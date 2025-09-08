Alcaraz dopo il trionfo: “Ho giocato il miglior torneo della mia carriera, ma il meglio deve ancora arrivare” (Video)

Carlos Alcaraz ha confermato di essere uno dei dominatori del tennis mondiale. Con la vittoria su Jannik Sinner nella finale dello US Open 2025, il murciano non solo ha conquistato il suo secondo titolo a New York, ma ha anche riconquistato il trono del numero uno del mondo. In conferenza stampa, Carlitos ha raccontato emozioni, riflessioni e obiettivi futuri.

“È una sensazione fantastica, bellissima. Lavoro ogni giorno per sollevare trofei come questo. È il secondo, ma resta un sogno che si avvera. Vincere qui una seconda volta è davvero speciale”, ha esordito Alcaraz. La soddisfazione è doppia, perché insieme al titolo è arrivato anche il primato nel ranking: “Da quando ho avuto l’opportunità di riprendermi il numero uno, è stato uno dei miei obiettivi principali. Farlo nello stesso giorno in cui vinco un altro Slam è ancora meglio”.

La finale è stata la degna cornice della rivalità più avvincente del tennis moderno. Sinner ha ammesso di essere stato troppo prevedibile, elogiando l’imprevedibilità dello spagnolo. Alcaraz ha risposto con umiltà: “Fa parte del mio stile. Fin da bambino mi sentivo in grado di fare tutto: slice, palle corte, colpi piatti. Mi fido del mio fisico e questo mi dà sicurezza per osare di più. Dopo Wimbledon ho capito che dovevo cambiare alcune cose per batterlo, e ho lavorato con il mio team per introdurre più varietà. Oggi ha funzionato alla perfezione”.

Il murciano ha poi raccontato come abbia studiato a fondo la sconfitta di Londra: “Abbiamo rivisto quella partita, preso appunti, discusso. L’importante non era vincere o perdere, ma fare le scelte giuste. E oggi le ho fatte”. Sull’evoluzione della rivalità con Sinner, ha aggiunto: “Abbiamo già una storia importante. Ci spingiamo a vicenda a migliorare e credo che sia la cosa più bella. Lui cambierà delle cose per cercare di battermi, e io dovrò essere pronto ad anticiparle. È così che ci rendiamo migliori entrambi”.

La vittoria a New York ha un valore ancora più grande guardando al futuro: sia Alcaraz che Sinner sono a un titolo dal Career Grand Slam. “Completare lo Slam in Australia sarebbe un sogno. Se lo farà lui prima o io, non importa, ma voglio riuscirci. Che sia l’anno prossimo o tra qualche anno, è uno degli obiettivi più grandi della mia carriera”.

Il lavoro con Juan Carlos Ferrero è stato decisivo: “Quando il tuo allenatore dice che hai giocato alla perfezione, è qualcosa che non succede spesso. È bello sentirselo dire da lui. Credo di aver disputato il miglior torneo della mia carriera: costante, solido, senza cali. Ne sono orgoglioso”. Ma Alcaraz guarda avanti: “Oggi va di moda parlare di prime, ma non credo di essere già nel mio. Penso di avere ancora margini di miglioramento. Ho 22 anni, credo che il miglior Carlos debba ancora arrivare”.

Il tempo per festeggiare sarà breve: in programma ci sono la Coppa Davis a Marbella, la Laver Cup a San Francisco, la tournée asiatica, l’esibizione Six Kings Cup a Riyadh e infine le ATP Finals di Torino. “Nel tennis hai poco tempo per goderti le vittorie, subito devi pensare al torneo successivo. Ma sto imparando a prendermi momenti per festeggiare con il mio team e la mia famiglia, per apprezzare ciò che ho fatto. Sollevare un altro Slam e tornare numero uno… bisogna fermarsi un attimo e rendersi conto di quanto sia speciale”.