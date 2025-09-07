Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)

07/09/2025 09:12 Nessun commento
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren
Giulio Zeppieri nella foto - Foto Patrick Boren

CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Finale, terra battuta

Center Court – ore 18:00
Luciano Darderi ITA vs Andrea Pellegrino ITA
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Finale, cemento

CENTRAL CABESTO – ore 14:00
Daniil Glinka EST vs Billy Harris GBR
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Finale, cemento

Center Court – ore 13:30
Alex Molcan SVK vs Nicolas Mejia COL
Il match deve ancora iniziare





CHALLENGER Seville 🇪🇸 Finali, terra battuta (giocate ieri)

Central – ore 17:30
Jonas Forejtek CZE / Dominik Kellovsky CZE vs Mario Mansilla Diez ESP / Bruno Pujol Navarro ESP
ATP Seville
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky
2
6
10
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
6
3
5
Vincitore: Forejtek / Kellovsky
Mostra dettagli

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Ignacio Buse PER (Non prima 20:00)

ATP Seville
Genaro Alberto Olivieri
3
6
3
Ignacio Buse [6]
6
3
6
Vincitore: Buse
Mostra dettagli






CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Finale, cemento

Court 3 – ore 10:00
Giulio Zeppieri ITA vs Yasutaka Uchiyama JPN
ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
0
1
Yasutaka Uchiyama
0
1
Mostra dettagli





CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Finale, terra battuta

Centre Court – ore 14:30
Marco Trungelliti ARG vs Andrew Paulson CZE
Il match deve ancora iniziare

TAG: