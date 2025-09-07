WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Lubiana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurre nel Md e una nelle quali

07/09/2025
SLO WTA 125 Lubiana – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert SUI vs (WC) Darya Astakhova RUS
Qualifier vs Jule Niemeier GER
Dalila Jakupovic SLO vs Aurora Zantedeschi ITA
Leonie Kung SUI vs (8) Maja Chwalinska POL

(4) Dominika Salkova CZE vs (WC) Nika Radisic SLO
Renata Jamrichova SVK vs (WC) Pia Lovric SLO
(WC) Kristina Novak SLO vs Anastasiia Sobolieva UKR
Qualifier vs (6) Hanne Vandewinkel BEL

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Ekaterine Gorgodze GEO
Mona Barthel GER vs Qualifier
Selena Janicijevic FRA vs Qualifier
Oleksandra Oliynykova UKR vs (3) Tamara Zidansek SLO

(5) Kaja Juvan SLO vs Valentina Ryser SUI
Giorgia Pedone ITA vs Barbora Palicova CZE
Amarissa Toth HUN vs Lea Boskovic CRO
Miriam Bulgaru ROU vs (2) Sinja Kraus AUT

SLO WTA 125 Lubiana – Tabellone Qualificazione (Turno unico) – terra
(1) Silvia Ambrosio ITA vs Aneta Kucmova CZE
(2) Teodora Kostovic SRB vs (WC) Alja Senica SLO
(3) Ipek Oz TUR vs (WC) Nala Kovacic SLO
(4) Lisa Zaar SWE vs Lucija Ciric Bagaric CRO

4 commenti

miky85 07-09-2025

Kraus

Waltert

Salkova
Zidansek

Zantedeschi
Vandewinkel
Brancaccio
Palicova

 4
l Occhio di Sauron 07-09-2025

WALTERT

ZIDANSEK

SALKOVA
KRAUS

JAKUPOVIC
VANDEWINKEL
BRANCACCIO
JUVAN

 3
MATTEO 07-09-2025

Kraus

Waltert

Jamrichova
Janicijevic

Kung
Vandewinkel
Brancaccio
Juvan

 2
Mats 07-09-2025

Ma la Grant? Dove/quando gioca?

 1
