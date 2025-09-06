US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Us Open: Il programma di Domenica 07 Settembre 2025. Alle ore 20 la finale tra Sinner e Alcaraz (Sondaggio Live Tennis)
06/09/2025 22:35 11 commenti
Arthur Ashe Stadium – Ore: 20:00
J. Sinner vs C. Alcaraz
A Wimbledon Carlos non riusciva a contenere la pressione di Jannik,figuriamoci qua.
Per vincere, Jannik deve avere un problema fisico o qualche evento biblico come è successo nel 90% della volte che ha vinto.
Beh, il suo 500 lo ha vinto in finale con il povero Diokovic e domani ha una partita Slam..
Che generosità
Concordo.
Sono tentato anche dal 3-0, ma penso un set lo spagnolo possa concederlo.
Ma no dai, preoccupato?
Io ero preoccupato quando nel 2022 era sceso alla 17esima posizione…
Se continua a giocare finali, ne vince e ne perde…
Io sono sereno perché un ragazzo come lui ci darà ancora tante soddisfazioni.
Che vinca il migliore cioe’ Jannik
Ho pensato la stessa cosa. Vedo che gli ottimisti prevalgono nettamente. Io davvero non sono in grado di fare una previsione, ma sono molto preoccupato
3 a 1 x l’iberico
Neanche sotto tortura faccio il pronostico