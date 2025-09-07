WTA 125 Lubiana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tre azzurre nel Md e una nelle quali
WTA 125 Lubiana – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert vs (WC) Darya Astakhova
Qualifier vs Jule Niemeier
Dalila Jakupovic vs Aurora Zantedeschi
Leonie Kung vs (8) Maja Chwalinska
(4) Dominika Salkova vs (WC) Nika Radisic
Renata Jamrichova vs (WC) Pia Lovric
(WC) Kristina Novak vs Anastasiia Sobolieva
Qualifier vs (6) Hanne Vandewinkel
(7) Nuria Brancaccio vs Ekaterine Gorgodze
Mona Barthel vs Qualifier
Selena Janicijevic vs Qualifier
Oleksandra Oliynykova vs (3) Tamara Zidansek
(5) Kaja Juvan vs Valentina Ryser
Giorgia Pedone vs Barbora Palicova
Amarissa Toth vs Lea Boskovic
Miriam Bulgaru vs (2) Sinja Kraus
WTA 125 Lubiana – Tabellone Qualificazione (Turno unico) – terra
(1) Silvia Ambrosio vs Aneta Kucmova
(2) Teodora Kostovic vs (WC) Alja Senica
(3) Ipek Oz vs (WC) Nala Kovacic
(4) Lisa Zaar vs Lucija Ciric Bagaric
Ma la Grant? Dove/quando gioca?