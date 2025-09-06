US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 14. Oggi è il giorno della finale femminile: Sabalenka vs Anisimova (LIVE)
06/09/2025 14:00 1 commento
US Open 🇺🇸 – Finali, cemento – ⛈️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
M. Granollers / H. Zeballos vs J. Salisbury / N. Skupski
Il match deve ancora iniziare
A. Sabalenka vs A. Anisimova (non prima ore 22:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 17:00
L. Nilsson vs J. Vandromme
Il match deve ancora iniziare
J. Vandromme / L. Vladson vs A. Kovackova / J. Kovackova
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 17:00
Y. Kamiji vs X. Li
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 17:00
T. Oda vs G. Fernandez
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 17:00
I. Ivanov vs A. Vasilev
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 17:00
N. Vink vs S. Schroder
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 17:00
N. Johnston / B. Willwerth vs K. Hance / J. Kennedy
Il match deve ancora iniziare
È arrivato spedita la Vandromme a questi US Open,a furia di vittorie,on Fire,3 tornei consecutivi,di cui un 35.000 che le hanno permesso di entrare tra le 500, affronta questa rivelazione e sorpresa svedese, arrivare in una finale con un tabellone del genere non è mai per caso,da seguire.