Sinner dopo la sconfitta con Alcaraz: “Devo cambiare qualcosa, sono stato troppo prevedibile” (Video)

Jannik Sinner si è presentato in conferenza stampa con la consueta lucidità, anche dopo una finale persa contro un Carlos Alcaraz praticamente perfetto. Lo spagnolo si è imposto con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4, lasciando poche chance all’azzurro di trascinare la sfida a un quinto set che avrebbe potuto scrivere un altro capitolo epico nella loro rivalità.

Il bilancio dello US Open 2025 resta comunque positivo per il n.1 uscente del ranking: due soli set persi prima della finale, contro Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, e una serie di vittorie nette su Kopriva, Popyrin, Bublik e Musetti. “E’ migliorato molto dal nostro ultimo incontro – ha spiegato Sinner parlando di Alcaraz –. Oggi ha giocato in maniera più pulita, le cose che io avevo fatto bene a Londra le ha fatte meglio lui qui. Ha gestito la partita in modo eccezionale. Sono orgoglioso di me stesso, ma oggi è stato più forte. Devo cambiare qualcosa perché sono stato troppo prevedibile, forse perderò qualche partita all’inizio, ma voglio diventare più imprevedibile e crescere come giocatore”.

Il tennista altoatesino ha riconosciuto ancora una volta la qualità della rivalità con il murciano: “Ogni match contro di lui è diverso, ma non mostra mai momenti di debolezza. Credo che la nostra rivalità sia molto bella per il tennis: abbiamo già una storia di sfide importanti su diverse superfici e questo la rende davvero interessante”.

Sinner ha poi tracciato un bilancio dell’anno straordinario che lo ha visto protagonista di tutte le quattro finali Slam, con due titoli conquistati: “La stagione è stata fantastica, con risultati incredibili. Sono molto felice, ora cercherò di chiudere l’anno al meglio. Oggi non ho servito bene, ma il servizio è stato un problema anche in altre partite del torneo. Non so ancora se i cambiamenti saranno grandi o piccoli, ma so di dover aggiungere qualcosa per fare la differenza. Sono un giocatore solido, mi piace comandare da fondo campo, ma devo trovare nuove soluzioni”.

Con la sconfitta in finale, Sinner cede lo scettro del numero 1 ATP, ma non perde l’entusiasmo: “Ho già voglia di tornare a giocare partite così importanti. Adesso non sono più il numero uno, ma lavorerò per far sì che i cambiamenti che voglio introdurre portino risultati concreti”.