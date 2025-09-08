Alcaraz dopo il trionfo: “Ho giocato il miglior torneo della mia carriera, ma il meglio deve ancora arrivare” (Video)
Carlos Alcaraz ha confermato di essere uno dei dominatori del tennis mondiale. Con la vittoria su Jannik Sinner nella finale dello US Open 2025, il murciano non solo ha conquistato il suo secondo titolo a New York, ma ha anche riconquistato il trono del numero uno del mondo. In conferenza stampa, Carlitos ha raccontato emozioni, riflessioni e obiettivi futuri.
“È una sensazione fantastica, bellissima. Lavoro ogni giorno per sollevare trofei come questo. È il secondo, ma resta un sogno che si avvera. Vincere qui una seconda volta è davvero speciale”, ha esordito Alcaraz. La soddisfazione è doppia, perché insieme al titolo è arrivato anche il primato nel ranking: “Da quando ho avuto l’opportunità di riprendermi il numero uno, è stato uno dei miei obiettivi principali. Farlo nello stesso giorno in cui vinco un altro Slam è ancora meglio”.
La finale è stata la degna cornice della rivalità più avvincente del tennis moderno. Sinner ha ammesso di essere stato troppo prevedibile, elogiando l’imprevedibilità dello spagnolo. Alcaraz ha risposto con umiltà: “Fa parte del mio stile. Fin da bambino mi sentivo in grado di fare tutto: slice, palle corte, colpi piatti. Mi fido del mio fisico e questo mi dà sicurezza per osare di più. Dopo Wimbledon ho capito che dovevo cambiare alcune cose per batterlo, e ho lavorato con il mio team per introdurre più varietà. Oggi ha funzionato alla perfezione”.
Il murciano ha poi raccontato come abbia studiato a fondo la sconfitta di Londra: “Abbiamo rivisto quella partita, preso appunti, discusso. L’importante non era vincere o perdere, ma fare le scelte giuste. E oggi le ho fatte”. Sull’evoluzione della rivalità con Sinner, ha aggiunto: “Abbiamo già una storia importante. Ci spingiamo a vicenda a migliorare e credo che sia la cosa più bella. Lui cambierà delle cose per cercare di battermi, e io dovrò essere pronto ad anticiparle. È così che ci rendiamo migliori entrambi”.
La vittoria a New York ha un valore ancora più grande guardando al futuro: sia Alcaraz che Sinner sono a un titolo dal Career Grand Slam. “Completare lo Slam in Australia sarebbe un sogno. Se lo farà lui prima o io, non importa, ma voglio riuscirci. Che sia l’anno prossimo o tra qualche anno, è uno degli obiettivi più grandi della mia carriera”.
Il lavoro con Juan Carlos Ferrero è stato decisivo: “Quando il tuo allenatore dice che hai giocato alla perfezione, è qualcosa che non succede spesso. È bello sentirselo dire da lui. Credo di aver disputato il miglior torneo della mia carriera: costante, solido, senza cali. Ne sono orgoglioso”. Ma Alcaraz guarda avanti: “Oggi va di moda parlare di prime, ma non credo di essere già nel mio. Penso di avere ancora margini di miglioramento. Ho 22 anni, credo che il miglior Carlos debba ancora arrivare”.
Il tempo per festeggiare sarà breve: in programma ci sono la Coppa Davis a Marbella, la Laver Cup a San Francisco, la tournée asiatica, l’esibizione Six Kings Cup a Riyadh e infine le ATP Finals di Torino. “Nel tennis hai poco tempo per goderti le vittorie, subito devi pensare al torneo successivo. Ma sto imparando a prendermi momenti per festeggiare con il mio team e la mia famiglia, per apprezzare ciò che ho fatto. Sollevare un altro Slam e tornare numero uno… bisogna fermarsi un attimo e rendersi conto di quanto sia speciale”.
Sulla dichiarazione di Alcaraz direi che è una questione di carattere:
Jannik avrebbe detto “vedremo o le cose possono cambiare da un momento all’altro ” mentre l’ iberico dice
“Il meglio deve ancora arrivare “.
Ops, finisco il messaggio.. dicevo stagione molto positiva anche questa, rimane l’indubbio score negativo da un po’ di tempo nei confronti diretti, non contando neppure Cincinnati.. occorre reagire
Concordo nel “sta tutto lì”perché ogni volta che gli entrava la prima di servizio, Jannik faceva il punto.
Non ho detto che non possa sentirsi stanco, figurati, anche questa stagione è finora molto positiva im
E 2 slam in piu
Alla fine bisogna darti ragione.
Ma ieri Jannik non ha giocato male ma lo spagnolo gli è stato superiore specie nel servizio.
Comunque al di là di tutto,bisogna rimanere fieri e orgogliosi per tutto quello che Jannik ha fatto finora e io questo non lo dimentico.
Ricordo che Alcaraz è n.1 solo perché sinner è stato squalificato per 3 mesi saltando parecchi tornei.
Inoltre il cambio interno allo staff sicuramente ha delle ripercussioni che,seppur piccole,hanno un peso sicuramente.
Per il resto è indubbio che il sinner di ieri sera non è stato un granché( e la finale non è stata proprio una bella partita) e le condizioni del campo non erano favorevoli.
Dall’altra parte c’era un mostro in massima fiducia ed il risultato è stato questo.
Vediamo da qui a fine anno che succede.
Hai assolutamente ragione.
È impensabile sperare di battere Alcaraz servendo così male. Il match di ieri sta tutto lì…
Beh, quest’anno nei confronti diretti Sinner non è andato per niente male: a Parigi ha fatto match pari ed è stato a un solo 15 dalla vittoria, a Londra ha dominato, Cincinnati non si conta a meno di non essere in malafede. Solo ieri c’è stata una nettissima superiorità di Carlos, all’apice della condizione di fronte a un Sinner sotto tono. Ma considerando gli strascichi della vicenda Colstebol e i tre mesi di di sospensione glielo vogliamo riconoscere a questo ragazzo il diritto ad essere un po’ stanco? Ditemelo voi.
Riproviamo, a ribadire che non è solo una questione di servizio, non solo di servizio si vive. Alcaraz è stato, è, superiore da fondo; gioca meglio a rete; si muove meglio in avanti, avvantaggiato dai cm in meno, cm in meno che non avvantaggiano Sinner sul servizio; è più spensierato, è pure di ben due anni più giovane. In sostanza: gioca meglio a tennis. Foste un grande sponsor, su chi investireste per i prossimi 5 anni?
Ora, ci si può far accecare da cuore e tifo, ma la sostanza é questa.
In effetti ha solo 22 anni , se continua cosi’a migliorare speriamo arrivi qualche giovane in grado di dargli fastidio. Se non sbaglio nelle ultime 8 sfide sono 7 a 1 per Alcaraz, è evidente che sinner non gli da molto fastidio
Una volta e’ piu in forma sinner e l’altra alcaraz… Di vantaggio ha alcaraz che e’ piu giovane di 2 anni.
Un unica parola x inquadrarlo
( SBRUFFONE )
Mi verrebbe da dire “speriamo di no” alla sua battuta sul meglio che deve ancora venire.. ieri match perfetto e diciamo che per parlare di rivalità con Jannik che c’è sicuramente in classifica e abbastanza nel palmares, occorre che il nostro faccia assolutamente meglio nei confronti diretti, ultimamente impietosi
L’ho già scritto altrove e lo riscrivo qui, ancora con dispiacere tennistico. Alcaraz in questo momento è un giocatore migliore di Jan. Il vantaggio di Sinner livello mentale sembra svanito. Alcaraz è diventato una macchina come il Dolomitico. Pochissimi cali, tanta sostanza, grande continuità. Tecnicamente, poi ha messo a punto un servizio da Big Server pur essendo alto 10 cm meno di Jan. Ed invece il servizio rimane il tallone di Achille dell’azzurro. Senza un servizio all’altezza di quello del rivale, per Jan sarà sempre più complicato contrastare lo spagnolo perché ora ha un’arma in più di Jan. Un servizio veramente decisivo.