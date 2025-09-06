Us Open 2025 ATP, Copertina

Us Open: Il programma di Domenica 07 Settembre 2025. Alle ore 20 la finale tra Sinner e Alcaraz (Sondaggio Live Tennis)

06/09/2025 22:35 11 commenti
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella foto - Foto Getty Images

Arthur Ashe Stadium – Ore: 20:00
J. Sinner ITA vs C. Alcaraz ESP

Us Open - Finale - Chi vincerà?

11 commenti. Lasciane uno!

Kenobi 06-09-2025 23:44

A Wimbledon Carlos non riusciva a contenere la pressione di Jannik,figuriamoci qua.

Per vincere, Jannik deve avere un problema fisico o qualche evento biblico come è successo nel 90% della volte che ha vinto.

 11
+1: marcauro
Giampi 06-09-2025 23:43

Scritto da Taxi Driver
3 a 1 x l’iberico

Beh, il suo 500 lo ha vinto in finale con il povero Diokovic e domani ha una partita Slam..

 10
Inox 06-09-2025 23:34

@ Eman32 (#4477859)

Che generosità

 9
+1: marcauro
Eman32 06-09-2025 23:26

Scritto da Taxi Driver
3 a 1 x l’iberico

Concordo.
Sono tentato anche dal 3-0, ma penso un set lo spagnolo possa concederlo.

 8
Pippolivetennis 06-09-2025 23:11

Scritto da Gian 61

Scritto da Benzinaio
Neanche sotto tortura faccio il pronostico

Ho pensato la stessa cosa. Vedo che gli ottimisti prevalgono nettamente. Io davvero non sono in grado di fare una previsione, ma sono molto preoccupato

Ma no dai, preoccupato?
Io ero preoccupato quando nel 2022 era sceso alla 17esima posizione…
Se continua a giocare finali, ne vince e ne perde…
Io sono sereno perché un ragazzo come lui ci darà ancora tante soddisfazioni.

 7
+1: marcauro
Vittorio carlito (Guest) 06-09-2025 23:02

Che vinca il migliore cioe’ Jannik

 6
+1: Inox
Gian 61 06-09-2025 22:59

Scritto da Benzinaio
Neanche sotto tortura faccio il pronostico

Ho pensato la stessa cosa. Vedo che gli ottimisti prevalgono nettamente. Io davvero non sono in grado di fare una previsione, ma sono molto preoccupato

3
Taxi Driver 06-09-2025 22:54

3 a 1 x l’iberico

 2
+1: Eman32
-1: Giampi
Benzinaio 06-09-2025 22:50

Neanche sotto tortura faccio il pronostico

 1
+1: Taxi Driver, piper