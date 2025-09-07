Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 07 Settembre 2025

07/09/2025 08:46 Nessun commento
Juan Cruz Martin Manzano nella foto
ITA M15 Bologna 15000 – Final
[7] Juan Cruz Martin manzano ITA vs Giorgio Tabacco ITA ore 10:30

Giorgio Tabacco
0
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
1
ITA W15 Fiano Romano 15000 – Final
[3] Jennifer Ruggeri ITA vs [2] Eva Marie Voracek GER ore 15:00
ESP W15 Denia 15000 – Final
[4] Alba Rey garcia ESP vs [2] Verena Meliss ITA ore 11:00
Alba Rey Garcia
Verena Meliss
