Us Open 2025 Copertina, Generica

Sinner, solo gestione dei carichi: pronto per la finale dello US Open

07/09/2025 15:08 15 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Nelle ultime 24 ore, i fan di Jannik Sinner hanno vissuto momenti di apprensione per le condizioni fisiche del numero uno del mondo. Dopo la semifinale vinta contro Félix Auger-Aliassime, l’azzurro non ha programmato nessuna sessione di allenamento nelle strutture dell’US Open, una scelta che ha immediatamente alimentato i rumors sul suo stato di salute in vista della finalissima di stasera.
Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, Sinner ha comunque svolto un leggero lavoro di attivazione in palestra, per poi scendere brevemente in campo su un campo indoor. L’obiettivo era quello di gestire le carichi e smaltire la fatica accumulata dopo la battaglia di semifinale, senza rischiare ulteriori fastidi muscolari.

Dal suo team sono arrivate parole rassicuranti. Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha spiegato che non si tratta di nulla di grave e che il giocatore sarà regolarmente pronto per disputare la finale contro Carlos Alcaraz.

L’attesa ora cresce: in gioco non c’è soltanto il titolo dello US Open, ma anche il primato del ranking. I tifosi italiani restano con il fiato sospeso, ma dalle ultime notizie filtrate, il campione di San Candido sarà al via, deciso a scrivere un nuovo capitolo della sua rivalità con lo spagnolo.

15 commenti.

giumart (Guest) 07-09-2025 17:42

Scritto da Memento
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale

… se invece vincerà sarà stato perché non era il vero Alcaraz, vero?

Scolaretto 07-09-2025 17:09

Scritto da l Occhio di Sauron
È una partita di un’importanza bestiale in cui Jannik ha solo da perdere e Alcaraz solo da guadagnare.
È durissima.

Che e’ durissima e’ innegabile, ma credo che una sconfitta sarebbe meno digeribile da Alcaraz che da Sinner. Jannik ha già dimostrato con Wimbledon di saper azzerare e ripartire mentre Carlos, manifestata più volte la soddisfazione per una accresciuta maturità e continuità vincente, affronterebbe la realtà che i suoi progressi non sono ancora in grado di portarlo a superare Jannik.

Sudtyrol (Guest) 07-09-2025 16:57

Scritto da Memento
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale

Che simpatica battuta. E tua o c’è qualcuno che te le scrive?

+1: Carlone, Inox, JannikUberAlles
Inox 07-09-2025 16:45

Ho appena messo il 10° dislike quindi memento sparito

Silvy__89 (Guest) 07-09-2025 16:44

Spero solo che se la possa giocare al 100%, dai Jannik forza!

Marco Tullio Cicerone 07-09-2025 16:32

Scritto da Carota Senior

Scritto da marcauro

Scritto da Memento
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale

E se dovesse vincere caro Memento???

Allora memento sparisce in un momento e si ripresenta al prossimo slam, molto semplice no.

Con un altro nickname…

Intenditore 07-09-2025 16:28

@ Oldcot@66 (#4478389)

Speriamo, il tetto non sarebbe male.

l Occhio di Sauron 07-09-2025 16:23

È una partita di un’importanza bestiale in cui Jannik ha solo da perdere e Alcaraz solo da guadagnare.

È durissima.

Oldcot@66 07-09-2025 16:09

Guardavo il meteo e sembra dia pioggia

Carota Senior 07-09-2025 16:04

Scritto da marcauro

Scritto da Memento
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale

E se dovesse vincere caro Memento???

Allora memento sparisce in un momento e si ripresenta al prossimo slam, molto semplice no.

marcauro 07-09-2025 15:53

Scritto da Memento
Ovviamente se perderà sarà colpa del presunto problema addominale

E se dovesse vincere caro Memento???

A Ziz & Dou Gaz (Guest) 07-09-2025 15:48

Che scenda in campo al meglio senza acciacchi. Poi, comunque vada, sarà un successo.

marcauro 07-09-2025 15:25

Spero solo che possa giocare al cento per cento … Poi vada come vada senza rimpianti

