Alcaraz in finale allo US Open – “Ho lavorato molto sulla mia costanza, ora mi conosco meglio”. Djokovic: “Dopo il secondo set mi sono spento” (Video)

Carlos Alcaraz ha superato Novak Djokovic in tre set (6-4, 7-6, 6-2) e vola alla finale dello US Open 2025 senza aver concesso ancora una sola frazione in tutto il torneo. Lo spagnolo affronterà domenica il vincitore tra Félix Auger-Aliassime e Jannik Sinner, proseguendo una rivalità che già si è imposta come il nuovo grande classico del tennis mondiale. In conferenza stampa, il murciano ha analizzato il suo percorso, la vittoria sul serbo e le prospettive per la finale.

Un torneo impeccabile

Il cammino di Alcaraz a New York è stato senza sbavature: vittorie nette contro Reilly Opelka, Mattia Bellucci, Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Jiri Lehecka e, infine, Novak Djokovic. “Ho lavorato molto sulla consistenza nei match e durante l’anno in generale. Sto maturando, riesco a evitare alti e bassi e a mantenere un livello costante dall’inizio alla fine. Credo di conoscermi meglio dentro e fuori dal campo e sono orgoglioso dei progressi fatti”, ha dichiarato lo spagnolo.

Il rispetto per Djokovic

Nonostante la vittoria, Alcaraz ha espresso grande ammirazione per il rivale: “Giocare contro Djokovic è sempre difficilissimo, soprattutto in una semifinale di Slam. Pensare a tutto ciò che ha ottenuto rende la sfida ancora più complicata. Sono felice di aver vinto per la prima volta contro di lui sul cemento. È impressionante come a 38 anni mantenga un livello fisico che sembra quello di un venticinquenne”.

Le differenze con Sinner

L’attenzione è già rivolta all’eventuale finale contro Jannik Sinner (sarà poi questa la sfida), che in stagione ha mostrato progressi straordinari. “Credo che la sua crescita fisica sia stata incredibile: oggi può giocare al 100% per tre o quattro ore senza calare. Io invece ho migliorato nella gestione degli alti e bassi e nella cura dei dettagli fuori dal campo, che sono fondamentali per arrivare sempre pronto”.

Verso la finale di domenica

Sul possibile avversario in finale, Alcaraz non ha dubbi: preparazione e attenzione saranno decisive. “Se sarà Sinner, rivedrò i nostri match di quest’anno per capire cosa non ho fatto bene e arrivare in campo con un piano chiaro. Se invece dovessi affrontare Auger-Aliassime, sarà lo stesso. In questo momento sto servendo al meglio di tutta la stagione, spero di mantenermi così”.

A 38 anni Novak Djokovic continua a presentarsi negli appuntamenti più prestigiosi del tennis mondiale, ma contro Carlos Alcaraz in semifinale allo US Open 2025 il corpo ha iniziato a presentargli il conto. Il serbo ha lottato nei primi due set, ma alla lunga non è riuscito a mantenere il ritmo del murciano, uscendo sconfitto per 6-4, 7-6, 6-2. In conferenza stampa, Djokovic ha parlato con grande lucidità del suo stato fisico, dei rivali che dominano la scena e delle sue prospettive future.

“Dopo il secondo set mi sono spento”

Il serbo non ha cercato scuse, ammettendo le difficoltà incontrate sul piano fisico:

“Purtroppo, dopo il secondo set mi sono rimasto senza energia. Nei primi due set mi sono difeso bene, ma poi sono calato mentre lui ha mantenuto lo stesso livello. Succede lo stesso anche con Sinner: al meglio dei cinque set è difficile affrontarli in questa fase degli Slam. Nonostante tutto, non mi arrendo. Continuerò a lottare. Sono soddisfatto del mio livello di gioco, ma fisicamente è così e a questo punto della carriera non posso controllarlo del tutto, nonostante mi impegni al massimo per stare bene”.

I nuovi padroni del circuito: Alcaraz e Sinner

Djokovic ha mostrato rispetto e realismo parlando dei due dominatori del tennis attuale:

“Questi due ragazzi sono i migliori del mondo in questo momento. Hanno grandi squadre, strategie solide e i risultati parlano chiaro. Non è sorprendente quello che stanno ottenendo e continueranno a migliorare anno dopo anno. Se devo perdere, voglio che sia contro di loro. È frustrante non riuscire a fare in campo quello che facevo in passato, ma è normale: è la vita, è l’età”.

Il futuro e il sostegno del pubblico

Nonostante la delusione per non essere riuscito a conquistare il 25° titolo dello Slam, Djokovic non pensa affatto al ritiro:

“Continuo a divertirmi in campo e oggi ho sentito un sostegno enorme dalla gente. È questo che mi fa andare avanti: provo ancora piacere a competere e a ricevere l’affetto del pubblico. È la ragione per cui gioco ancora”.