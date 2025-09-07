CTB Emilbanca Gardens Cup: Giorgio Tabacco conquista il titolo battendo Manzano in finale

Giorgio Tabacco conquista la seconda edizione della CTB Emilbanca Gardens Cup. Al termine di una settimana giocata a livelli alti, l’atleta messinese si aggiudica il torneo internazionale del circuito ITF disputato al Circolo Tennis Bologna, superando nettamente in finale l’italo-argentino Juan Martin Manzano. Curiosità: già lo scorso anno, a trionfare sui campi di viale Rino Cristiani, fu un tennista siciliano, Gabriele Piraino, piegando in finale in tre set il francese Erhard.

È Manzano a partire meglio, strappando subito il servizio ad un Tabacco contratto; quest’ultimo, tuttavia, cambia subito passo e non concede più nulla al suo avversario, facendogli male con le sue variazioni di ritmo e sfruttando al meglio i tanti errori gratuiti. Il primo set diventa così un monologo del futuro campione, che chiude sul 6-1 in 40’ di gioco. Al cambio di campo Tabacco strappa subito il servizio e si avvia così verso un’agevole cavalcata, lasciando nei primi 4 games le briciole all’avversario, prima di alzare le braccia al cielo sul 6-0 in suo favore. Durante le premiazioni, Tabacco ha scambiato una maglietta firmata con Alice, una delle atlete della Scuola Tennis del Circolo Tennis Bologna, che durante il Kids day di giovedì aveva pronosticato la vittoria del giocatore siciliano.

Questo il parere del vincitore: “Sono molto contento della vittoria, che per me ha un sapore diverso visto l’ultimo anno e mezzo molto complicato che ho trascorso. Complimenti al mio avversario per la grande settimana che ha fatto e grazie al Circolo Tennis Bologna per la splendida organizzazione. Questo torneo è veramente bello”. Manzano è deluso del match ma contento del suo percorso nel torneo: “Oggi non sono riuscito a esprimere il mio miglior tennis, ma la mia settimana è comunque positiva”. Il presidente del CT Bologna, Andrea Canossi, ha ringraziato tutto lo staff che ha reso possibile l’organizzazione della manifestazione e affermato che “siamo pronti per crescere, puntiamo nel prossimo futuro a innalzare il montepremi”. Presente anche l’assessora allo Sport, Roberta Li Calzi, che ha ringraziato il circolo per l’evento, i giocatori per lo spettacolo espresso e ribadito come “Bologna sia sempre più vera capitale dello sport, capace di ospitare eventi importanti tutto l’anno”.

Il cammino verso la vittoria di Giorgio Tabacco

1° turno: Raffaele Ciurnelli 6-3, 6-1

Ottavi: Stefano Napolitano 6-2, 6-2

Quarti: Ainius Sabaliauskas 6-3, 6-3

Semifinali: Kasra Rahmani 6-2, 6-4

Finale: Juan Cruz Martin Manzano 6-1, 6-0