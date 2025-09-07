Coppa Lambertenghi: gli scudetti Under 12 di singolare a Roberto Cantelmo e Carlotta Arginelli

Il campano Roberto Cantelmo e l’emiliana Carlotta Arginelli sono i vincitori dell’edizione numero 83 della Coppa Lambertenghi, il Campionato italiano under 12 by Italgas che è andato in scena sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa. Due finali molto combattute, entrambe risoltesi al terzo set, hanno messo la ciliegina sulla torta a un’altra settimana di grande tennis giovanile vissuto con grande orgoglio – unito alla curiosità di scoprire i talenti del domani – da tutti gli appassionati e i frequentatori del circolo di via Arimondi, già sede del Trofeo Bonfiglio e a breve nuovamente protagonista sul palcoscenico nazionale con l’inizio del campionato di Serie A2.

La finale del singolare maschile ha avuto come interpreti i due giocatori più attesi alla vigilia, Roberto Cantelmo e Samuel Tigani, avversari lo scorso anno a Piacenza nel match decisivo per l’assegnazione del tricolore under 11. A differenza di quanto accaduto nella passata stagione, ad alzare le braccia al cielo dopo ben due ore di battaglia questa volta è stato Cantelmo, tesserato per il Gruppo Tennistico Sammaritano 1962 di Santa Maria Capua Vetere e vittorioso con il punteggio di 1-6 6-2 6-3. Nel doppio, invece, hanno sorriso Diego Gentile e Riccardo Sartori grazie al 7-5 7-5 inflitto ai danni di Giovanni Parodi ed Eros Longhena.

La settimana appena trascorsa sui campi del Tc Milano resterà a lungo impressa nella mente di Carlotta Arginelli. Accreditata della prima testa di serie del tabellone femminile, la rappresentante del Club La Meridiana di Casinalbo (Modena) ha avuto il suo bel da fare nell’atto conclusivo della prova individuale contro Rebecca Carla Francia, costretta ad arrendersi per 6-1 3-6 6-3 in un’ora e 39 minuti di gioco. In precedenza si era imposta ben più agevolmente (6-4 6-2) nella finale di doppio – la stessa degli scorsi Campionati under 11 – vinta insieme a Sofia Foggia nei confronti della stessa Francia, affiancata per l’occasione da Virginia Cereghini.

I risultati delle finali

Singolare maschile: Roberto Cantelmo b. Samuel Tigani 1-6 6-2 6-3

Singolare femminile: Carlotta Arginelli b. Rebecca Carla Francia 6-1 3-6 6-3

Doppio maschile: Diego Gentile/Riccardo Sartori b. Eros Longhena/Giovanni Parodi 7-5 7-5

Doppio femminile: Carlotta Arginelli/Sofia Foggia b. Virginia Cereghini/Rebecca Carla Francia 6-4 6-2