Ferrero analizza il trionfo di Alcaraz allo US Open: “Abbiamo imparato dal passato”

Juan Carlos Ferrero ha commentato a caldo, ai microfoni di Movistar+ e in dialogo con Àlex Corretja, la vittoria di Carlos Alcaraz nella finale dello US Open 2025 contro Jannik Sinner. Un successo che conferma ancora una volta il murciano come uno dei grandi dominatori del circuito e che, secondo il suo allenatore, nasce da un lavoro meticoloso fatto nei giorni precedenti al match.

“Credo che sia molto importante imparare dal passato. A Wimbledon Carlos non era riuscito a giocare il suo tennis e questa volta abbiamo preparato la partita in modo molto specifico, mettendo sempre più pressione rispetto a Sinner”, ha spiegato Ferrero, soddisfatto della strategia messa in campo dal suo allievo.

L’ex numero uno del mondo ha sottolineato quanto fosse complicato mantenere un livello di gioco così aggressivo per tutto l’incontro: “È molto difficile giocare con questa intensità, ma siamo davvero contenti di come sia andata. Dovevamo affrontare meglio le partite con Sinner e ci siamo riusciti”.

Ferrero ha poi rivelato alcuni dettagli della preparazione: “Ieri in allenamento abbiamo fatto un lavoro molto mirato e dopo il riscaldamento abbiamo parlato delle cose da fare. Carlos ha seguito il piano alla perfezione”.

Un’analisi che lascia trasparire tutta la soddisfazione di un coach che, insieme al suo team, continua a guidare Alcaraz in un percorso di crescita costante, fatto di talento, lavoro e capacità di imparare dalle sconfitte.