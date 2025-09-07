Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-Us Open): I risultati completi di Domenica 07 Settembre 2025

07/09/2025 08:38 4 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14

USA US Open – hard – (🌧️ 21-13)
F Sinner ITA – Alcaraz ESP Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH Genova – terra – (☀️ 27-21)
F Darderi ITA – Pellegrino ITA Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare



CHN CH Shanghai – hard – (⛅ 34-28)
F Zeppieri ITA – Uchiyama JPN Inizio 10:00

ATP Shanghai
Giulio Zeppieri
40
1
Yasutaka Uchiyama
0
1





POL CH Szczecin – terra – (🌤️ 21-13)
Q1 Plewa POL – Bocchi ITA Inizio 10:30
ATP Szczecin
Krzysztof Plewa
40
1
Lorenzo Bocchi [11]
40
3





CHN CH Guangzhou – hard – (⛈️ 33-26)
Q1 Binda ITA – Wang CHN Inizio 10:00
ATP Guangzhou
Alexandr Binda [4]
0
6
1
Aoran Wang
15
2
0




ROU CH Targu Mures – terra – (🌥️ 28-13)
Q1 Zanada ITA – Palosi ROU 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Bellifemine ITA – Lopez Morillo ESP 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



FRA CH Rennes – indoor hard
Q1 Gerasimov BLR – Covato ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Moroni ITA – Brady GBR 5° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



ITA CH Biella – terra – (☀️ 23-16)
Q1 Popovic SRB – Malan ITA Inizio 10:00

ATP Biella
Stefan Popovic [2]
6
6
Davide Malan
0
0
Vincitore: Popovic


Q1 Beraldo ITA – Ribecai ITA 2° inc. ore 10

ATP Biella
Lorenzo Beraldo
0
0
Michele Ribecai [10]
0
0


Q1 Carboni ITA – Roehrich FRA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Kalyanpur IND – Oradini ITA 4° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Giunta ITA – Demin RUS Inizio 10:00

ATP Biella
Massimo Giunta
0
6
1
Yaroslav Demin [11]
0
3
0


Q1 Martin Tiffon ESP – Pieri ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Martinez ESP – Tabacco ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Noce ITA – Gadamauri BEL Inizio 10:00

ATP Biella
Gabriele Maria Noce
0
2
0
Buvaysar Gadamauri [8]
0
6
0


Q1 Iannaccone ITA – Misasi ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Simundza CRO – Miletich ITA 3° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare

Q1 Wenger SUI – Martin Manzano ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



ESP San Sebastian 125 – terra – (🌥️ 27-17)
Q2 Spiteri ITA – Tikhonova RUS 3 incontro dalle 12:00

Il match deve ancora iniziare



BRA WTA 250 Sao Paulo – hard – (🌥️ 21-14)
Q2 Tran NED – Tona ITA 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare



CHN Huzhou 125 – hard – (⛅ 33-27)
Q1 Pieri ITA – Chong HKG ore 09:00

WTA Huzhou 125
Jessica Pieri [4]
0
6
7
0
Eudice Chong
0
0
6
0
Vincitore: Pieri


Q1 Naito JPN – Cherubini ITA ore 07:00

WTA Huzhou 125
Yuki Naito
0
3
2
0
Diletta Cherubini [6]
0
6
6
0
Vincitore: Cherubini




MEX Guadalajara 500 – hard – (🌦️ 27-17)
Q2 Inglis AUS – Fossa Huergo ITA 3 incontro dalle 19:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Stefanini ITA – Kulikova FIN 2 incontro dalle 18:00

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

Vasco90 07-09-2025 09:14

Un ottimo buongiorno con la cherubini

Spider 99 (Guest) 07-09-2025 09:08

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ leconte (#4478036)
Si, infatti la finale si gioca alle 10:30 a Bologna…..vedremo se giocheranno anche qui.

il tempo ce l’hanno forse.
finendo la finale intorno alle 12,30 potrebbero arrivare a biella in tempo per
giocare ( sono programmati a fine giornata). ma in che condizioni ? speriamo in un bel 62 63 tabacco così non arrivano troppo stanchi.

LiveTennis.it Staff 07-09-2025 09:01

@ leconte (#4478036)

Si, infatti la finale si gioca alle 10:30 a Bologna…..vedremo se giocheranno anche qui.

leconte (Guest) 07-09-2025 08:52

Tabacco e Manzano sono anchein finale a Bologna.
Giornata un pò pesante per loro oggi.
Dopo Bologna subito a Biella.

