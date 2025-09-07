Da Genova Challenger, Copertina

Luciano Darderi batte Andrea Pellegrino 6-1/6-3 e conquista il titolo. “Grazie Genova per questo affetto e sono felice perché oggi sono entrato nella top 30”

07/09/2025 23:26 3 commenti
Luciano Darderi ha scritto il suo nome nell’albo d’oro dell’Aon Open Challenger – Memorial Giorgio Messina, il Challenger 125 ATP di tennis – con un Total Financial Commitment (montepremi + iscrizione) che è salito a 208.400 Dollari – che si è concluso oggi a Genova nello stadio Centrale Beppe Croce a Valletta Cambiaso davanti a 2000 persone facendo segnare ancora una volta il tutto esaurito: successo nella finale di singolare contro Andrea Pellegrino col punteggio di 6-1/6-3, per quest’ultimo ancora una volta, dopo il 2022, una finale all’Aon-Memorial Giorgio Messina: “Sono stato benissimo in questo torneo – ha detto Darderi premiato dalla Sindaca di Genova Silvia Salis – era la prima volta che giocavo qui ed è stata davvero un’esperienza molto bella: campi perfetti, livello tecnico molto alto e organizzazione super. In questa settimana è stato molto piacevole poter giocare sempre davanti a tantissimo pubblico e lo voglio ringraziare perché mi ha dato un grande aiuto. Obiettivo? Intanto da oggi sono tra i primi 30 al mondo, poi un passo alla volta punto alla top 20 e alla convocazione in Coppa Davis: voglio raggiungere questi traguardi”, ha concluso il tennista seguito dal padre e coach Gino per tutto il torneo che era tra gli eventi di punta del calendario di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’. “Ormai sono tanti anni che vengo a Genova, questa è la settima edizione: sarei stato felicissimo di poter vincere ma sono comunque contento perché arrivare in finale in un Challenger così prestigioso è sempre un motivo di orgoglio”.

Testa di serie numero uno e adesso, dopo questo successo a Genova, entrato anche nella top 30 mondiale, suo best ranking, l’azzurro ha confermato di essere talento assoluto e stella del torneo: mai nella sua storia infatti l’Aon Open Challenger – Memorial aveva avuto in campo un giocatore con una classifica mondiale così prestigiosa come quella di Darderi: “E’ stata un’edizione particolarmente spettacolare – ha detto Mauro Iguera, Presidente del Comitato Organizzatore – con un gioiello come Darderi che raramente si vede in un Challenger 125 ATP ma noi siamo riusciti a portarlo qui. Ogni sera tutto esaurito allo stadio Beppe Croce, oltre 20mila presenze durante la settimana nell’impianto di Valletta Cambiaso e un entusiasmo davvero coinvolgente: siamo felici perché è stata un’edizione tra le più belle degli ultimi anni, quando c’è un lavoro di qualità e di squadra la risposta di Genova è sempre straordinaria. E vogliamo ringraziare gli sponsor che ogni anno sono al nostro fianco”..

3 commenti

Koko (Guest) 08-09-2025 00:48

Scritto da Much
Ok, bravo Darderi, ma cosa ci sta facendo il nr. 32 in un Challenger? (una volta c‘era anche la regola che i primi 50 non potevano parteciparvi!) Peccato per Pellegrino che avrebbe potuto avvivinarsi ulteriormente ai 100!

Beh voleva i top trenta e li ha ottenuti! In questo periodo c’era quel torneo terraiolo importante chellenger per cui ha fatto bene il nostro terraiolo neo top trenta. Non è che doveva rincorrere cemento od erba all’estero per rendersi più figo dato che anche giocandoci un poco a volte prende batoste su rapido e non è più uno Juniores alla Cinà!

 3
Di Passaggio 08-09-2025 00:30

Voleva sti 125 punti, Luciano. È andato a prenderseli.
Luciano, sei un toro, ma non esagerare, ormai fai i grandi tornei e vai anche avanti nei turni. Ricordati che nessuno ha energie infinite. Comunque, bravo!

 2
Much (Guest) 08-09-2025 00:02

Ok, bravo Darderi, ma cosa ci sta facendo il nr. 32 in un Challenger? (una volta c‘era anche la regola che i primi 50 non potevano parteciparvi!) Peccato per Pellegrino che avrebbe potuto avvivinarsi ulteriormente ai 100!

 1
