 740
▲
13
On Yu Choi
KOR, 0
45
Punti
11
Tornei
741
Best: 269
▼
-16
Anna Kubareva
BLR, 06-02-2001
45
Punti
11
Tornei
742
Best: 497
▲
66
Fiona Ganz
SUI, 16-09-2000
45
Punti
13
Tornei
743
Best: 698
▼
-2
Enola Chiesa
ITA, 16-07-2000
45
Punti
14
Tornei
744
Best: 744
▲
12
Madelief Hageman
NED, 0
45
Punti
15
Tornei
745
Best: 433
▼
-36
Michika Ozeki
JPN, 17-03-1992
45
Punti
15
Tornei
746
Best: 546
▼
-13
Angelina Wirges
GER, 17-06-2002
45
Punti
17
Tornei
747
Best: 747
▲
11
Mika Stojsavljevic
GBR, 0
44
Punti
10
Tornei
748
Best: 277
▲
11
Sarah Beth Grey
GBR, 10-08-1995
44
Punti
6
Tornei
749
Best: 749
▲
11
Ekaterina Khayrutdinova
RUS, 0
44
Punti
6
Tornei
750
Best: 750
▲
11
Yujia Huang
CHN, 0
44
Punti
11
Tornei
751
Best: 751
▲
11
Mia Horvit
USA, 0
44
Punti
13
Tornei
752
Best: 429
▼
-86
Daria Kuczer
POL, 26-02-1999
44
Punti
13
Tornei
753
Best: 753
▲
2
Salma Drugdova
SVK, 0
44
Punti
14
Tornei
754
Best: 754
▲
9
Hibah Shaikh
USA, 0
44
Punti
15
Tornei
755
Best: 755
▲
17
Jimar Gerald Gonzalez
CHI, 0
43
Punti
12
Tornei
756
Best: 382
▲
9
Anna Gabric
GER, 20-05-1998
43
Punti
6
Tornei
757
Best: 757
▲
10
Raquel Gonzalez Vilar
ESP, 0
43
Punti
8
Tornei
758
Best: 317
▲
26
Maria Herazo
COL, 22-03-1997
43
Punti
10
Tornei
759
Best: 759
▲
9
Mio Mushika
JPN, 0
43
Punti
13
Tornei
760
Best: 714
▼
-20
Solymar Colling
USA, 21-04-2000
43
Punti
13
Tornei
761
Best: 758
▲
35
Astrid Brune Olsen
NOR, 23-06-1999
43
Punti
15
Tornei
762
Best: 762
▲
139
Kayo Nishimura
JPN, 0
43
Punti
16
Tornei
763
Best: 674
▲
7
Marie Villet
FRA, 17-11-1996
43
Punti
16
Tornei
764
Best: 566
▲
7
Noelia Bouzo Zanotti
ESP, 06-09-1999
43
Punti
19
Tornei
765
Best: 547
▼
-78
Shuo Feng
CHN, 15-01-1998
42
Punti
10
Tornei
766
Best: 766
▲
7
Yujin Kim
KOR, 0
42
Punti
13
Tornei
767
Best: 590
▼
-38
Funa Kozaki
JPN, 27-06-2001
42
Punti
8
Tornei
768
Best: 768
▲
8
Anita Sahdiieva
UKR, 0
42
Punti
10
Tornei
769
Best: 769
▲
9
Junhan Zhang
CHN, 0
42
Punti
11
Tornei
770
Best: 770
▲
25
Carla Markus
ARG, 0
42
Punti
13
Tornei
771
Best: 619
▲
6
Demi Tran
NED, 26-11-2000
42
Punti
16
Tornei
772
Best: 772
▲
55
Viola Turini
ITA, 0
41
Punti
16
Tornei
773
Best: 773
▲
34
Federica Sacco
ITA, 20-04-2002
41
Punti
12
Tornei
774
Best: 537
▼
-17
Mana Kawamura
JPN, 06-08-2001
41
Punti
15
Tornei
775
Best: 648
▲
8
Kylie Collins
USA, 04-12-2002
40
Punti
7
Tornei
776
Best: 776
▲
113
Meng-Yi Chen
CHN, 0
40
Punti
13
Tornei
777
Best: 777
▲
3
Tilwith Di Girolami
BEL, 0
40
Punti
13
Tornei
778
Best: 135
▲
130
Alizé Lim
FRA, 13-07-1990
40
Punti
14
Tornei
779
Best: 693
▲
8
Evgeniya Burdina
RUS, 17-01-2001
40
Punti
14
Tornei
780
Best: 468
▼
-34
Merel Hoedt
NED, 20-08-1999
40
Punti
16
Tornei
781
Best: 781
▲
9
Akanksha Nitture
IND, 0
39
Punti
12
Tornei
782
Best: 782
▲
9
Mao Mushika
JPN, 0
39
Punti
6
Tornei
783
Best: 783
▲
9
Natsuki Yoshimoto
JPN, 0
39
Punti
7
Tornei
784
Best: 739
▼
-5
Franziska Sziedat
GER, 06-08-2000
39
Punti
11
Tornei
785
Best: 359
▲
8
Adriana Reami
USA, 13-11-1997
39
Punti
11
Tornei
786
Best: 786
▲
31
Mary Lewis
USA, 0
39
Punti
12
Tornei
787
Best: 787
▲
31
Lilian Poling
USA, 0
39
Punti
16
Tornei
788
Best: 788
▼
-7
Liv Hovde
USA, 0
38
Punti
6
Tornei
789
Best: 343
▲
9
Jessie Aney
USA, 19-04-1998
38
Punti
8
Tornei
790
Best: 200
▲
10
Ashley Kratzer
USA, 08-02-1999
38
Punti
3
Tornei
791
Best: 476
▲
3
Fabienne Gettwart
GER, 03-01-1996
38
Punti
11
Tornei
792
Best: 792
▲
14
Suana Tucakovic
BIH, 0
38
Punti
13
Tornei
793
Best: 660
▼
-24
Gloria Ceschi
ITA, 24-05-1998
38
Punti
14
Tornei
794
Best: 192
▼
-47
Federica Di Sarra
ITA, 16-05-1990
37
Punti
9
Tornei
795
Best: 159
▲
4
Jing-Jing Lu
CHN, 05-05-1989
37
Punti
12
Tornei
796
Best: 796
▲
7
Kristina Liutova
RUS, 0
37
Punti
6
Tornei
797
Best: 552
▼
-12
Sofia Milatova
SVK, 08-11-2000
37
Punti
8
Tornei
798
Best: 798
▲
7
Luciana Moyano
ARG, 0
37
Punti
11
Tornei
799
Best: 708
▼
-91
Linda Sevcikova
CZE, 09-06-1998
37
Punti
16
Tornei
800
Best: 800
▼
-3
Maria Kalyakina
RUS, 0
37
Punti
18
Tornei
801
Best: 5
▲
10
Eugenie Bouchard
CAN, 25-02-1994
36
Punti
2
Tornei
802
Best: 175
▲
32
Peangtarn Plipuech
THA, 15-11-1992
36
Punti
12
Tornei
803
Best: 384
▲
10
Alexandra Vecic
GER, 07-01-2002
36
Punti
3
Tornei
804
Best: 804
▲
11
Victoria Milovanova
RUS, 0
36
Punti
8
Tornei
805
Best: 728
▲
11
Iveta Dapkute
LTU, 29-01-1993
36
Punti
9
Tornei
806
Best: 806
▼
-4
Daria Zelinskaya
RUS, 0
36
Punti
13
Tornei
807
Best: 627
▲
2
Gaia Squarcialupi
ITA, 23-10-1997
36
Punti
13
Tornei
808
Best: 808
▼
-42
Eva Bennemann
GER, 0
35
Punti
5
Tornei
809
Best: 151
▼
-126
Victoria Kan
RUS, 03-08-1995
35
Punti
6
Tornei
810
Best: 330
▲
11
Nika Radisic
SLO, 19-03-2000
35
Punti
7
Tornei
811
Best: 811
▼
-76
Selina Dal
GER, 0
35
Punti
7
Tornei
812
Best: 720
▲
106
Alexandra Vagramov
CAN, 01-06-2001
35
Punti
8
Tornei
813
Best: 190
▲
10
Shilin Xu
CHN, 10-01-1998
35
Punti
10
Tornei
814
Best: 424
▲
11
Sina Herrmann
GER, 24-10-2001
35
Punti
12
Tornei
815
Best: 815
▲
13
Sofia Rojas
USA, 0
34
Punti
6
Tornei
816
Best: 440
▼
-41
Eliessa Vanlangendonck
BEL, 07-04-1997
34
Punti
6
Tornei
817
Best: 817
▼
-31
Rose Marie Nijkamp
NED, 0
34
Punti
9
Tornei
818
Best: 729
▲
11
Raphaelle Lacasse
CAN, 16-08-2000
34
Punti
11
Tornei
819
Best: 819
▲
11
Yasmin Ezzat
EGY, 0
34
Punti
11
Tornei
820
Best: 820
▲
12
Ana Grubor
CAN, 0
34
Punti
17
Tornei
821
Best: 766
▼
-11
Kristina Novak
SLO, 03-08-2000
34
Punti
19
Tornei
822
Best: 822
▼
-58
Brenda Fruhvirtova
CZE, 0
33
Punti
4
Tornei
823
Best: 212
▲
10
Katy Dunne
GBR, 16-02-1995
33
Punti
7
Tornei
824
Best: 824
▲
11
Brooke Black
GBR, 0
33
Punti
8
Tornei
825
Best: 184
▼
-21
Polina Leykina
RUS, 20-09-1994
33
Punti
8
Tornei
826
Best: 826
▲
10
Julie Pastikova
CZE, 0
33
Punti
9
Tornei
827
Best: 428
▲
11
Alana Parnaby
AUS, 15-09-1994
33
Punti
10
Tornei
828
Best: 828
▲
3
Tian Jialin
CHN, 0
33
Punti
11
Tornei
829
Best: 679
▲
20
Jessica Hinojosa Gomez
MEX, 18-09-1997
32
Punti
14
Tornei
830
Best: 347
▲
9
Martina Colmegna
ITA, 10-12-1996
32
Punti
11
Tornei
831
Best: 831
▲
9
Kira Matushkina
RUS, 0
32
Punti
2
Tornei
832
Best: 832
▲
9
Hephzibah Oluwadare
GBR, 0
32
Punti
7
Tornei
833
Best: 833
▲
4
Lara Pfeifer
ITA, 0
32
Punti
9
Tornei
834
Best: 834
▼
-12
Yingqun Sun
CHN, 0
32
Punti
9
Tornei
835
Best: 835
▲
7
Belle Thompson
AUS, 0
32
Punti
9
Tornei
836
Best: 836
▲
39
Stefani Webb
AUS, 0
32
Punti
11
Tornei
837
Best: 837
▲
39
Fang An Lin
TPE, 0
32
Punti
12
Tornei
838
Best: 658
▼
-19
Anja Wildgruber
GER, 04-03-2002
32
Punti
15
Tornei
839
Best: 747
▲
6
Julia Konishi Camargo Silva
BRA, 26-01-2000
32
Punti
19
Tornei
840
Best: 840
▲
7
Eleejah Inisan
FRA, 0
31
Punti
5
Tornei
841
Best: 841
▲
69
Anna Petkovic
GER, 0
31
Punti
10
Tornei
842
Best: 619
▲
6
Yuliana Monroy
COL, 20-09-1998
31
Punti
9
Tornei
843
Best: 548
▲
17
Ines Murta
POR, 31-05-1997
31
Punti
11
Tornei
844
Best: 844
▲
6
Lexington Reed
USA, 0
31
Punti
4
Tornei
845
Best: 845
▼
-2
Tanisha Kashyap
IND, 0
31
Punti
11
Tornei
846
Best: 846
▲
7
Tianmi Mi
CHN, 0
31
Punti
14
Tornei
847
Best: 847
▲
7
Celine Simunyu
IRL, 0
30
Punti
9
Tornei
848
Best: 35
▲
30
Madison Brengle
USA, 03-04-1990
30
Punti
7
Tornei
849
Best: 849
▲
6
Kristina Penickova
USA, 0
30
Punti
7
Tornei
850
Best: 187
▼
-209
Dejana Radanovic
SRB, 14-05-1996
30
Punti
5
Tornei
851
Best: 807
▲
5
Maria Torres Murcia
COL, 10-11-2002
30
Punti
13
Tornei
852
Best: 313
▲
6
Rutuja Bhosale
IND, 27-03-1996
30
Punti
6
Tornei
853
Best: 738
▲
6
Valentina Ivanov
NZL, 27-03-2001
30
Punti
10
Tornei
854
Best: 854
▲
14
Natalia Sousa Salazar
MEX, 0
30
Punti
20
Tornei
855
Best: 644
▲
6
Kylie Mckenzie
USA, 21-03-1999
30
Punti
3
Tornei
856
Best: 856
▲
6
Nadia Lagaev
CAN, 0
30
Punti
6
Tornei
857
Best: 379
▼
-129
Ekaterina Shalimova
RUS, 01-06-2000
30
Punti
7
Tornei
858
Best: 858
▲
5
Lucie Urbanova
CZE, 0
30
Punti
8
Tornei
859
Best: 690
▲
5
Elena Jamshidi
DEN, 16-03-2001
30
Punti
8
Tornei
860
Best: 860
▲
28
Lan Mi
CHN, 0
30
Punti
10
Tornei
861
Best: 861
▼
-9
Camilla Bossi
BRA, 0
30
Punti
11
Tornei
862
Best: 654
▲
4
Gabriella Price
USA, 11-06-2003
30
Punti
11
Tornei
863
Best: 863
▲
4
Jiayi Wang
CHN, 0
30
Punti
12
Tornei
864
Best: 196
▼
-148
Diana Marcinkevica
LAT, 03-08-1992
30
Punti
13
Tornei
865
Best: 500
▼
-77
Ivana Sebestova
CZE, 04-03-2001
30
Punti
14
Tornei
866
Best: 81
▼
-20
Ysaline Bonaventure
BEL, 29-08-1994
29
Punti
7
Tornei
867
Best: 867
▲
95
Giulia Safina Popa
ROU, 0
29
Punti
5
Tornei
868
Best: 635
▲
1
Maria Kononova
RUS, 04-03-1997
29
Punti
13
Tornei
869
Best: 869
▲
1
Chia Yi Tsao
TPE, 0
29
Punti
5
Tornei
870
Best: 207
▼
-50
Irina Fetecau
ROU, 17-04-1996
29
Punti
8
Tornei
871
Best: 871
--
0
Anna Pircher
AUT, 0
29
Punti
1
Tornei
872
Best: 872
▲
1
Angelica Blake
GBR, 0
29
Punti
6
Tornei
873
Best: 528
▲
1
Katarina Stresnakova
SVK, 29-06-1997
29
Punti
7
Tornei
874
Best: 368
▼
-50
Kathleen Kanev
GER, 28-07-2000
29
Punti
9
Tornei
875
Best: 875
▲
12
Mara Gae
ROU, 0
29
Punti
11
Tornei
876
Best: 876
▲
6
Dj Bennett
USA, 0
28
Punti
4
Tornei
877
Best: 877
▲
6
Ava Hrastar
USA, 0
28
Punti
5
Tornei
878
Best: 878
▲
6
Lily Taylor
AUS, 0
28
Punti
7
Tornei
879
Best: 879
▲
121
Anamaria Oana
ROU, 0
28
Punti
8
Tornei
880
Best: 880
▲
5
Julia Stusek
GER, 0
28
Punti
8
Tornei
881
Best: 881
▲
5
Carmen Andreea Herea
ROU, 0
28
Punti
9
Tornei
882
Best: 882
▲
8
Noemi Maines
ITA, 0
28
Punti
15
Tornei
883
Best: 883
▲
8
Daphnee Mpetshi Perricard
FRA, 0
27
Punti
6
Tornei
884
Best: 884
▼
-4
Sonja Zhenikhova
GER, 0
27
Punti
6
Tornei
885
Best: 885
▼
-6
Julia Garcia Ruiz
MEX, 0
27
Punti
4
Tornei
886
Best: 886
▼
-15
Carmen Lopez Martinez
ESP, 0
27
Punti
11
Tornei
887
Best: 739
▲
17
Yujin Ahn
KOR, 13-03-1997
27
Punti
6
Tornei
888
Best: 856
▲
4
Cherry Kim
KOR, 29-02-2000
27
Punti
7
Tornei
889
Best: 480
▲
4
Qiu Yu Ye
CHN, 29-11-1997
27
Punti
9
Tornei
890
Best: 890
▲
8
Chelsea Fontenel
SUI, 0
27
Punti
11
Tornei
891
Best: 891
▼
-90
Clarissa Blomqvist
FIN, 0
27
Punti
11
Tornei
892
Best: 662
▲
7
Alicia Smith
AUS, 27-09-1996
27
Punti
12
Tornei
893
Best: 893
▼
-49
Alexandra Vasilyeva
RUS, 0
27
Punti
13
Tornei
894
Best: 699
▲
6
Sabastiani Leon
MEX, 23-03-1992
27
Punti
13
Tornei
895
Best: 895
▲
8
Kate Fakih
USA, 0
26
Punti
3
Tornei
896
Best: 221
▼
-15
Audrey Albie
FRA, 24-10-1994
26
Punti
4
Tornei
897
Best: 897
▲
7
Tianmei Wang
USA, 0
26
Punti
5
Tornei
898
Best: 126
▲
8
Allie Kiick
USA, 30-06-1995
26
Punti
5
Tornei
899
Best: 899
▲
8
Daria Khomutsianskaya
BLR, 0
26
Punti
7
Tornei
900
Best: 824
▼
-5
Anri Nagata
JPN, 03-05-2000
26
Punti
8
Tornei
901
Best: 901
▼
-50
Elena Korokozidi
GRE, 0
26
Punti
10
Tornei
902
Best: 35
▲
25
Polona Hercog
SLO, 20-01-1991
25
Punti
4
Tornei
903
Best: 24
▲
8
Christina Mchale
USA, 11-05-1992
25
Punti
9
Tornei
904
Best: 904
▲
8
Sofia Da Cruz Mendonca
BRA, 0
25
Punti
8
Tornei
905
Best: 905
▲
8
Carolina Bohrer Martins
BRA, 0
25
Punti
13
Tornei
906
Best: 906
▲
9
Bella Payne
USA, 0
25
Punti
3
Tornei
907
Best: 589
▲
9
Allura Zamarripa
USA, 15-08-2002
25
Punti
3
Tornei
908
Best: 908
▲
85
Maria Teixido Garcia
ESP, 0
25
Punti
5
Tornei
909
Best: 909
▲
26
Jamilah Snells
USA, 0
25
Punti
6
Tornei
910
Best: 631
▲
7
Anna Ureke
RUS, 02-11-1999
25
Punti
6
Tornei
911
Best: 318
▲
85
Dabin Kim
KOR, 02-01-1997
25
Punti
6
Tornei
912
Best: 838
▼
-15
Agustina Chlpac
ARG, 10-02-1997
25
Punti
8
Tornei
913
Best: 913
▼
-48
Sylvie Zund
LIE, 0
25
Punti
8
Tornei
914
Best: 914
▲
41
Jordyn Mcbride
USA, 0
25
Punti
9
Tornei
915
Best: 915
▲
26
Brandy Walker
USA, 0
25
Punti
11
Tornei
916
Best: 12
▼
-90
Qiang Wang
CHN, 14-01-1992
24
Punti
5
Tornei
917
Best: 917
▼
-3
Ela Milic
SLO, 0
24
Punti
16
Tornei
918
Best: 918
▲
1
Sonja Zhiyenbayeva
KAZ, 0
24
Punti
4
Tornei
919
Best: 757
▲
1
Maribella Zamarripa
USA, 15-08-2002
24
Punti
5
Tornei
920
Best: 920
▲
2
Zoe Hitt
USA, 0
24
Punti
8
Tornei
921
Best: 561
▲
21
Lisa-Marie Rioux
JPN, 01-05-1997
24
Punti
11
Tornei
922
Best: 781
▲
3
Maria Toma
ROU, 25-01-1999
24
Punti
15
Tornei
923
Best: 144
▲
3
Eri Hozumi
JPN, 17-02-1994
23
Punti
4
Tornei
924
Best: 924
▲
4
Sara Svetac
CRO, 0
23
Punti
4
Tornei
925
Best: 925
▲
5
Vivian Yang
NZL, 0
23
Punti
5
Tornei
926
Best: 576
▲
5
Lea Tholey
FRA, 03-09-1995
23
Punti
3
Tornei
927
Best: 289
▲
5
Veronika Miroshnichenko
RUS, 19-11-1997
23
Punti
4
Tornei
928
Best: 928
▲
5
Carolyn Campana
USA, 0
23
Punti
4
Tornei
929
Best: 929
▲
5
Jahnie Van Zyl
ZAF, 0
23
Punti
4
Tornei
930
Best: 930
▲
6
Kristina Paskauskas
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
931
Best: 931
▲
6
Katherine Barnes
GBR, 0
23
Punti
5
Tornei
932
Best: 688
▲
6
Rhiann Newborn
USA, 22-06-1994
23
Punti
6
Tornei
933
Best: 933
▲
39
Gaia Maduzzi
ITA, 0
23
Punti
6
Tornei
934
Best: 934
▲
5
Eszter Meri
SVK, 0
23
Punti
6
Tornei
935
Best: 935
▲
38
Ella Haavisto
FIN, 0
23
Punti
7
Tornei
936
Best: 488
▼
-267
Lara Schmidt
GER, 13-10-1999
23
Punti
8
Tornei
937
Best: 937
▲
29
Judith Perello Saavedra
ESP, 0
23
Punti
8
Tornei
938
Best: 938
▼
-15
Maddalena Giordano
ITA, 0
23
Punti
12
Tornei
939
Best: 20
▲
5
Mihaela Buzarnescu
ROU, 04-05-1988
22
Punti
7
Tornei
940
Best: 536
▼
-11
Ho Ching Wu
HKG, 30-08-1991
22
Punti
11
Tornei
941
Best: 941
▲
4
Sae Noguchi
JPN, 0
22
Punti
6
Tornei
942
Best: 942
▲
4
Aya El Aouni
MAR, 0
22
Punti
7
Tornei
943
Best: 943
▲
4
Francesca Mattioli
ITA, 0
22
Punti
3
Tornei
944
Best: 820
▲
4
Nikola Breckova
CZE, 14-07-2001
22
Punti
4
Tornei
944
Best: 944
▲
4
Aysegul Mert
TUR, 0
22
Punti
4
Tornei
946
Best: 577
▲
4
Pauline Payet
FRA, 03-07-1994
22
Punti
4
Tornei
947
Best: 947
▲
4
Indianna Spink
GBR, 0
22
Punti
4
Tornei
948
Best: 948
▲
5
Tilde Stromquist
SWE, 0
22
Punti
6
Tornei
949
Best: 949
▲
8
Sofia Cohen Perovani
BRA, 0
22
Punti
8
Tornei
950
Best: 950
▲
8
Aruzhan Sagandykova
KAZ, 0
22
Punti
9
Tornei
951
Best: 951
▲
8
Darja Suvirdjonkova
SRB, 0
22
Punti
11
Tornei
952
Best: 952
▲
8
Carlotta Moccia
ITA, 0
22
Punti
11
Tornei
953
Best: 953
▼
-29
Alisa Kummel
RUS, 0
22
Punti
12
Tornei
954
Best: 667
▲
7
Natsuho Arakawa
JPN, 03-09-1997
22
Punti
12
Tornei
955
Best: 519
▲
33
Denisa Hindova
CZE, 17-07-2002
21
Punti
9
Tornei
956
Best: 956
▲
8
Petra Konjikusic
SRB, 0
21
Punti
5
Tornei
957
Best: 957
▲
69
Yuhan Wang
CHN, 0
21
Punti
5
Tornei
958
Best: 958
▲
7
Gabriella Broadfoot
RSA, 0
21
Punti
5
Tornei
959
Best: 637
▼
-3
Kanako Morisaki
JPN, 05-09-1996
21
Punti
7
Tornei
960
Best: 960
▼
-20
Tiana Tian Deng
SWE, 0
21
Punti
8
Tornei
961
Best: 961
▲
55
Klara Veldman
NED, 0
21
Punti
8