Luciano Darderi batte Andrea Pellegrino 6-1/6-3 e conquista il titolo. “Grazie Genova per questo affetto e sono felice perché oggi sono entrato nella top 30”
Luciano Darderi ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il Challenger 125 ATP di tennis – con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) che è salito a 208.400 Dollari – che si è concluso oggi a Genova nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso davanti a 2000 persone facendo segnare ancora una volta il tutto esaurito: successo nella finale di singolare contro Andrea Pellegrino col punteggio di 6-1/6-3, per quest’ultimo ancora una volta, dopo il 2022, una finale all’Aon-Memorial Giorgio Messina: “Sono stato benissimo in questo torneo – ha detto Darderi premiato dalla Sindaca di Genova Silvia Salis – era la prima volta che giocavo qui ed è stata davvero un’esperienza molto bella: campi perfetti, livello tecnico molto alto e organizzazione super. In questa settimana è stato molto piacevole poter giocare sempre davanti a tantissimo pubblico e lo voglio ringraziare perché mi ha dato un grande aiuto. Obiettivo? Intanto da oggi sono tra i primi 30 al mondo, poi un passo alla volta punto alla top 20 e alla convocazione in Coppa Davis: voglio raggiungere questi traguardi”, ha concluso il tennista seguito dal padre e coach Gino per tutto il torneo che era tra gli eventi di punta del calendario di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’. “Ormai sono tanti anni che vengo a Genova, questa è la settima edizione: sarei stato felicissimo di poter vincere ma sono comunque contento perché arrivare in finale in un Challenger così prestigioso è sempre un motivo di orgoglio”.
Testa di serie numero uno e adesso, dopo questo successo a Genova, entrato anche nella top 30 mondiale, suo best ranking, l’azzurro ha confermato di essere talento assoluto e stella del torneo: mai nella sua storia infatti l’Aon Open Challenger – Memorial aveva avuto in campo un giocatore con una classifica mondiale così prestigiosa come quella di Darderi: “E’ stata un’edizione particolarmente spettacolare – ha detto Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore – con un gioiello come Darderi che raramente si vede in un Challenger 125 ATP ma noi siamo riusciti a portarlo qui. Ogni sera tutto esaurito allo stadio Beppe Croce, oltre 20mila presenze durante la settimana nell’impianto di Valletta Cambiaso e un entusiasmo davvero coinvolgente: siamo felici perché è stata un’edizione tra le più belle degli ultimi anni, quando c’è un lavoro di qualità e di squadra la risposta di Genova è sempre straordinaria. E vogliamo ringraziare gli sponsor che ogni anno sono al nostro fianco”..
Beh voleva i top trenta e li ha ottenuti! In questo periodo c’era quel torneo terraiolo importante chellenger per cui ha fatto bene il nostro terraiolo neo top trenta. Non è che doveva rincorrere cemento od erba all’estero per rendersi più figo dato che anche giocandoci un poco a volte prende batoste su rapido e non è più uno Juniores alla Cinà!
Voleva sti 125 punti, Luciano. È andato a prenderseli.
Luciano, sei un toro, ma non esagerare, ormai fai i grandi tornei e vai anche avanti nei turni. Ricordati che nessuno ha energie infinite. Comunque, bravo!
Ok, bravo Darderi, ma cosa ci sta facendo il nr. 32 in un Challenger? (una volta c‘era anche la regola che i primi 50 non potevano parteciparvi!) Peccato per Pellegrino che avrebbe potuto avvivinarsi ulteriormente ai 100!