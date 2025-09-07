Sinner, solo gestione dei carichi: pronto per la finale dello US Open

Nelle ultime 24 ore, i fan di Jannik Sinner hanno vissuto momenti di apprensione per le condizioni fisiche del numero uno del mondo. Dopo la semifinale vinta contro Félix Auger-Aliassime, l’azzurro non ha programmato nessuna sessione di allenamento nelle strutture dell’US Open, una scelta che ha immediatamente alimentato i rumors sul suo stato di salute in vista della finalissima di stasera.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Italia, Sinner ha comunque svolto un leggero lavoro di attivazione in palestra, per poi scendere brevemente in campo su un campo indoor. L’obiettivo era quello di gestire le carichi e smaltire la fatica accumulata dopo la battaglia di semifinale, senza rischiare ulteriori fastidi muscolari.

Dal suo team sono arrivate parole rassicuranti. Simone Vagnozzi, allenatore di Sinner, ha spiegato che non si tratta di nulla di grave e che il giocatore sarà regolarmente pronto per disputare la finale contro Carlos Alcaraz.

L’attesa ora cresce: in gioco non c’è soltanto il titolo dello US Open, ma anche il primato del ranking. I tifosi italiani restano con il fiato sospeso, ma dalle ultime notizie filtrate, il campione di San Candido sarà al via, deciso a scrivere un nuovo capitolo della sua rivalità con lo spagnolo.