US Open 2025, la finale dei sogni: Sinner vs Alcaraz, molto più di un titolo (Video completi delle due semifinali e della sfida del 2022)

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner tornano a guardarsi negli occhi in una finale di Slam. Lo US Open 2025 sarà teatro di un altro capitolo di una rivalità che ha già scolpito pagine memorabili nella storia recente del tennis. Per la terza volta in questa stagione, i due giganti della racchetta si sfideranno con in palio non solo un trofeo, ma anche lo scettro di numero uno del mondo.

Lo spagnolo arriva a questa finale senza aver perso un solo set in tutto il torneo: un cammino perfetto, con la sicurezza e la continuità che lo hanno reso uno dei talenti più luminosi della sua generazione. Il nostro azzurro, invece, ha dovuto soffrire, soprattutto contro Shapovalov e Auger-Aliassime, ma ha dimostrato ancora una volta di saper alzare il livello nei momenti decisivi, salvando l’88% delle palle break affrontate. Una statistica impressionante che testimonia la sua capacità di mantenere i nervi saldi sotto pressione.

La partita si annuncia come una partita di scacchi a cielo aperto. Sinner dovrà puntare sulla solidità al servizio e sulla capacità di impedire ad Alcaraz di creare; il suo tennis piatto, rapido e profondo può mettere in difficoltà il murciano se applicato con precisione. Alcaraz, dal canto suo, dovrà ricorrere alla varietà: slice bassi, cambi di ritmo, improvvise accelerazioni in parallelo e la solita aggressività in risposta per incrinare la tenuta dell’italiano.

La memoria corre inevitabilmente all’ultima grande finale tra i due, quella di Wimbledon, vinta da Sinner. Lì l’azzurro aveva dominato la lotta fondo campo e imposto la sua forza mentale. Ma Carlos e il suo team hanno studiato la lezione, pronti a ribaltare la situazione in un Arthur Ashe che promette scintille.

C’è anche un peso storico in questa sfida: mai prima d’ora i due principali favoriti di stagione avevano monopolizzato tutte le finali Slam, e il 2025 resterà negli annali come l’anno in cui il tennis ha trovato due dominatori assoluti (3 finali slam su 4 hanno avuto la stessa finale con l’eccezione a Melbourne con Sinner vincitore sul n.2 Zverev). L’era dei Big Four si è ufficialmente chiusa con la sconfitta di Djokovic, e ora tocca ad Alcaraz e Sinner raccogliere il testimone e scrivere la loro storia.

Dopo Federer, Nadal e Djokovic, il tennis mondiale ha trovato i suoi nuovi dominatori. Domenica sera, sotto le luci di New York, il destino della stagione e del ranking si intrecceranno ancora una volta: se vincerà Alcaraz, tornerà in vetta con 11.540 punti; se trionferà Sinner, conserverà il numero uno con 11.480 punti.

Prepariamoci a una sfida importante: perché non è solo una finale dello US Open, è frose la nuova essenza del tennis mondiale.