Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Domenica 07 Settembre 2025
07/09/2025 08:46 Nessun commento
M15 Bologna 15000 – Final
[7] Juan Cruz Martin manzano vs Giorgio Tabacco ore 10:30
ITF M15 Bologna - 2025-09-01T00:00:00Z
Giorgio Tabacco•
0
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Giorgio Tabacco
1-1
Juan Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
30-30
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Giorgio Tabacco
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
W15 Fiano Romano 15000 – Final
[3] Jennifer Ruggeri vs [2] Eva Marie Voracek ore 15:00
Il match deve ancora iniziare
W15 Denia 15000 – Final
[4] Alba Rey garcia vs [2] Verena Meliss ore 11:00
ITF W15 Denia - 2025-08-31T00:00:00Z
Alba Rey Garcia
Verena Meliss
Servizio
Svolgimento
Set 0
Servizio
Svolgimento
Set 1
