Us Open: Live la finale del singolare maschile. Alcaraz b. Sinner 6-2 3-6 6-1 6-4
US Open 🇺🇸 – Finale, cemento – 🌧️ (21-13)
Arthur Ashe Stadium – Ore: 20:00
J. Sinner vs C. Alcaraz
Us Open - Finale - Chi vincerà?
- Sinner (3-1) (37%, 283 Votes)
- Alcaraz (3-1) (23%, 174 Votes)
- Sinner (3-2) (15%, 114 Votes)
- Sinner (3-0) (10%, 78 Votes)
- Alcaraz (3-0) (8%, 59 Votes)
- Alcaraz (3-2) (7%, 57 Votes)
Total Voters: 765
Il cammino di Sinner verso la Finale
06.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Auger Aliassime F. SF 6-1, 3-6, 6-3, 6-4
04.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇮🇹 Musetti L. QF 6-1, 6-4, 6-2
02.09. 🇮🇹 Sinner J. – 🇰🇿 Bublik A. R16 6-1, 6-1, 6-1
30.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇦 Shapovalov D. 3R 5-7, 6-4, 6-3, 6-3
28.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇦🇺 Popyrin A. 2R 6-3, 6-2, 6-2
26.08. 🇮🇹 Sinner J. – 🇨🇿 Kopriva V. 1R 6-1, 6-1, 6-2
Il cammino di Alcaraz verso la finale
05.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇷🇸 Djokovic N. SF 6-4, 7-6⁴, 6-2
02.09. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇨🇿 Lehecka J. QF 6-4, 6-2, 6-4
31.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇫🇷 Rinderknech A. R16 7-6³, 6-3, 6-4
29.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Darderi L. 3R 6-2, 6-4, 6-0
28.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇮🇹 Bellucci M. 2R 6-1, 6-0, 6-3
26.08. 🇪🇸 Alcaraz C. – 🇺🇸 Opelka R. 1R 6-4, 7-5, 6-4
Ora Sinner e’ il Numero 2 e come diceva Ginetaccio Bartali “il secondo e’ il primo degli ultimi”, parole Sante.
Avevo previsto la vittoria di Carlos facile e mi sono sbagliato visto che Sinner ha vinto un Set, chiedo venia.
Si ma al di là dell’inglese grottesco, non sa proprio dire il nome di Sinner. Lo chiama “Giannik”, pronunciato come “Gianni”
Per ora non ho ancora visto la partita ma solo il risultato ma leggendo i commenti sembra che la colpa della sconfitta di Jannik sia stata il servizio…purtroppo questo è il fondamentale più spietato, sintetizza in un attimo la tua condizione fisica e mentale: e non è una questione tecnica, ho visto Jannik servire benissimo anche in questo torneo e non si arriva ai suoi risultati in carriera se non sai “come” si batte…il problema è quello che ho scritto sopra, la battuta è spietatamente la “cartina al tornasole” di tutto quanto sei e senti di essere che si concentra nel “dentro o fuori” di un attimo: evidentemente Jannik oggi sentiva di non aver molto da dare rispetto alla posta in palio e ad un avversario straripante, in termini di convinzione, per suoi problemi fisici o mentali, e la “spia” è stata proprio il servizio…ma è il tennis, a rotazione capita a tutti che corpo e testa non vadano nella direzione desiderata
Sembra incredibile ma è come se si fossero invertiti i ruoli: Alcaraz costante e Jannik con alti e bassi e questo non me lo sarei mai aspettato, vediamo che succede
Non sono daccordo con chi dice che Sinner non ha giocato al suo livello, è stato Alcaraz ad essere ingiocabile. Qualsiasi altro avrebbe perso in 3 set.
Comincio a pensare che Sinner abbia una sola colpa: quella di essere nato nell’era di Alcaraz
Ha perso perché c’era Trump che ha messo i dazi sulla pasta
l’Inglese non lo ha migliorato…
Giocando senza servizio È un miracolo che abbia strappato un set ad alcaraz È probabile che abbia risentito del problema gli addominali infatti serviva più lentamente è anche meno efficace
Ti ringrazio, io no, ma d’ora in poi gli prenderò quantomeno le misure.
Non so se sia così, come ho scritto prima, devono lavorare. Due mesi fa Sinner era avanti, sono stati due mesi sprecati, che poi arrivi in finale giocando contro tennisti obbiettivamente inferiori a lui, cioè tutti gli altri, quindi Zverev, Fritz, Shelton, Musetti, Draper e, ovviamente, Djokovic, tranne uno, Alcaraz. Il suo riferimento è lui, deve concentrarsi sugli aspetti che gli hanno fatto perdere più volte, non sono solo casi, come al RG dove vinse più punti, a Cincinnati dove stava male, a Roma, dove era appena rinetrato. Qui doveva vincere Sinner, perchè dopo Wimbledon era lui avanti. In due mesi perso Cincinnati per un virus, e qui perchè non c’è stato. Le cause spero le conoscano loro.
Quindi per te Sinner ha fallito, meglio che appenda la racchetta al chiodo?
Qualche errore di troppo e la prima deficitaria di Jannik uniti ad un Alcaraz strepitoso hanno provocato questo risultato: pazienza sarà per la prossima volta.Comunque Jannik ha giocato forte ,c’ha provato ma dall’ altra parte ha trovato stasera uno più forte di lui.
Complimenti ad Alcaraz.
Mai dimenticare che Jannik quest’ anno ha conquistato 4 finali in 4 slam con due vittorie: grazie Jannik per tutto questo e forza non demoralizzarti perché la vita continua e i tornei di tennis anche.Saprai rifarti in futuro con gli interessi.
Tutti fuori dalle fogne.. complimenti..
@ Inox (#4479453)
Stasera il gap sembrava fisico e di intensità. Per Sinner Ci siamo tutti concentrati sulle partite con Bublik o Musetti, senza considerare le due vittorie difficili con i due canadesi che avevano messo a nudo fragilità inaspettate,ribadisco che Sinner sembrava avere poche aspettative
cosa gli rispondi, lo conosciamo tutti…
Dici che Sinner si debba ritirare dal tennis?
Complimenti a Carlos per la prestazione, Jannik non in giornata purtroppo, vabbè 2 Slam a testa come l’anno scorso. Ci sta.
Ma io mi chiedo che abbia visto?
Era una esperienza lisergica?
Avevo scritto che i segnali visti nella partita con FAA non erano incoraggianti, le vittorie bisogna leggerle con onestà, stasera sono venuti fuori tutti i limiti di Jannik messo di fronte ai miglioramenti di Alcaraz, bisogna migliorare non solo la percentuale della ma anche l’efficacia, ed è necessario migliorare ancora il gioco di volo, adesso lavorare lavorare…poi se non basterà occorrerà fare i complimenti al Fenomeno chiamato Alcaraz con tutta onestà.
Ci sta anche ma non possiamo saperlo
Va bè, adesso sarebbe facile infierire sui Sinneriani del forum… ma non lo faccio.
Però Sinner non era considerato il migliore risponditore del circuito?
Spero che non diventi la normalità per Alcaraz di servire come ha servito staserà, se così fosse non c’e ne sarebbe per nessuno nei prossimi anni.
Per quanto riguarda il ranking non mi importa l’uno o il due, contano gli slam.
Alcaraz 22 anni 6 slam
In ogni caso mi sovviene un pensiero: pochi giorni prima di wimbledon Jannik probabimente per u a questione di principio (un intervista poco gradita diPanichi?) Ha silurato proprio Pannichi e Badio..praticamente il meglio che c’è in circolazione. Vince wimbledon perché ancora giova della cura del duo defenestrato. Quindi riprende Ferrara ma senza un. Fisioterapista personale…io credo Jannnik da wimbledon a US OPEN ha avuto un bel calo fisico…e credo che questi cambiamenti di preparazione abbiano qualcosa a che fare con decisioni forse prese in modo avventato o per un puntiglio. Jannik di wimblodon volava..quello di questi us open non dico che camminava ma quasi….e nche quel
problemino agli addominali mi sa che c’entri con quello che è succedsso in questi mesi. Certo sono solo supposizioni….
Sinner stasera non aveva il suo, di livello. Non te ne sei accorto? Oppure ti sei dimenticato di accendere la tv
11/6 l’assegno di 6miioni di dollari l’ha incassato jannik
Ma come si fa a mettere i pollici giù ad un post che chiede ai tifosi di Sinner di stringersi attorno al proprio campione nel momento della sconfitta. Ma sapete leggere?
Ah Cornelio! Negli ultimi due anni hanno vinto due slam a testa. Dove sei stato nel frattempo, su Marte?
Che bello rivedere lo”Zar” detto Ivan il terribile accanto a Jannik.
11 a 5, c’è anche la prima sfida a livello challenger.
@ Brufen (#4479396)
Gli spagnoli normalmente con l’inglese fanno cagare…ma devo dire che in questo Carletto è davvero il numero 1
Alcaraz è superiore. Nettamente. Nettamente.
È un problema di livello.
Stasera sappiamo che Sinner non ha il livello di Alcaraz.
Dubito che lo spagnolo, possa mantenerlo per sempre comunque.
Vedremo il prossimo anno
Tra l’altro, aggiungo, ora che ti rispondo dal PC e non dallo smartphone, che non si capisce come la tua testolina abbia elaborato che io non accetti le sconfitte a differenza tua. Bugiardo, questo da dove lo avresti dedotto ? Da ultimo, sulla scorta dell’entusiasmo ti sei pure allargato al punto di improvvisarti un mezzo predittore e su quello potresti prendere un brutto scivolone.
In definitiva nel 2025 hanno vinto due G.S. ciascuno e solo Sinner è giunto in finale in tutti e quattro.
Oggi è la giornata di un grande Alcaraz che ha vinto meritatamente e questo non posso non riconoscerlo semplicemente perché non sono un troll, punto.
Alcatraz ha migliorato tutto ma ancora non sa il nome del sup rivale…
“Fost ovol, ai uont tu congraciulascion tu GIANNIK”
Dopo due anni di agonia è giusto che anche i trolloidi abbiano il loro giusto sfogo. Dateci sotto che durerà molto poco.
Stasera Alcaraz è stato superiore senza se e senza ma, ritmo forsennato in effetti il punteggio alla fine è stato anche generoso.Sinner è stato travolto e direi che ha giocato maluccio, ma ad onore del vero le dichiarazioni nei giorni immediatamente precedenti”Alcaraz in questo momento è il giocatore più forte
del mondo” mi sono sembrate un segno di resa prima di giocare.Ed anche quello che dice in questo momento a fine match…lo conferma.
Saranno felici tutti gli haters di Sinner che potranno festeggiare il loro amato vero numero 1…Detto ciò…vediamo come proseguirà la stagione..
@ Inox (#4479359)
Si è vero ma sul cemento contro Alcaraz è stranamente deficitario.
10 a 5 confronti diretti. Punto
Dopo questa sconfitta lo sconforto e tale che, come ho fatto dopo il Roland Garros, mi prenderò una pausa dal tennis e da LT.
Ripeto, Jannik ha nuovamente qualche problema al braccio e la sconfitta era inevitabile. Ha reagito con il cuore nel secondo set ma era impossibile continuare a farlo perché Alcaraz se dapprima è rimasto spiazzato poi ha reagito.
Auguri di pronta guarigione carissimo ragazzo.
Alcaraz ha strameritato ma personalmente questo risultato così netto mi sorprende.Speravo che almeno in finale Sinner all’alzasse il suo livello, cosa che non ha fatto. Stessa prestazione vista Vs Auger Aliassine. Troppo poco per difendere il titolo e il nr 1. Se avesse giocato così lo scorso anno forse avrebbe prrso anche con Fritz. In questo periodo purtroppo non è in gande condizione
Beh… un Alcaraz mostruoso ma anche un Sinner deconcentrato e insicuro come non mai. Come poteva sperare di farcela senza il servizio? Jannik ha martellato
sul rovescio di Alcaraz per arginare lo strapotere del primo set, la tattica ha funzionato ma non c’è stata quella solidità emotiva che invece è sempre stata il suo punto di forza. Subito il break al terzo set, è crollato. Ultima annotazione: strapotere di Carlos anche sul piano atletico. Comunque con questi due qui nei tornei, non ci sarà trippa per gatti. Per nessuno.
Al di la del servizio Alcaraz è arrivato molto più fresco, meno tempo di gioco e ha giocato la semi nel pomeriggio e Sinner in tarda nottata, piccole cose che fanno la differenza, è successo a Wimbledon a favore di Sinner.