Us Open 2025 ATP, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno della finale femminile: Sabalenka vs Anisimova (LIVE)

06/09/2025 14:00 1 commento
Le finali degli Us Open - Foto Getty
Le finali degli Us Open - Foto Getty

US Open 🇺🇸 – Finali, cemento – ⛈️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG vs J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR
Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka vs A. Anisimova USA (non prima ore 22:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
L. Nilsson SWE vs J. Vandromme BEL
Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL / L. Vladson LTU vs A. Kovackova CZE / J. Kovackova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 17:00
Y. Kamiji JPN vs X. Li CHN
Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
T. Oda JPN vs G. Fernandez ARG
Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
I. Ivanov BUL vs A. Vasilev BUL

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 17:00
N. Vink NED vs S. Schroder NED
Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
N. Johnston USA / B. Willwerth USA vs K. Hance USA / J. Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare

1 commento

Gaz (Guest) 06-09-2025 15:04

È arrivato spedita la Vandromme a questi US Open,a furia di vittorie,on Fire,3 tornei consecutivi,di cui un 35.000 che le hanno permesso di entrare tra le 500, affronta questa rivelazione e sorpresa svedese, arrivare in una finale con un tabellone del genere non è mai per caso,da seguire.

 1
