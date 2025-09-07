US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Circuito Challenger Challenger, Copertina
Challenger Genova, Siviglia, Tulln, Shanghai, Cassis e Istanbul: I risultati completi con il dettaglio delle Finali (LIVE)
07/09/2025 09:12 Nessun commento
CHALLENGER Genova 🇮🇹 – Finale, terra battuta
Center Court – ore 18:00
Luciano Darderi vs Andrea Pellegrino
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Cassis 🇫🇷 – Finale, cemento
CENTRAL CABESTO – ore 14:00
Daniil Glinka vs Billy Harris
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Istanbul 🇹🇷 – Finale, cemento
Center Court – ore 13:30
Alex Molcan vs Nicolas Mejia
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Seville 🇪🇸 Finali, terra battuta (giocate ieri)
Central – ore 17:30
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky vs Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
ATP Seville
Jonas Forejtek / Dominik Kellovsky
2
6
10
Mario Mansilla Diez / Bruno Pujol Navarro
6
3
5
Vincitore: Forejtek / Kellovsky
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
10-5
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
1-0
J. Forejtek / Kellovsky
1-0
1-1
2-1
3-1
df
4-1
5-1
ace
5-2
5-3
5-4
6-4
7-4
8-4
8-5
9-5
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
J. Forejtek / Kellovsky
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
5-3 → 6-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
30-0
40-0
ace
ace
5-2 → 5-3
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
15-15
30-15
40-15
4-2 → 5-2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
df
3-2 → 4-2
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
30-0
40-0
ace
2-1 → 2-2
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
30-0
40-0
1-1 → 2-1
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
30-0
40-0
1-0 → 1-1
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
15-15
30-15
40-15
2-5 → 2-6
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 2-5
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
30-0
40-0
1-4 → 1-5
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
0-4 → 1-4
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
0-3 → 0-4
J. Forejtek / Kellovsky
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
0-2 → 0-3
M. Mansilla Diez / Pujol Navarro
0-15
15-15
30-15
40-15
0-1 → 0-2
J. Forejtek / Kellovsky
0-15
df
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Genaro Alberto Olivieri vs Ignacio Buse (Non prima 20:00)
ATP Seville
Genaro Alberto Olivieri
3
6
3
Ignacio Buse [6]
6
3
6
Vincitore: Buse
Servizio
Svolgimento
Set 3
Risultato
3-6
I. Buse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-5 → 3-5
I. Buse
15-0
30-0
40-0
2-4 → 2-5
G. Alberto Olivieri
0-15
0-30
15-30
15-40
2-3 → 2-4
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-40
1-3 → 2-3
G. Alberto Olivieri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
I. Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
0-2 → 0-3
G. Alberto Olivieri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
I. Buse
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
6-3
G. Alberto Olivieri
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
4-3 → 5-3
G. Alberto Olivieri
15-0
30-0
40-0
40-15
3-3 → 4-3
I. Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
G. Alberto Olivieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
I. Buse
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
G. Alberto Olivieri
15-0
30-0
30-15
40-15
1-1 → 2-1
I. Buse
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
I. Buse
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
I. Buse
15-0
30-0
30-15
40-15
2-4 → 2-5
G. Alberto Olivieri
15-0
15-15
30-15
40-15
1-4 → 2-4
I. Buse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
G. Alberto Olivieri
0-15
15-15
15-30
df
15-40
1-2 → 1-3
I. Buse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
G. Alberto Olivieri
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
I. Buse
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
CHALLENGER Shanghai 🇨🇳 – Finale, cemento
Court 3 – ore 10:00
Giulio Zeppieri vs Yasutaka Uchiyama
ATP Shanghai
Giulio Zeppieri•
0
1
Yasutaka Uchiyama
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
1-1
Y. Uchiyama
15-0
30-0
40-0
ace
ace
1-0 → 1-1
G. Zeppieri
15-0
ace
30-0
40-0
0-0 → 1-0
CHALLENGER Tulln 🇦🇹 – Finale, terra battuta
Centre Court – ore 14:30
Marco Trungelliti vs Andrew Paulson
Il match deve ancora iniziare
TAG: Circuito Challenger
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit