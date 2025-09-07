Sinner, solo gestione dei carichi: pronto per la finale dello US Open
Nelle ultime 24 ore, i fan di Jannik Sinner hanno vissuto momenti di apprensione per le condizioni fisiche del numero uno del mondo. Dopo la semifinale vinta contro Félix Auger-Aliassime, l’azzurro non ha programmato nessuna sessione di allenamento nelle strutture dell’US Open, una scelta che ha immediatamente alimentato i rumors sul suo stato di salute in vista della finalissima di stasera.
Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, Sinner ha comunque svolto un leggero lavoro di attivazione in palestra, per poi scendere brevemente in campo su un campo indoor. L’obiettivo era quello di gestire le carichi e smaltire la fatica accumulata dopo la battaglia di semifinale, senza rischiare ulteriori fastidi muscolari.
Dal suo team sono arrivate parole rassicuranti. Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha spiegato che non si tratta di nulla di grave e che il giocatore sarà regolarmente pronto per disputare la finale contro Carlos Alcaraz.
L’attesa ora cresce: in gioco non c’è soltanto il titolo dello US Open, ma anche il primato del ranking. I tifosi italiani restano con il fiato sospeso, ma dalle ultime notizie filtrate, il campione di San Candido sarà al via, deciso a scrivere un nuovo capitolo della sua rivalità con lo spagnolo.
TAG: Jannik Sinner, Us Open, Us open 2025
… se invece vincerà sarà stato perché non era il vero Alcaraz, vero?
Che e’ durissima e’ innegabile, ma credo che una sconfitta sarebbe meno digeribile da Alcaraz che da Sinner. Jannik ha già dimostrato con Wimbledon di saper azzerare e ripartire mentre Carlos, manifestata più volte la soddisfazione per una accresciuta maturità e continuità vincente, affronterebbe la realtà che i suoi progressi non sono ancora in grado di portarlo a superare Jannik.
Che simpatica battuta. E tua o c’è qualcuno che te le scrive?
Ho appena messo il 10° dislike quindi memento sparito
Spero solo che se la possa giocare al 100%, dai Jannik forza!
Con un altro nickname…
@ Oldcot@66 (#4478389)
Speriamo, il tetto non sarebbe male.
È una partita di un’importanza bestiale in cui Jannik ha solo da perdere e Alcaraz solo da guadagnare.
È durissima.
Guardavo il meteo e sembra dia pioggia
Allora memento sparisce in un momento e si ripresenta al prossimo slam, molto semplice no.
E se dovesse vincere caro Memento???
Che scenda in campo al meglio senza acciacchi. Poi, comunque vada, sarà un successo.
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale
Spero solo che possa giocare al cento per cento … Poi vada come vada senza rimpianti